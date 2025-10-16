La melatonina ha cobrado relevancia en los últimos años debido a que miles de personas en el mundo no pueden dormir bien. Y es que, la melatonina es clave para regular el inicio del sueño y el ritmo circadiano, es decir, el ciclo sueño/vigilia. Pero, ¿Podrían los alimentos ricos en melatonina ayudar a dormir mejor?
¡BUENAS NOCHES!
6 alimentos que contienen melatonina para dormir profundamente
Si sufres insomnio, procura que estos alimentos que contienen melatonina formen parte de tu dieta para dormir mejor.
Expertos e investigaciones sugieren que, sí. Un estudio publicado en Nutrients, en 2023, concluyó que "un mayor consumo diario de alimentos ricos en melatonina se asocia con (...) mejor calidad del sueño".
En ese sentido, se cree que los alimentos que contienen melatonina pueden ayudar a aumentar los niveles de esa hormona en el cuerpo y contribuir a un mejor descanso.
Por eso, he aquí algunos alimentos que contienen melatonina y que podrían ayudar a dormir mejor:
Cerezas
Uno de los alimentos que aporta melatonina son las cerezas, de hecho, hay estudios que confirman que pueden ayudar a mejorar la calidad del sueño.
En un estudio, sujetos mayores de 50 años con insomnio fueron asignados aleatoriamente a placebo o jugo de cereza (240 ml 2 veces al día) por dos semanas. Los investigadores concluyeron que, "el jugo de cereza aumentó el tiempo y la eficiencia del sueño". Fue publicado en American Journal of Therapeutic.
Plátano
Los plátanos son una fruta rica en nutrientes que favorecen el sueño, como melatonina, triptófano, vitamina B6 y magnesio.
En el sitio especializado Sleep Doctor los recomiendan y dicen que "no solo te ayuda a dormir, sino que también te ayuda a sentirte más alerta durante el día".
Huevo
Ciertos alimentos de origen animal también contienen melatonina, como los huevos, que son un alimento extraordinario para incluir en la dieta.
"Los huevos contienen 1,54 ng/g de melatonina. Algunas investigaciones incluso sugieren que contienen más de esta hormona inductora del sueño que otras fuentes animales como la carne", precisa la Sleep Foundation.
Kiwi
El kiwi también destaca entre los alimentos con melatonina para dormir profundamente.
Glyn Howatson, profesor de fisiología humana y aplicada en la Universidad de Northumbria, dijo a la BBC: “Los kiwis, que son ricos tanto en melatonina como en serotonina, un neurotransmisor que desempeña un papel clave en la regulación del sueño, han mostrado evidencia más sólida de favorecer el sueño y se ha descubierto que tienen un impacto positivo en el inicio, la duración y la eficiencia del sueño".
Pescado
Además de los huevos, otra fuente de origen animal con melatonina es el pescado.
Una investigación publicada en Nutrients, sobre fuentes dietéticas y bioactividades de la melatonina, indica que el pescado se encuentra en los grupos de alimentos con mayor contenido de melatonina en los alimentos de origen animal. Además, el pescado azul contiene grasas saludables, como los aceites omega-3, que se cree que ayuda a mejorar el sueño.
Frutos secos
Además de nutritivos y deliciosos, los frutos secos son una muy buena fuente de melatonina.
"Frutos secos como almendras y nueces. Los pistachos y los anacardos suelen considerarse buenos alimentos para dormir. Aunque las cantidades exactas pueden variar, los frutos secos contienen melatonina y omega-3, además de minerales como el magnesio y el zinc, que en conjunto pueden ayudar a dormir mejor", apunta la Sleep Foundation.
En general, se recomienda comer un puñado de frutos secos al día.
-------
Más noticias en Urgente24
Qué pasa con tu memoria si dejas de fumar (incluso a una edad avanzada)
Qué hacer para no perder músculo con la edad
¿Otra vez estreñimiento? Come 2 porciones de esta fruta a diario
Huesos y articulaciones fuertes: 3 vitaminas que no pueden faltarte
Mira el alimento que la persona más longeva del mundo comía 3 veces al día