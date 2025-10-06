MasterChef arranca con polémica: Hubo llantos y un inesperado accidente en la cocina

Embed Marixa tuvo un comentario del jurado que no le gustó y se sintió mal. Hubo un chispazo. https://t.co/79eIzBuCnN — A N G E L (@AngeldebritoOk) October 5, 2025

Este primer "chispazo" anticipa que la temporada promete un cruce constante entre emociones genuinas, rivalidades incipientes y la necesidad de mostrarse a la altura del prestigio del concurso.

Y para Telefe, esta es la fórmula para mantener al público enganchado desde el primer capítulo, incluso antes de que los platos salgan del horno.

El percance doméstico de Eugenia Tobal

Si la tensión emocional es una cara del programa, los accidentes caseros son la otra. Eugenia Tobal, actriz y participante, sufrió un percance mientras practicaba en su casa con una mandolina: se cortó un dedo y tuvo que ser trasladada a la guardia del Hospital de San Isidro. Como aclaró De Brito: "Fue en su casa practicando. No pasó nada grave".

El accidente deja ver la entrega total de los participantes, que ensayan y se preparan con intensidad, conscientes de que la competencia exige perfección y rapidez. Tobal, a sus 49 años, busca expandir su repertorio culinario y enfrentarse a un jurado exigente, lo que demuestra que la pasión por la cocina va más allá del show.

image Eugenia Tobal se cortó un dedo practicando en su casa y fue a la guardia, sin consecuencias graves. Su entrega refleja la intensidad y la presión que exige MasterChef Celebrity.

Además de esto, la actriz trae consigo vínculos y episodios de su vida privada que inevitablemente teñirán lo que pase en el programa, como su relación con Mauro Icardi o sus cruces mediáticos anteriores. Ocurra lo que ocurra, Tobal ya dejó claro que está dispuesta a poner todo sobre la mesa, sin importar los cortes ni los contratiempos.

Si alguien esperaba que MasterChef Celebrity 2025 fuera un desfile de famosos preparando soufflés, la realidad es otra: llantos, accidentes y primeros conflictos anticipan una temporada en la que la cocina será solo el escenario para el verdadero ingrediente del programa: la tensión humana. Telefe lo sabe y los participantes ya empezaron a cumplir con creces.

