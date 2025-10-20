En el Día Mundial Mundial de la Osteoporosis, 20/10, la Dra. Laura Maffei (M.No 62441.), especialista en endocrinología clínica de amplia trayectoria, habla sobre la importancia de prevenir la primera fractura, los factores de riesgo más frecuentes y avances en el diagnóstico y tratamiento para mantener la salud de los huesos, en el siguiente comunicado:
Osteoporosis: Por qué prevenir la primera fractura es "esencial" y cómo hacerlo
Muchos sufren su primera fractura ósea antes de tener un diagnóstico de osteoporosis. Aquí lo que debes saber sobre esta enfermedad de los huesos, según médico.
20 de octubre: Día Mundial de la Osteoporosis
Cada 20 de octubre, el Día Mundial de la Osteoporosis nos invita a reflexionar sobre una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo y que muchas veces pasa desapercibida hasta que ocurre una fractura.
Según la Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF), se producen más de 37 millones de fracturas por fragilidad cada año en personas mayores de 55 años, lo que equivale a 70 fracturas por minuto.
Estas fracturas afectan principalmente cadera, columna y muñeca, generando dolor, inmovilidad y, en muchos casos, reduciendo la autonomía de quienes las sufren.
La osteoporosis debilita los huesos y aumenta significativamente el riesgo de fracturas.
Es crucial entender que una fractura osteoporótica no es un evento aislado: quien ha sufrido una ya tiene el doble de probabilidades de sufrir otra si no recibe tratamiento adecuado.
Muchas veces se subestima la importancia de fracturas iniciales, como las de muñeca o columna, consideradas fracturas centinela, que alertan sobre un riesgo elevado de futuros eventos. Por eso, tras cualquier fractura, se recomienda consultar a un endocrinólogo: aunque los traumatólogos restauran la movilidad, la atención debe enfocarse en prevenir nuevas fracturas.
Los factores de riesgo incluyen la menopausia en mujeres, el envejecimiento, y la sarcopenia, la pérdida de masa muscular que aumenta la fragilidad y la probabilidad de caídas.
Hombres y mujeres mayores de 50 años también deben prestar atención, ya que las fracturas de cadera en hombres podrían aumentar un 310 % para 2050, según la IOF.
La prevención como herramienta clave
La salud ósea requiere atención a lo largo de toda la vida. Algunos especialistas incluso señalan que la osteoporosis podría considerarse una enfermedad pediátrica, ya que la nutrición adecuada, con buen aporte de calcio, exposición solar y ejercicio durante la infancia y la adolescencia, permite fortalecer los huesos desde edades tempranas.
Ese “capital óseo” será fundamental para conservar una masa ósea adecuada después de la menopausia.
Después de los 50 años, prevenir la primera fractura es esencial. Adoptar hábitos saludables y realizar controles médicos periódicos puede marcar la diferencia:
- Densitometría ósea: estudio no invasivo que permite conocer la densidad del hueso y estimar el riesgo de fractura antes de que ocurra.
- Suplementación: calcio y vitamina D, siempre según indicación médica.
- Actividad física regular: ejercicios de fuerza y equilibrio para fortalecer huesos y músculos, reduciendo el riesgo de caídas.
- Alimentación balanceada y estilo de vida activo: claves para mantener la densidad ósea y la autonomía.
Avances 2025 y tratamientos personalizados
En 2025 se registran avances alentadores en el tratamiento de la osteoporosis. Nuevos fármacos permiten fortalecer el hueso de forma más eficaz y personalizada, abordando también comorbilidades asociadas como enfermedades cardiovasculares.
La combinación de diagnóstico temprano, seguimiento profesional, hábitos preventivos y terapias modernas constituye hoy una estrategia integral para reducir el riesgo de fracturas y mejorar la calidad de vida.
El Día Mundial de la Osteoporosis nos recuerda que la prevención y la acción temprana son esenciales.
Detectar a tiempo, seguir los controles adecuados y adoptar hábitos saludables puede evitar la primera fractura y sus consecuencias, preservar la autonomía y favorecer un envejecimiento activo y saludable.
La osteoporosis no tratada representa una carga para la salud y la calidad de vida, pero con información, cuidado y seguimiento médico, es posible enfrentarlo con éxito.
