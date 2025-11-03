¿Te gusta el queso? Descubren un beneficio oculto para el cerebro

¿Es bueno el queso para el cerebro?

Para la investigación se analizaron datos de 7914 participantes, 3957 consumidores de queso y la misma cantidad de no consumidores.

Los investigadores hicieron un seguimiento por 3 años, y encontraron que 134 consumidores de queso (3,4 %) y 176 no consumidores (4,5 %) desarrollaron demencia.

Esto "corresponde a una diferencia de riesgo absoluto de 1,06 puntos porcentuales", se lee en el estudio publicado en Nutrients.

En ese sentido, se comprobó que incluso un consumo semanal moderado de queso se asoció con un menor riesgo de demencia.

Concretamente, Euronews menciona que los resultados mostraron que los consumidores frecuentes de queso tenían un 24 por ciento menos de probabilidades de sufrir demencia.

cerebro memoria mente freepik.jpg ¿Cómo el queso podría ser ayudar a tu cerebro?

En ese contexto, los investigadores concluyeron que el consumo habitual de queso, al menos 1 vez a la semana, puede proteger contra la demencia.

"Estos hallazgos concuerdan con evidencia observacional previa que vincula el consumo de lácteos con la salud cognitiva", mencionaron los autores del estudio.

¿Cuáles son los mejores quesos para la salud?

A propósito de los resultados de este estudio, quizá se está preguntando cuáles son los mejores quesos para la salud.

Y es que, entre tantos tipos de queso que existen, muchos son ricos en grasa saturada y sodio, dos elementos que a menudo se recomienda limitar para reducir el riesgo cardiovascular.

Aún así, el queso puede formar parte de una dieta saludable para la salud cardíaca.

La Asociación Americana del Corazón (AHA) recomienda comer quesos bajos en grasa: quesos de cuajada seca o bajos en grasa, requesón, quesos naturales bajos en grasa o quesos procesados elaborados con leche descremada o baja en grasa con no más de 3 gramos de grasa por onza y no más de 1 gramo de grasa saturada por onza.

En general, entre los quesos más saludables se encuentran el feta, el requesón, la ricotta, la mozzarella.

Beneficios del queso

Es una excelente fuente de proteínas

Ayuda a aumentar la masa muscular

Es una fuente de vitaminas A, D y B12

Aporta minerales como calcio, zinc, fósforo y magnesio

Ayuda a tener huesos y dientes sanos

Mejora la salud cardiovascular

