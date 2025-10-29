¿Qué hacer frente a un ACV? 7 de cada 10 argentinos no lo saben

Relevamiento sobre ACV en Argentina

Acerca del estudio en Argentina, denominado ‘Los argentinos y los accidentes cerebrovasculares (ACV)’, la consultora Voices informó que participaron 814 personas de ambos sexos de entre 16 y 65 años.

La investigación se realizó en 2024 en CABA y GBA, Córdoba, Gran Córdoba, Rosario, Gran Rosario, San Miguel de Tucumán, Gran SM de Tucumán, Mendoza y Gran Mendoza.

Ahora bien, a los participantes les preguntaron si sabían cómo proceder si alguien a su alrededor estuviese sufriendo un ACV:

32% de los encuestados indicó tener conocimiento sobre cómo actuar

39% manifestó no saber qué hacer frente a este evento

29% indicó no estar seguro de cómo reaccionar ante un ACV

Otros hallazgos del estudio es que 64% de los encuestados reconoció que, aunque no tuvo un ACV, conoce a alguien cercano que sí lo presentó. Un 4% declaró haber tenido un ACV.

Asimismo, 8 de cada 10 participantes mostró preocupación por sufrir un derrame cerebral y la preocupación era muy significativa en la mitad de los encuestados.

derrame cerebral ACV.jpg Síntomas de ACV que debes conocer.

¿Qué hacer cuando una persona tiene un ACV?

Aprender cómo actuar frente a un ACV puede salvar vidas, especialmente durante las primeras 4 horas.

La consultora Voice apunta que el Dr. Pablo Ioli, médico neurólogo y vicepresidente de la Sociedad Neurológica Argentina, dijo que "es vital identificar rápidamente los síntomas y contactar a un servicio de emergencias que, a su vez, pueda detectar el ACV, determinar la hora de inicio y notificar a un centro que esté preparado para recibir al paciente”.

Para detectar un derrame cerebral, utiliza las letras de la sigla F.A.S.T (rápido). La Clínica Mayo indica que se debe estar atento a los siguientes síntomas:

Rostro caído (Face): ¿La cara de la persona se cae de un lado cuando intenta sonreír?

¿La cara de la persona se cae de un lado cuando intenta sonreír? Pérdida de fuerza en el brazo (Arms): ¿Un brazo queda más abajo que el otro cuando la persona intenta levantar ambos brazos? ¿Un brazo está débil o entumecido?

¿Un brazo queda más abajo que el otro cuando la persona intenta levantar ambos brazos? ¿Un brazo está débil o entumecido? Dificultad para hablar (Speech): ¿Es capaz la persona de repetir una oración simple? ¿Tiene dificultad para hablar o es difícil entenderle?

¿Es capaz la persona de repetir una oración simple? ¿Tiene dificultad para hablar o es difícil entenderle? Obtener ayuda a tiempo (Time): Durante un accidente cerebrovascular, cada minuto cuenta. Si observas cualquiera de estos signos, llama de inmediato al 911 o al número local de emergencias.

Asimismo, los expertos sugieren no conducir hasta el hospital si nota síntomas de un ACV, sino llamae al 911 o al número local de emergencias y esperar que lleguen los profesionales de atención médica.

Si alguien que está junto a usted muestra signos de un ACV, permanezca con la persona hasta que llegue la ambulancia y anote el momento en que comenzaron a aparecer los síntomas.

La importancia de actuar rápido ante un ACV

Actuar rápido frente a un ACV aumenta las probabilidades de tratar exitosamente el cuadro para evitar que deje secuelas.

Sobre la importancia de una atención temprana, la Dra. Virginia Pujol Lereis, médica neuróloga, Subjefa del Servicio de Neurología Vascular de Fleni, dijo: “tenemos que insistir en que se pueda actuar sobre el episodio lo más tempranamente posible".

"Diferentes trabajos muestran el enorme beneficio de actuar de inmediato, ya sea para destapar la arteria ocluida que está produciendo el infarto cerebral, en el caso del ACV isquémico, o detener el sangrado en los ACV hemorrágicos”, añadió.

Las secuelas de un ACV pueden incluir debilidad o parálisis en un lado del cuerpo, y problemas de movilidad. Así que, mientras más rápido se actúe frente a un ACV, mejor.

