Faltan 20 para el 26/10: Javier Milei, Diego Santilli y el tiempo perdido

Del viernes 03/10 al domingo 05/10 pasaron 48 horas, ¿en qué momento sucedió el cambio decisivo? José Luis Espert había abandonado la Quinta de Olivos muy empoderado y desafió al periodista cercano a Santiago Caputo, Eduardo Feinmann: "El lunes 06/10 voy a tu programa", con ínfulas de candidato LLA / PBA. Sin embargo, 2 días después, Espert decidió dar un paso al costado (¿o será cierto que lo despidieron?). Final previsible pero demorado. Su colega y competidor Diego Santilli siempre quiso liderar la boleta porque un triunfo lo convertiría en candidato a gobernador bonaerense en 2027, elucubra desde los días cuando LLA ganaba seguro. En aquellos tiempos sin embargo no pudo pasar el filtro de Javier Milei. Pero un día Juan Grabois le recordó a todos que Espert tenía un patrocinador con pedido de extradición desde USA por narcolavado. Asífue como LLA (La Libertad Avanza) se asomó al balcón del fracaso electoral. Tiempo de cambio: "No nos une el amor sino el espanto... ".
La caída de Espert provoca burlas de Alberto F
Alberto Fernández se sentó a la puerta a ver pasar el coche fúnebre del otrora crítico y disparó (obvio que el muerto se ríe del degollado pero a José Luis Espert le va peor y no tocó fondo):
De paso, ¿qué hacemos con estos recuerdos del pasado que pululan por la Red? Complicado el esfuerzo de ocultar el sol con una mano:
Deja tu comentario