6 alimentos que contienen melatonina para dormir profundamente

En un estudio, sujetos mayores de 50 años con insomnio fueron asignados aleatoriamente a placebo o jugo de cereza (240 ml 2 veces al día) por dos semanas. Los investigadores concluyeron que, "el jugo de cereza aumentó el tiempo y la eficiencia del sueño". Fue publicado en American Journal of Therapeutic.

Plátano

Los plátanos son una fruta rica en nutrientes que favorecen el sueño, como melatonina, triptófano, vitamina B6 y magnesio.

En el sitio especializado Sleep Doctor los recomiendan y dicen que "no solo te ayuda a dormir, sino que también te ayuda a sentirte más alerta durante el día".

Huevo

Ciertos alimentos de origen animal también contienen melatonina, como los huevos, que son un alimento extraordinario para incluir en la dieta.

"Los huevos contienen 1,54 ng/g de melatonina. Algunas investigaciones incluso sugieren que contienen más de esta hormona inductora del sueño que otras fuentes animales como la carne", precisa la Sleep Foundation.

Dieta kiwi.jpg El kiwi es un aliado del buen descanso nocturno.

Kiwi

El kiwi también destaca entre los alimentos con melatonina para dormir profundamente.

Glyn Howatson, profesor de fisiología humana y aplicada en la Universidad de Northumbria, dijo a la BBC: “Los kiwis, que son ricos tanto en melatonina como en serotonina, un neurotransmisor que desempeña un papel clave en la regulación del sueño, han mostrado evidencia más sólida de favorecer el sueño y se ha descubierto que tienen un impacto positivo en el inicio, la duración y la eficiencia del sueño".

Pescado

Además de los huevos, otra fuente de origen animal con melatonina es el pescado.

Una investigación publicada en Nutrients, sobre fuentes dietéticas y bioactividades de la melatonina, indica que el pescado se encuentra en los grupos de alimentos con mayor contenido de melatonina en los alimentos de origen animal. Además, el pescado azul contiene grasas saludables, como los aceites omega-3, que se cree que ayuda a mejorar el sueño.

Frutos secos

Además de nutritivos y deliciosos, los frutos secos son una muy buena fuente de melatonina.

"Frutos secos como almendras y nueces. Los pistachos y los anacardos suelen considerarse buenos alimentos para dormir. Aunque las cantidades exactas pueden variar, los frutos secos contienen melatonina y omega-3, además de minerales como el magnesio y el zinc, que en conjunto pueden ayudar a dormir mejor", apunta la Sleep Foundation.

En general, se recomienda comer un puñado de frutos secos al día.

