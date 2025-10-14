Huesos y articulaciones fuertes: 3 vitaminas que no pueden faltarte

Además, "reduce la inflamación, que puede dañar los huesos" y "ayuda a mantener la fuerza muscular para prevenir caídas y fracturas".

En cambio, la deficiencia de vitamina D en los adultos puede aumentar el riesgo de padecer osteoporosis y osteomalacia.

Se puede obtener vitamina D principalmente con la exposición solar, y también incluyendo algunos alimentos en la dieta como: pescado graso, huevos e hígado de res.

Vitamina C

La vitamina C es un potente antioxidante y generalmente se relaciona con un sistema inmunitario más fuerte, pero pocos saben que también es clave para las articulaciones.

Y es que, la vitamina C ayuda a la síntesis de colágeno en el cuerpo, una proteína importante para la formación de la estructura del tejido conectivo en los tendones, los cartílagos y más.

El Dr. Rodrigo Arteaga, médico experto en salud integral, dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram que, la vitamina C "ayuda a formar colágeno que es lo que le da estructura a tu cartílago y ligamentos".

"Sin suficiente colágeno las articulaciones se desgastan más rápido", agregó.

Por eso, incluye alimentos ricos en vitamina C a tu dieta, como frutas cítricas, kiwis, brócoli, espinaca, coliflor y pimientos,

Vitamina K

Otra vitamina importante para los huesos y las articulaciones es la vitamina K, de la que no se habla mucho.

Algunos estudios sugieren que la vitamina K puede ayudar a que los adultos mayores mantengan los huesos fuertes. Además, la vitamina K2, se ha mostrado prometedora para combatir la osteoartritis, la principal causa de dolor articular.

En una revisión de evidencia sobre la relación entre la vitamina K y la osteoartritis, los investigadores concluyeron que "asegurar una ingesta dietética suficiente (de vitamina K) parece proteger a las personas mayores de la osteoartritis". Fue publicada en Nutrients.

Los alimentos con más vitamina K para incluir en la dieta son las verduras de hoja verde, como la espinaca, las coles de Bruselas, la col rizada, la acelga y el brócoli.

El pescado, el hígado, la carne de res y los huevos también son fuentes de vitamina K.

