REM: Se enfría la economía en lo que queda del año

Para los últimos meses de 2025 se proyecta una inflación nivel general en torno del 2,0% mensual, al tiempo que volvería a ubicarse por debajo del 2,0% mensual a partir de enero de 2026.

PBI

Aunque se espera que el PBI tenga un crecimiento real del 2,9% en todo el 2025, este valor es 0,5% menor a lo que se estimaba antes:

En el relevamiento de septiembre, el conjunto de analistas del REM estimó que en el tercer trimestre del año el PIB ajustado por estacionalidad se habría reducido 0,6% respecto al segundo trimestre de 2025 (0,3 p.p. de mayor caída respecto al REM previo) y proyectan que crezca 0,5% en el Trim. IV-25 (-0,1 p.p. respecto al REM previo) y que se acelere a 0,8% en el Trim. I-26.

Para 2025 esperan en promedio un nivel de PIB real 3,9% superior al promedio de 2024 (-0,5 p.p. respecto del REM previo). Quienes conforman el Top 10 proyectaron, en promedio, un crecimiento de 3,9% en el año (-0,4 p.p. respecto del REM anterior).

Desempleo

Los actores económicos que participan del REM también esperan un aumento en la desocupación que se va a ir acrecentando en lo que queda del año:

La tasa de desocupación abierta para el tercer trimestre de 2025 fue estimada por quienes participan del REM en 7,5% de la Población Económicamente Activa (+0,1 p.p. respecto del REM previo). El conjunto de participantes del REM espera una tasa de 7,2% en el último trimestre de 2025 (+0,2 p.p. vs. el REM anterior), en tanto, para el Top 10, la tasa de desempleo se ubicaría en 6,9% (+0,3 p.p.).

image Se estima una desocupación de más del 7% para el resto del año/

TAMAR

Luego de la baja en las tasas de interés, los participantes del REM estiman una tasa mayorista (TAMAR) menor:

Quienes participan del REM pronosticaron una TAMAR de bancos privados para octubre de 43,0% TNA (-8,7 p.p. respecto al REM anterior), equivalente a una tasa efectiva mensual de 3,5%. Para diciembre de 2025 el conjunto de participantes del REM proyectó una TAMAR de 36,3% nominal anual (TEM de 3,0%).

Tipo de cambio

Se espera que el tipo de cambio aumente luego de las elecciones del 26/10, tal como lo declaró el ministro de economía Luis Caputo:

La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.440 por dólar para el promedio de octubre de 2025. Para el Top 10 de analistas el tipo de cambio nominal promedio esperado para octubre es $1.471/USD.

Para diciembre de 2025 el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de $1.536/USD, lo que arroja una variación interanual esperada de 50,5% (+9,3 p.p. respecto del REM previo).

Comercio exterior

Los participantes del REM esperan que aumente el superávit comercial hasta fin de año:

En cuanto al comercio exterior de bienes, quienes participan del REM proyectaron para 2025 que las exportaciones (FOB) totalicen US$ 83.548 millones (US$ 1.263 millones más que la encuesta anterior) y las importaciones (CIF) US$ 75.300 millones (US$ 120 millones más que el REM previo). El superávit comercial anual esperado es de US$ 8.248 millones (US$ 1.143 millones más que el REM anterior).

Resultado fiscal

Se estima que continue el superávit primario del gobierno nacional, sin tener en cuenta los cargos por deudas:

Finalmente, la proyección del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero que realizan quienes participan del REM fue de un superávit de $13,4 billones para 2025 (igual al REM previo). El promedio del Top 10 pronostica un superávit primario de $14,4 billones. Ningún participante espera un superávit primario inferior a $10 billones para este año.

Más noticias en Urgente24

Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento

Ganó Juan Grabois, José Luis Espert es historia: Faltan 21 días y Javier Milei vive en un laberinto

Faltan 20 para el 26/10: Javier Milei, Diego Santilli y el tiempo perdido

El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco

Boca 5 - Newells 0: el Xeneize arrolló a un rival apático y es puntero