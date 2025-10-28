Caminar de esta forma protege el corazón y aumenta la longevidad

En concreto, los investigadores escribieron que la mortalidad acumulada por cualquier causa a los 9,5 años disminuyó con la duración de la caminata: para caminatas de menos de 5 minutos, fue del 4,36 %; de 5 a menos de 10 minutos, del 1,83 %; de 10 a menos de 15 minutos, del 0,84 %, y de 15 minutos o más, del 0,80 %.

Lo mismo que la incidencia acumulada de enfermedad cardiovascular a los 9,5 años: para caminatas de menos de 5 minutos, fue del 13,03 %; de 5 a menos de 10 minutos, del 11,09 %; de 10 a menos de 15 minutos, del 7,71 %; y de 15 minutos o más, del 4,39 %.

Concluyeron que "los adultos subóptimamente activos que acumularon la mayoría de sus pasos diarios en períodos más largos tuvieron menor mortalidad y riesgo de enfermedad cardiovascular que aquellos que acumularon la mayoría de sus pasos diarios en períodos más cortos".

¿10.000 pasos diarios?

“La mayoría de los estudios se centran en el número total de pasos diarios (incluidos nuestros estudios previos), pero el nuestro demuestra que la forma en que se acumulan esos pasos también es importante, especialmente para las personas menos activas”, afirmó a CNN, el Dr. Borja del Pozo Cruz, primer autor del estudio.

“Esto matiza la idea de los '10.000 pasos al día': incluso si no se alcanza esa cifra, dar algunas caminatas más largas en lugar de muchos pasos cortos y dispersos puede marcar una gran diferencia en la salud cardíaca y la longevidad”, agregó.

De acuerdo con el investigador, todas las personas pueden obtener ventajas de caminar, pero los participantes sedentarios que dieron menos de 5000 pasos diarios, se vieron especialmente beneficiados.

De cualquier manera, los expertos recomiendan caminar un poco más cada vez.

“Un poco es mejor que nada, más es mejor que algo”, dijo a la BBC, Hannah Arem, epidemióloga del MedStar Health Research Institute en Washington. "Se trata de un aumento gradual a lo largo del tiempo y de intentar encontrar períodos más prolongados que tengan más beneficios para la salud".

Los resultados se publicaron en Annals of Internal Medicine.

Caminar también contribuye a la pérdida de peso, mejora el cerebro y la memoria, reduce el colesterol, reduce el azúcar en sangre, mejora la salud ósea, mejora el estado de ánimo, y más.

