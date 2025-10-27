3 mejores trucos para calmar el miedo y la preocupación

Respiración diafragmática

Respirar es simple, pero también es más poderoso de lo que todos se imaginan. Hay varios tipos de respiración para encontrar la calma. En el sitio de MD Anderson Cancer Center indican que la respiración diafragmática es una de las maneras de gestionar el estrés y la preocupación.

Y es que, respirar ayuda a activar el sistema nervioso parasimpático que es clave para tranquilizar el cuerpo.

Para hacerlo, según los expertos, cierra los ojos e inhala todo el aire que puedas (lo suficiente como para que tu vientre se hinche), aguanta la respiración un par de segundos y luego exhala lentamente todo el aire que puedas contrayendo los abdominales.

EJERCICIO HARVARD.jpg El ejercicio ayuda a la mente a calmarse.

Ejercicio físico

Hacer ejercicio físico también ayuda a relajar el cuerpo cuando el miedo y la ansiedad aparecen. En un artículo de la Mental Health Foundation sobre cómo gestionar el miedo y la ansiedad lo recomiendan ¿Por qué?

"El cuerpo y la mente están conectados, por lo que incluso breves ráfagas de movimiento, como una caminata de diez minutos o estiramientos suaves, pueden ser beneficiosas para aliviar la ansiedad", explican.

Los expertos destacan que el ejercicio estimula sustancias químicas del bienestar en el cerebro, lo que ayuda a mejorar el estado de ánimo y quitar los miedos de la mente.

Meditación

Otra manera efectiva de volver a la calma cuando sentimos miedo, preocupación o ansiedad es meditando.

De acuerdo con la Universidad de Harvard, meditar ayuda a superar el miedo. "El objetivo de la meditación no es dejar de lado ni bloquear los pensamientos temerosos, sino observar tus pensamientos y sentimientos y darte cuenta de que no tienes por qué actuar en consecuencia", apuntan.

Esta forma de pensar, según los expertos, ayuda a no reaccionar de manera exagerada cuando aparecen los pensamientos de miedo y reduce la ansiedad.

Meditar puede ser tan sencillo como cerrar los ojos, repetir una frase o contar las respiraciones. ¡Inténtalo!

