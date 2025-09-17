La tensión se corta con cuchillo en los pasillos de Telefe. Wanda Nara, quien parecía haber encontrado su lugar como conductora estrella de MasterChef Celebrity, ahora enfrenta una situación que amenaza con dinamitar el programa antes de que siquiera encienda las hornallas. La polémica involucra nada menos que a Maxi López, su exmarido, y una promesa económica que habría quedado en el aire.
TELEFE NO APRENDE
Wanda Nara y el escándalo que podría arruinar MasterChef Celebrity
Wanda Nara intentó asegurar el lugar de Maxi López en MasterChef Celebrity pero terminó desatando un escándalo. Qué pasó.
Mientras los 24 participantes confirmados se preparan para demostrar sus habilidades culinarias -entre ellos nombres resonantes como Evangelina Anderson, Cachete Sierra, Valentina Cervantes, Peque Schwartzman y La Joaqui-, una bomba estalló en las oficinas del canal. La inclusión de López en el certamen gastronómico desencadenó una serie de eventos que hoy tienen a la producción con los pelos de punta.
Daniel Fava, desde los estudios de "A La Tarde" en América TV, destapó la olla de este conflicto que hierve a fuego lento. Según reveló el periodista, todo comenzó cuando López recibió la propuesta para formar parte del reality. Sin embargo, las negociaciones no fueron precisamente un plato fácil.
La historia se vuelve aún más sabrosa cuando se conoce que el exfutbolista "se despacha con una fortuna" al momento de recibir el llamado de MasterChef. Ante esta pretensión económica, desde Telefe la respuesta fue contundente: un rotundo no. Pero ahí es donde entra en juego el factor Wanda, quien decidió tomar cartas en el asunto de manera personal.
Wanda Nara mete mano y explota el conflicto en Telefe
"Maxi López, cuando lo llaman de MasterChef con la oferta, se despacha con una fortuna. En Telefe le dicen que no y es Wanda Nara la que lo vuelve a llamar para decirle: 'La diferencia la pongo yo con un sponsor'. Ahí cierran un contrato millonario de palabra", detalló Fava, dejando al descubierto los entramados detrás de cámara.
Esta movida de la conductora parecía resolver el inconveniente de manera elegante, permitiendo que su expareja forme parte del programa sin que el canal tenga que desembolsar la suma pretendida. No obstante, la realidad no fue como se esperaba.
El compromiso asumido por Nara, aparentemente, no se materializó según lo pactado. "Prometió, pero no cumplió y la plata no aparece", añadió el comunicador.
Este enredo financiero pone en evidencia que la aparente reconciliación entre los exesposos quizás no era tan sólida como se había proyectado públicamente. Las aguas calmas que parecían haberse establecido entre ambos podrían estar más revueltas de lo que se pensaba, y ahora toda esa turbulencia amenaza con salpicar al programa más esperado de la temporada.
--------------------------
Más contenido en Urgente24
Nancy Pazos deschavó a Telefe y reveló lo que le espera a Mariana Brey si no se disculpa
La miniserie de 15 capítulos que destrona a todas las series médicas
Banco tira la casa por la ventana y lanza 60% de descuento en estos productos
La película de 2 horas que se impone como una de las más vistas del año