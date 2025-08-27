Estados Unidos pone más aranceles y el correo mundial se frena

Logística en jaque, comercio electrónico contra las cuerdas

El fin del “minimis” no solo implica gastos nuevos, sino también una mayor complejidad operativa. Adiós a la entrada directa y ágil: ahora cada envío requerirá procesos aduaneros completos, coordinación adelantada con la CBP y nuevos sistemas tecnológicos.

Operadores logísticos y pymes se ven presionados a migrar hacia modelos con almacenamiento dentro del país norteamericano, reduciendo tiempos y costos.

Este quiebre favorece a operadores locales y empresas con infraestructura propia en territorio estadounidense, como proveedores 3PL, que pueden absorber parte de la demanda y ofrecer soluciones competitivas.

Una década de dependencia cortada de un plumazo

La exención “de minimis” experimentó un verdadero auge: desde apenas 139 millones de envíos en 2015, alcanzó los 1.300 millones en 2024.Ahora, con el pago de aranceles sobre pequeñas compras, se espera que los envíos disminuyan drásticamente.

Estados Unidos se justificó cuando tomó la medida: se busca frenar el envío masivo de opioides sintéticos y regular prácticas de comercio que aprovechan este canal para evadir controles.

image Con esta medida de Estados Unidos, el comercio internacional puerta a puerta podría disminuir.

El umbral y las exenciones se habían replanteado varias veces durante 2025. Aunque en febrero se registró una suspensión temporal para países implicados como China, el cierre definitivo se definió para principios de mayo y se amplió globalmente en agosto.

La eliminación del régimen “de minimis” representa un punto de inflexión en el comercio electrónico internacional. Lo que comenzó como un alivio aduanero para objetos de bajo valor terminó impulsando una revolución logística transfronteriza.

Ahora, con mayores controles, aranceles y complejidades operativas, empresas y consumidores deberán adaptarse rápido, o enfrentar retrasos, costos mayores y una nueva realidad del ecommerce fragmentado.

Más noticias en Urgente24

YPF y la "solución" a las rutas deterioradas: un tren (y ya hay empresas interesadas)

Argentina prepara su "ley anti Shein" y preocupa a todos los consumidores

La adictiva miniserie de 10 episodios que deberías ver al menos una vez

LLA reacciona 10 días después y en 829 pb, con Milei en la 3ra. y Francos en Diputados

Bochorno en Lomas: Milei aprovecha, pero se abren interrogantes