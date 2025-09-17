Mercado Libre acaba de dar un paso estratégico en la Argentina al lanzar una prueba piloto para envíos aéreos en alianza con Aerolíneas Argentinas y el grupo Mirgor. La iniciativa, que comenzó este martes, conecta Buenos Aires con Neuquén y Trelew mediante un corredor aéreo que promete transformar la logística en el sur del país.
LA APUESTA QUE CAMBIA TODO
Mercado Libre revoluciona la logística aérea de la mano de Aerolíneas Argentinas
La alianza con Aerolíneas Argentinas y Mirgor apunta a replicar en Argentina el modelo exitoso que Mercado Libre ya implementó en otros países.
Desde la empresa fundada por Marcos Galperin confirmaron que el proyecto durará tres meses y durante ese tiempo evaluarán oportunidades, ventajas y desafíos de esta operación. El corazón de la propuesta es un avión carguero de Aerolíneas Argentinas que cubrirá diariamente la ruta Ezeiza-Neuquén-Trelew-Ezeiza, buscando optimizar los tiempos de entrega y reducir los costos de transporte terrestre en regiones más alejadas.
¿Cómo funciona la nueva logística de Mercado Libre con Aerolíneas Argentinas?
El vuelo carguero opera de lunes a viernes desde el área de carga del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Mercado Libre promete que con este esquema los usuarios de Neuquén, Trelew y zonas cercanas recibirán sus compras en un plazo de entre 24 y 48 horas. Esto no solo beneficia a los consumidores, sino también a las pymes y vendedores que buscan mejorar su alcance en regiones con menor conectividad.
La colaboración incluye a Innova Logistic, una empresa en la que el grupo industrial Mirgor posee el 49% de participación. El resto pertenece a otros socios del sector logístico. El objetivo común es achicar los tiempos de entrega y, al mismo tiempo, abaratar costos para fortalecer el comercio electrónico en áreas donde el transporte terrestre implica mayores desafíos.
Mercado Libre ya tiene experiencia en envíos aéreos en América Latina
Este proyecto no es un debut absoluto para Mercado Libre en el mundo de la logística aérea. Durante la pandemia, en 2020, la compañía implementó un sistema similar en Brasil y México para agilizar entregas en zonas alejadas. En Brasil, incluso, cuenta con una flota de siete aviones alquilados a GOL Linhas Aéreas bajo la marca MELI Air Brasil, que cubre rutas estratégicas en ciudades como Manaos, Fortaleza y Porto Alegre.
En México, la operación se centra en el aeropuerto de Querétaro, desde donde Mercado Libre coordina envíos a las principales rutas nacionales, siguiendo la misma filosofía de reducir tiempos de entrega y democratizar el comercio electrónico.
