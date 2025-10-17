¿Se puede aliviar el dolor sin medicamentos? 4 técnicas que podrían ayudar

Meditación

La meditación es una de las herramientas más recomendadas para el manejo del dolor sin medicamentos.

Esta práctica se centra en conectar la mente con el cuerpo. El manejo del dolor tiene una relación profunda con la mente, por lo que la meditación se considera bastante útil.

"En la meditación, usted enfoca su atención en algo, como un objeto, palabra, frase o su respiración. Esto le ayuda a minimizar los pensamientos o sentimientos que le distraen o estresan", indica MedlinePlus.

Ejercicio

No cabe duda de que el ejercicio es medicina, incluso cuando es lo último que las personas consideren hacer cuando tienen dolor.

En realidad, el ejercicio puede ayudarte a que te sientas mejor, siempre que no involucre movimientos que empeoren el dolor.

El ejercicio combate la rigidez muscular, y además libera endorfinas, "hormonas que alivian el dolor", indica la Clínica Cleveland.

Algunas opciones que puedes probar son dar un paseo, ejercicios en silla, y yoga suave.

Calor - hielo

Otra técnica bien conocida para el manejo del dolor de forma natural y más saludable es la terapia de calor y compresas frías.

Este remedio casero es uno de los más usados para aliviar el dolor, pero ¿por qué? "El calor puede ayudar a movilizar los músculos rígidos. El hielo puede reducir la inflamación", menciona la Clínica Cleveland.

Por ejemplo, para los hematomas y esguinces, se suele recomendar hielo, mientras para la artritis o una lesión persistente se podría usar calor.

Asimismo, se puede probar la terapia alternada de calor y hielo que "puede ayudar a abordar el dolor en ambos frentes", dicen.

Sólo procure evitar quemaduras y proteja su piel al no dejar que las almohadillas térmicas se calienten demasiado y envolviendo el hielo en un paño.

Acupuntura

Aunque los resultados son mixtos, hay estudios que sugieren que la acupuntura ayuda a aliviar el dolor y que podría formar parte del tratamiento complementario.

MedlinePlus indica que la acupuntura "estimula puntos específicos en su cuerpo. Hay diferentes métodos para esto. El más común inserta agujas delgadas en la piel. Otros métodos incluyen usar presión, estimulación eléctrica y calor".

"La acupuntura se basa en la creencia de que el Qi (energía vital) fluye a través del cuerpo por caminos llamados meridianos. Sus practicantes piensan que gatillar los puntos de acupuntura puede reequilibrar el Qi", explican.

Sin embargo, algunas personas podrían sentir temor de sólo pensar en agujas. Afortunadamente, hay muchas maneras de manejar el dolor.

