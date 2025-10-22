SALUD CEREBRAL
Qué alimentos comer para no perder la memoria y mejorar el cerebro
Estos alimentos ayudan a tener una mejor memoria y cerebro a medida que envejeces. Expertos los recomiendan.
Pero, ¿Cómo tener una buena memoria toda la vida? ¿Qué comer para no perder la memoria? ¿Cuáles son los mejores alimentos para la memoria y el cerebro? ¿Qué alimentos previenen la demencia y el Alzheimer?
He aquí algunos alimentos que pueden ayudar a cuidar la memoria y el cerebro, según expertos:
Huevo
El huevo es un alimento extraordinario para el cerebro. El Dr. Rudolph Tanzi, PhD, cofundador y codirector del Centro McCance para la Salud Cerebral del Hospital General de Massachusetts Brigham recomienda este alimento rico en colina para prevenir la demencia y otros deterioros cognitivos. Él dice que hay que "comer huevos al menos una o dos veces por semana".
Verduras de hoja verde
Si de alimentos buenos para la memoria se trata, las verduras de hoja verde no pueden ser ignoradas. Según la Universidad de Harvard las verduras como la col rizada, la espinaca, la berza y el brócoli son ricas en nutrientes beneficiosos para el cerebro y, de acuerdo con investigaciones, pueden ayudar a retrasar el deterioro cognitivo.
Pescado
El pescado es otro aliado de la memoria y el cerebro. La BBC apunta que la Dra. Radha Modgil, médica de cabecera del NHS, recomienda comer pescado, una fuente de proteínas, porque contiene "una buena cantidad de grasas omega-3, lo cual es excelente para la salud cerebral". Ella aconseja incluir en la dieta atún fresco, sardinas y caballa enlatada.
Cúrcuma
Uno de los mejores alimentos para la memoria y el cerebro, sin duda, es la cúrcuma, conocida como la especia dorada. Un estudio de la UCLA encontró que "el consumo diario de una determinada forma de curcumina (presente en la cúrcuma) mejoró la memoria y el estado de ánimo en personas con pérdida de memoria leve relacionada con la edad".
Arándanos
Las frutas también pueden ayudar a cuidar la salud cognitiva a medida que las personas envejecen, especialmente, los arándanos, ricos en antioxidantes que protegen el cerebro del daño oxidativo. La Clínica Mayo indica que los arándanos "son una fuente rica de antocianina y otros flavonoides que pueden mejorar la función cerebral".
Nueces
Las nueces también han mostrado ser clave para mantener una buena memoria toda la vida, debido a que son ricas en compuestos importantes para el cerebro, como ácidos grasos Omega-3 y flavonoides. Un estudio, publicado en la revista Food & Function, encontró que comer nueces en el desayuno mejora la memoria y fortalece el cerebro.
