La adictiva miniserie de 10 episodios que deberías ver al menos una vez

El cierre de Netflix que el público esperaba (y necesitaba)

La quinta y última temporada, estrenada en abril de 2025 en Netflix, cerró la serie con un final que respetó la tensión de los cinco años previos. Collider la definió como "un inquietante y delicioso retorno a la forma de Joe Goldberg, con un último giro antes del final". Paste Magazine destacó que "es un capítulo final adecuado para una serie tonal y emocionalmente exagerada, pero imposible de apartar la mirada", mientras que IndieWire remarcó: "no es televisión de prestigio, pero es entretenida sin paliativos, y la quinta temporada cumple todo lo que obsesionó al público con esta serie".

image La última temporada cerró la historia manteniendo tensión y giros inesperados. El público sigue fascinado por su moral ambigua y el efecto que ejerce su peligrosidad sobre quienes lo rodean.

El fenómeno "You" demostró cómo un villano puede convertirse en un imán: Netflix rescató la serie de la cancelación de Lifetime, que había dejado la primera temporada guardada durante dos años. Desde entonces, Joe se transformó en un referente del thriller moderno, con millones de horas vistas en la plataforma. Cada vuelta de su obsesión y cada muerte generan una tensión que va más allá del simple entretenimiento.

Con 5 temporadas y un cierre que deja todo atado, "You" va más allá de los asesinatos: es un estudio sobre la obsesión, la justificación y cómo obliga al espectador a cuestionarse qué le atrae y hasta dónde puede mirar sin parpadear.

Embed

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 8 episodios con Colin Farrell que no podés ignorar

La miniserie que revela los secretos más oscuros de la élite estadounidense

La miniserie que te hace replantear todo lo que creías seguro

La miniserie que todos subestimaron y ahora no podés dejar de mirar