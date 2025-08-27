A partir del viernes 29/08, Estados Unidos dará por finalizada la exención aduanera conocida como “de minimis”, que hasta ahora permitía ingresar productos con valor inferior a 800 dólares sin pagar aranceles ni presentar documentación formal. Esta disposición terminó convertida en el motor del comercio electrónico global. Correos del mundo suspenden sus envíos por esta medida.
CRISIS LOGÍSTICA
Estados Unidos pone más aranceles y el correo mundial se frena
Estados Unidos determinó el fin de la exención "de minimis", los correos del mundo cancelaron sus envíos desde el viernes hasta reorganizarse.
¿Qué cambia con el fin de la excención arancelaria “de minimis”?
Desde esa fecha, todos los paquetes de bajo valor hacia Estados Unidos deberán pasar por el canal aduanero formal, con declaración obligatoria y tasas. Esto impactará profundamente el comercio electrónico e internacional desde todo el mundo.
Las empresas de logística europea ya se movieron. Correos de España anunció la suspensión temporal de envíos a Estados Unidos, limitando únicamente envíos de cartas, libros o regalos menores a US$ 100.
En la misma línea, DHL, PostNord, La Poste, Bpost, Royal Mail y otras —incluidas operadoras de Nueva Zelanda, India y Singapur— cortaron sus servicios mientras ajustan sus sistemas.
Logística en jaque, comercio electrónico contra las cuerdas
El fin del “minimis” no solo implica gastos nuevos, sino también una mayor complejidad operativa. Adiós a la entrada directa y ágil: ahora cada envío requerirá procesos aduaneros completos, coordinación adelantada con la CBP y nuevos sistemas tecnológicos.
Operadores logísticos y pymes se ven presionados a migrar hacia modelos con almacenamiento dentro del país norteamericano, reduciendo tiempos y costos.
Este quiebre favorece a operadores locales y empresas con infraestructura propia en territorio estadounidense, como proveedores 3PL, que pueden absorber parte de la demanda y ofrecer soluciones competitivas.
Una década de dependencia cortada de un plumazo
La exención “de minimis” experimentó un verdadero auge: desde apenas 139 millones de envíos en 2015, alcanzó los 1.300 millones en 2024.Ahora, con el pago de aranceles sobre pequeñas compras, se espera que los envíos disminuyan drásticamente.
Estados Unidos se justificó cuando tomó la medida: se busca frenar el envío masivo de opioides sintéticos y regular prácticas de comercio que aprovechan este canal para evadir controles.
El umbral y las exenciones se habían replanteado varias veces durante 2025. Aunque en febrero se registró una suspensión temporal para países implicados como China, el cierre definitivo se definió para principios de mayo y se amplió globalmente en agosto.
Ahora, con mayores controles, aranceles y complejidades operativas, empresas y consumidores deberán adaptarse rápido, o enfrentar retrasos, costos mayores y una nueva realidad del ecommerce fragmentado.
