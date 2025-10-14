La inflación de Milei volvió a subir: En septiembre alcanzó el 2.1% según el INDEC

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectaba una inflación del 2,1%, prácticamente igual al dato oficial.

En tanto, Equilibra calculó una suba del 2,3% mensual y una variación interanual del 32%; Libertad y Progreso elevó su estimación al 2,4%, mientras que EcoGo Consultores ubicó el índice en 2,3%, alertando que el impacto del dólar “empezó a sentirse de forma más marcada” tras el deslizamiento cambiario de agosto.

“Si bien el pass-through sigue acotado, se aceleró con respecto a agosto y refleja, de forma parcial, el desanclaje de expectativas”, señaló el informe de EcoGo.

En la Ciudad, la inflación fue levemente mayor

Como suele ocurrir, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires sirvió de anticipo para el dato nacional. El Índice de Precios porteño marcó un 2,2% en septiembre, lo que representó un salto frente al 1,6% de agosto. En lo que va del año, los precios en el distrito acumulan 22,7%, y 35% interanual.

Perspectivas hacia fin de año

Los economistas prevén que el último trimestre podría mostrar cierta inestabilidad en el índice de precios, especialmente por la incidencia del dólar, las tarifas y los costos de transporte. No obstante, destacan que el panorama inflacionario sigue bajo control, siempre que el Gobierno logre sostener la estabilidad cambiaria y el superávit fiscal.

