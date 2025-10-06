urgente24
Faltan 20 para el 26/10: Javier Milei, Diego Santilli y el tiempo perdido

FOTO: xAI / Grok.
FOTO: xAI / Grok.

Día de estrenos para Javier Milei: presenta un nuevo libro y levanta a Diego Santilli como nuevo candidato LLA / PBA. Hay vida luego de José Luis Espert.

6 de octubre de 2025 - 08:59

EN VIVO

Del viernes 03/10 al domingo 05/10 pasaron 48 horas, ¿en qué momento sucedió el cambio decisivo? José Luis Espert había abandonado la Quinta de Olivos muy empoderado y desafió al periodista cercano a Santiago Caputo, Eduardo Feinmann: "El lunes 06/10 voy a tu programa", con ínfulas de candidato LLA / PBA. Sin embargo, 2 días después, Espert decidió dar un paso al costado (¿o será cierto que lo despidieron?). Final previsible pero demorado. Su colega y competidor Diego Santilli siempre quiso liderar la boleta porque un triunfo lo convertiría en candidato a gobernador bonaerense en 2027, elucubra desde los días cuando LLA ganaba seguro. En aquellos tiempos sin embargo no pudo pasar el filtro de Javier Milei. Pero un día Juan Grabois le recordó a todos que Espert tenía un patrocinador con pedido de extradición desde USA por narcolavado. Asífue como LLA (La Libertad Avanza) se asomó al balcón del fracaso electoral. Tiempo de cambio: "No nos une el amor sino el espanto... ".

¿Qué puede hacer Santilli mejor que Espert? Bastante. Para comenzar, no aparecer en ningún escándalo. Su compañero ex PJ hoy PRO / LLA, Cristian Ritondo ya está 'tocado' desde antes que Espert. Sucedió cuando era un obstáculo en la reelección de Martín Menem como presidente de la Cámara Baja. LLA necesita transitar una normalidad en los 20 días que faltan para el comicio. Santiago Caputo le muestra números a los Milei que indicarían que aún hay posibilidades en el mayor distrito electoral (por cantidad de habitantes y de Km2). Muchos afirman, con escepticismo, que Santiago no revela el Lado B de la tragedia. De paso: ¿Informó o no la SIDE que reporta a Santiago, que informa al Presidente, de que Espert era un candidato de alto riesgo?

Pero Santilli no es un mago. Tampoco puede engañarse a sí mismo: LLA no está 'pinchada' desde antes del 'affaire Espert', y es por el fracaso de la microeconomía. La recesión naufraga al oficialismo en el mar de la opinión pública. Todo conduce a 'Toto' Caputo, quien es el 'paraguas' para el verdadero ministro de Economía, Javier Milei. Ardua tarea en los días que faltan. Otra vez: la diferencia a descontar no es sólo por Espert / Fred Machado sino también la economía de LLA, que acumula frustración entre ex votantes de 2023, erosiona la épica y borra credibilidad. En verdad, sobrevive por 2 motivos: porque nadie tiene un plan & equipo alternativo, y porque han postergado el debate para el 27/10.

Bienvenidos al VIVO de Urgente24 que producen Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina:

----------------------------

Live Blog Post

La caída de Espert provoca burlas de Alberto F

Alberto Fernández se sentó a la puerta a ver pasar el coche fúnebre del otrora crítico y disparó (obvio que el muerto se ríe del degollado pero a José Luis Espert le va peor y no tocó fondo):

Embed

De paso, ¿qué hacemos con estos recuerdos del pasado que pululan por la Red? Complicado el esfuerzo de ocultar el sol con una mano:

Embed
Live Blog Post

A las 17:00, Javier Milei en el Movistar Arena... todos de Colorado

Estreno de Diego Santilli candidato N°1 de LLA / PBA en el Movistar Arena, donde a las 17:00 Javier Milei presenta su nuevo libro.

El mamotreto se titula "La Construcción del Milagro", un autobombo del economista / Presidente que hoy día está en debate: ¿Es exitoso o un bluf? No hay consenso ni entre los neolibertarios. Para la oposición, es un fracaso. ¿Era un texto para otro escenario preelectoral?

milei

La novedad de la jornada es la convocatoria en tono Colorado que hizo 'Las Fuerzas del Cielo', una bienvenida a Diego Santilli, se suipone:

fuerzas del cielo en colorado

Pero sus críticos ya les dirigen dardos:

@federic60601992: Che, quién pone los 150 mil dólares del Movistar arena?

@tropicalmecanic: que papelón jajaja, esto es increible. verlos así autohumillandose es un placer inexplicable. sigan sigan jajajaja

@thedanny95: LLEVEN PELUCAS COLORADAS LPM

@Alarconn77: NO SE QUE PASÓ PERO ME VOLVÍ COLORADO DE REPENTE

----------------------------

