Qué alimentos comer para no perder la memoria y mejorar el cerebro

Pescado

El pescado es otro aliado de la memoria y el cerebro. La BBC apunta que la Dra. Radha Modgil, médica de cabecera del NHS, recomienda comer pescado, una fuente de proteínas, porque contiene "una buena cantidad de grasas omega-3, lo cual es excelente para la salud cerebral". Ella aconseja incluir en la dieta atún fresco, sardinas y caballa enlatada.

Cúrcuma

Uno de los mejores alimentos para la memoria y el cerebro, sin duda, es la cúrcuma, conocida como la especia dorada. Un estudio de la UCLA encontró que "el consumo diario de una determinada forma de curcumina (presente en la cúrcuma) mejoró la memoria y el estado de ánimo en personas con pérdida de memoria leve relacionada con la edad".

Arándanos

Las frutas también pueden ayudar a cuidar la salud cognitiva a medida que las personas envejecen, especialmente, los arándanos, ricos en antioxidantes que protegen el cerebro del daño oxidativo. La Clínica Mayo indica que los arándanos "son una fuente rica de antocianina y otros flavonoides que pueden mejorar la función cerebral".

Nueces

Las nueces también han mostrado ser clave para mantener una buena memoria toda la vida, debido a que son ricas en compuestos importantes para el cerebro, como ácidos grasos Omega-3 y flavonoides. Un estudio, publicado en la revista Food & Function, encontró que comer nueces en el desayuno mejora la memoria y fortalece el cerebro.

