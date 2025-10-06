La nueva temporada de MasterChef Celebrity ya comenzó a grabarse y, pese a que el estreno oficial todavía está lejos, los primeros conflictos ya se hicieron notar. Marixa Balli protagonizó un momento tenso con el jurado que dejó a todos sorprendidos, mientras que Eugenia Tobal sufrió un inesperado accidente doméstico que anticipa que esta edición no será para nada tranquila.
LA COCINA ESTÁ QUE ARDE
MasterChef arranca con polémica: Hubo llantos y un inesperado accidente en la cocina
MasterChef Celebrity ya empezó y las grabaciones dejaron sorpresas: lágrimas, tensión y un accidente inesperado que agitó la cocina antes del estreno.
Lágrimas y tensión desde el arranque de MasterChef
Apenas comenzaron las grabaciones y el reality (que se estrena este 14 de octure) ya deja claro que no va a ser un paseo. Marixa Balli, conocida como La Cachaca, protagonizó uno de los primeros momentos de conflicto dentro del ciclo.
Según reveló Ángel de Brito en sus redes sociales, "El viernes en MasterChef Marixa se fue llorando por algo que le dijo el jurado". Y agregó: "Tuvo un comentario del jurado que no le gustó y se sintió mal. Hubo un chispazo".
Marixa tiene experiencia en medios, espectáculos y una historia mediática intensa que siempre genera atención. Que un comentario del jurado logre sacarla del set muestra la presión que sienten los participantes y, al mismo tiempo, la estrategia de producción: poner a los famosos frente a situaciones límite antes de que el programa salga al aire.
Este primer "chispazo" anticipa que la temporada promete un cruce constante entre emociones genuinas, rivalidades incipientes y la necesidad de mostrarse a la altura del prestigio del concurso.
Y para Telefe, esta es la fórmula para mantener al público enganchado desde el primer capítulo, incluso antes de que los platos salgan del horno.
El percance doméstico de Eugenia Tobal
Si la tensión emocional es una cara del programa, los accidentes caseros son la otra. Eugenia Tobal, actriz y participante, sufrió un percance mientras practicaba en su casa con una mandolina: se cortó un dedo y tuvo que ser trasladada a la guardia del Hospital de San Isidro. Como aclaró De Brito: "Fue en su casa practicando. No pasó nada grave".
El accidente deja ver la entrega total de los participantes, que ensayan y se preparan con intensidad, conscientes de que la competencia exige perfección y rapidez. Tobal, a sus 49 años, busca expandir su repertorio culinario y enfrentarse a un jurado exigente, lo que demuestra que la pasión por la cocina va más allá del show.
Además de esto, la actriz trae consigo vínculos y episodios de su vida privada que inevitablemente teñirán lo que pase en el programa, como su relación con Mauro Icardi o sus cruces mediáticos anteriores. Ocurra lo que ocurra, Tobal ya dejó claro que está dispuesta a poner todo sobre la mesa, sin importar los cortes ni los contratiempos.
Si alguien esperaba que MasterChef Celebrity 2025 fuera un desfile de famosos preparando soufflés, la realidad es otra: llantos, accidentes y primeros conflictos anticipan una temporada en la que la cocina será solo el escenario para el verdadero ingrediente del programa: la tensión humana. Telefe lo sabe y los participantes ya empezaron a cumplir con creces.
