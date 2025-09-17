Mercado Libre revoluciona la logística aérea de la mano de Aerolíneas Argentinas

mercado libre y aerolineas argentinas envios

Mercado Libre ya tiene experiencia en envíos aéreos en América Latina

Este proyecto no es un debut absoluto para Mercado Libre en el mundo de la logística aérea. Durante la pandemia, en 2020, la compañía implementó un sistema similar en Brasil y México para agilizar entregas en zonas alejadas. En Brasil, incluso, cuenta con una flota de siete aviones alquilados a GOL Linhas Aéreas bajo la marca MELI Air Brasil, que cubre rutas estratégicas en ciudades como Manaos, Fortaleza y Porto Alegre.

En México, la operación se centra en el aeropuerto de Querétaro, desde donde Mercado Libre coordina envíos a las principales rutas nacionales, siguiendo la misma filosofía de reducir tiempos de entrega y democratizar el comercio electrónico.

