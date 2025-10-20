Osteoporosis: Por qué prevenir la primera fractura es "esencial" y cómo hacerlo

Es crucial entender que una fractura osteoporótica no es un evento aislado: quien ha sufrido una ya tiene el doble de probabilidades de sufrir otra si no recibe tratamiento adecuado.

Muchas veces se subestima la importancia de fracturas iniciales, como las de muñeca o columna, consideradas fracturas centinela, que alertan sobre un riesgo elevado de futuros eventos. Por eso, tras cualquier fractura, se recomienda consultar a un endocrinólogo: aunque los traumatólogos restauran la movilidad, la atención debe enfocarse en prevenir nuevas fracturas.

Los factores de riesgo incluyen la menopausia en mujeres, el envejecimiento, y la sarcopenia, la pérdida de masa muscular que aumenta la fragilidad y la probabilidad de caídas.

Hombres y mujeres mayores de 50 años también deben prestar atención, ya que las fracturas de cadera en hombres podrían aumentar un 310 % para 2050, según la IOF.

Dra. Laura Maffei Dra. Laura Maffei, especialista en endocrinología clínica.

La prevención como herramienta clave

La salud ósea requiere atención a lo largo de toda la vida. Algunos especialistas incluso señalan que la osteoporosis podría considerarse una enfermedad pediátrica, ya que la nutrición adecuada, con buen aporte de calcio, exposición solar y ejercicio durante la infancia y la adolescencia, permite fortalecer los huesos desde edades tempranas.

Ese “capital óseo” será fundamental para conservar una masa ósea adecuada después de la menopausia.

Después de los 50 años, prevenir la primera fractura es esencial. Adoptar hábitos saludables y realizar controles médicos periódicos puede marcar la diferencia:

Densitometría ósea: estudio no invasivo que permite conocer la densidad del hueso y estimar el riesgo de fractura antes de que ocurra.

estudio no invasivo que permite conocer la densidad del hueso y estimar el riesgo de fractura antes de que ocurra. Suplementación: calcio y vitamina D, siempre según indicación médica.

calcio y vitamina D, siempre según indicación médica. Actividad física regular: ejercicios de fuerza y equilibrio para fortalecer huesos y músculos, reduciendo el riesgo de caídas.

ejercicios de fuerza y equilibrio para fortalecer huesos y músculos, reduciendo el riesgo de caídas. Alimentación balanceada y estilo de vida activo: claves para mantener la densidad ósea y la autonomía.

Avances 2025 y tratamientos personalizados

En 2025 se registran avances alentadores en el tratamiento de la osteoporosis. Nuevos fármacos permiten fortalecer el hueso de forma más eficaz y personalizada, abordando también comorbilidades asociadas como enfermedades cardiovasculares.

La combinación de diagnóstico temprano, seguimiento profesional, hábitos preventivos y terapias modernas constituye hoy una estrategia integral para reducir el riesgo de fracturas y mejorar la calidad de vida.

El Día Mundial de la Osteoporosis nos recuerda que la prevención y la acción temprana son esenciales.

Detectar a tiempo, seguir los controles adecuados y adoptar hábitos saludables puede evitar la primera fractura y sus consecuencias, preservar la autonomía y favorecer un envejecimiento activo y saludable.

La osteoporosis no tratada representa una carga para la salud y la calidad de vida, pero con información, cuidado y seguimiento médico, es posible enfrentarlo con éxito.

