Hay historias que no solo se miran, sino que sentís que se te pegan, y esta miniserie de thriller psicológico en Netflix, con apenas 10 episodios, logra mantener una tensión casi imposible de soltar. Es un viaje oscuro y fascinante dentro de la mente de un hombre capaz de todo por obsesión, y un imperdible para los amantes del género.
THRILLER SIN RESPIRO
La adictiva miniserie de 10 episodios que deberías ver al menos una vez
Esta miniserie de 10 episodios en Netflix es una obra maestra imperdible del thriller psicológico que te sumerge en la mente de un protagonista obsesivo.
La obsesión que atrapó al público con este thriller
La serie que se volvió un referente del thriller psicológico en la pantalla chica es "You", desarrollada por Greg Berlanti y Sera Gamble y basada en los libros de Caroline Kepnes. Desde su estreno en 2018, nos mete de lleno en la cabeza de Joe Goldberg, interpretado por Penn Badgley, un tipo que parece encantador y culto, pero que es capaz de cualquier cosa por sus obsesiones.
En la primera temporada, Joe trabaja en una librería de Nueva York y se obsesiona con Guinevere Beck, aspirante a escritora. Su fascinación lo lleva a seguirla hasta el mínimo detalle, controlando su vida y eliminando obstáculos, incluyendo a amigos y exnovios. La serie ya mostraba algo poco convencional: el espectador no es solo testigo, sino que escucha la justificación de cada crimen desde la mente del protagonista, que se ve a sí mismo como un caballero dispuesto a todo por amor.
Cuando la historia se traslada a Los Ángeles en la segunda temporada, Joe adopta otra identidad y conoce a Love Quinn (Victoria Pedretti), una chef con secretos propios. Matrimonio, paternidad y vida suburbana parecen ofrecerle normalidad, pero la compulsión de Joe vuelve a emerger. Las siguientes temporadas lo llevan de Londres a Nueva York, siempre con nuevos personajes y situaciones que revelan partes inéditas de su psicología, mostrando que su capacidad de manipular y fascinar no tiene límites. Como dijo el propio protagonista en Collider, "odio a mi personaje, pero es imposible no quedar atrapado por su carisma".
El cierre de Netflix que el público esperaba (y necesitaba)
La quinta y última temporada, estrenada en abril de 2025 en Netflix, cerró la serie con un final que respetó la tensión de los cinco años previos. Collider la definió como "un inquietante y delicioso retorno a la forma de Joe Goldberg, con un último giro antes del final". Paste Magazine destacó que "es un capítulo final adecuado para una serie tonal y emocionalmente exagerada, pero imposible de apartar la mirada", mientras que IndieWire remarcó: "no es televisión de prestigio, pero es entretenida sin paliativos, y la quinta temporada cumple todo lo que obsesionó al público con esta serie".
El fenómeno "You" demostró cómo un villano puede convertirse en un imán: Netflix rescató la serie de la cancelación de Lifetime, que había dejado la primera temporada guardada durante dos años. Desde entonces, Joe se transformó en un referente del thriller moderno, con millones de horas vistas en la plataforma. Cada vuelta de su obsesión y cada muerte generan una tensión que va más allá del simple entretenimiento.
Con 5 temporadas y un cierre que deja todo atado, "You" va más allá de los asesinatos: es un estudio sobre la obsesión, la justificación y cómo obliga al espectador a cuestionarse qué le atrae y hasta dónde puede mirar sin parpadear.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La miniserie de 8 episodios con Colin Farrell que no podés ignorar
La miniserie que revela los secretos más oscuros de la élite estadounidense
La miniserie que te hace replantear todo lo que creías seguro
La miniserie que todos subestimaron y ahora no podés dejar de mirar