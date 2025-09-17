Wanda Nara y el escándalo que podría arruinar MasterChef Celebrity

Esta movida de la conductora parecía resolver el inconveniente de manera elegante, permitiendo que su expareja forme parte del programa sin que el canal tenga que desembolsar la suma pretendida. No obstante, la realidad no fue como se esperaba.

El compromiso asumido por Nara, aparentemente, no se materializó según lo pactado. "Prometió, pero no cumplió y la plata no aparece", añadió el comunicador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1968408708712472815&partner=&hide_thread=false LA FURIA DE MAXI LÓPEZ POR EL INCUMPLIMIENTO DE WANDA NARA



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/UEhnJOdgEp — América TV (@AmericaTV) September 17, 2025 Publicación en X de @AmericaTV.

Este enredo financiero pone en evidencia que la aparente reconciliación entre los exesposos quizás no era tan sólida como se había proyectado públicamente. Las aguas calmas que parecían haberse establecido entre ambos podrían estar más revueltas de lo que se pensaba, y ahora toda esa turbulencia amenaza con salpicar al programa más esperado de la temporada.

