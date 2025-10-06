REM: Se enfría la economía en lo que queda del año

Este lunes 06/10 el Banco Central de la Republica Argentina (BCRA) publicó el Relevamiento de Expectativas de Mercado ( REM) en el que se vislumbra una caída en el PBI esperado para el 2025, una inflación por arriba del 2% mensual para lo que queda del año, mayor desocupación y un dólar de $1.536 en diciembre.
Estas variaciones son en comparación con las respuestas de los participantes el mes anterior, lo que marca un claro pesimismo en los agentes económicos involucrados.
Inflación
El informe plantea que en el REM de septiembre, los actores estimaron una inflación mayor al 2% hasta fin de año, más de lo que proyectaban en agosto:
En el noveno relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de 2,1% para septiembre (+0,3 p.p. respecto del REM previo). Quienes mejor proyectaron esa variable en el pasado (Top 10) también reportaron una inflación de 2,1% mensual para septiembre (+0,2 p.p. con relación al REM anterior).
Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para septiembre en 2,0% (+0,2 p.p. respecto del REM previo). El Top 10 estimó una inflación núcleo de 2,0% mensual para septiembre (+0,2 p.p. respecto del REM anterior).
Para los últimos meses de 2025 se proyecta una inflación nivel general en torno del 2,0% mensual, al tiempo que volvería a ubicarse por debajo del 2,0% mensual a partir de enero de 2026.
PBI
Aunque se espera que el PBI tenga un crecimiento real del 2,9% en todo el 2025, este valor es 0,5% menor a lo que se estimaba antes:
En el relevamiento de septiembre, el conjunto de analistas del REM estimó que en el tercer trimestre del año el PIB ajustado por estacionalidad se habría reducido 0,6% respecto al segundo trimestre de 2025 (0,3 p.p. de mayor caída respecto al REM previo) y proyectan que crezca 0,5% en el Trim. IV-25 (-0,1 p.p. respecto al REM previo) y que se acelere a 0,8% en el Trim. I-26.
Para 2025 esperan en promedio un nivel de PIB real 3,9% superior al promedio de 2024 (-0,5 p.p. respecto del REM previo). Quienes conforman el Top 10 proyectaron, en promedio, un crecimiento de 3,9% en el año (-0,4 p.p. respecto del REM anterior).
Desempleo
Los actores económicos que participan del REM también esperan un aumento en la desocupación que se va a ir acrecentando en lo que queda del año:
La tasa de desocupación abierta para el tercer trimestre de 2025 fue estimada por quienes participan del REM en 7,5% de la Población Económicamente Activa (+0,1 p.p. respecto del REM previo). El conjunto de participantes del REM espera una tasa de 7,2% en el último trimestre de 2025 (+0,2 p.p. vs. el REM anterior), en tanto, para el Top 10, la tasa de desempleo se ubicaría en 6,9% (+0,3 p.p.).
TAMAR
Luego de la baja en las tasas de interés, los participantes del REM estiman una tasa mayorista (TAMAR) menor:
Quienes participan del REM pronosticaron una TAMAR de bancos privados para octubre de 43,0% TNA (-8,7 p.p. respecto al REM anterior), equivalente a una tasa efectiva mensual de 3,5%. Para diciembre de 2025 el conjunto de participantes del REM proyectó una TAMAR de 36,3% nominal anual (TEM de 3,0%).
Tipo de cambio
Se espera que el tipo de cambio aumente luego de las elecciones del 26/10, tal como lo declaró el ministro de economía Luis Caputo:
La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.440 por dólar para el promedio de octubre de 2025. Para el Top 10 de analistas el tipo de cambio nominal promedio esperado para octubre es $1.471/USD.
Comercio exterior
Los participantes del REM esperan que aumente el superávit comercial hasta fin de año:
En cuanto al comercio exterior de bienes, quienes participan del REM proyectaron para 2025 que las exportaciones (FOB) totalicen US$ 83.548 millones (US$ 1.263 millones más que la encuesta anterior) y las importaciones (CIF) US$ 75.300 millones (US$ 120 millones más que el REM previo). El superávit comercial anual esperado es de US$ 8.248 millones (US$ 1.143 millones más que el REM anterior).
Resultado fiscal
Se estima que continue el superávit primario del gobierno nacional, sin tener en cuenta los cargos por deudas:
Finalmente, la proyección del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero que realizan quienes participan del REM fue de un superávit de $13,4 billones para 2025 (igual al REM previo). El promedio del Top 10 pronostica un superávit primario de $14,4 billones. Ningún participante espera un superávit primario inferior a $10 billones para este año.
