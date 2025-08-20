Hay una miniserie de ciencia ficción en Apple TV+ que viene creciendo sin hacer ruido y empieza a enganchar fuerte. Personajes comunes enfrentan una amenaza global y decisiones imposibles: cada episodio te atrapa más, y vas a querer descubrir cómo termina todo.
MUY INTENSA
La miniserie que todos subestimaron y ahora no podés dejar de mirar
No te podés perder esta miniserie en Apple TV+ de 10 episodios. Personas comunes, una invasión alienígena y tensión para atraparte desde el primer momento.
La miniserie que muestra la humanidad en medio del caos
La serie en cuestión es Invasión, creada por Simon Kinberg (Misión Rescate) y David Weil (Ciudadela), que desde 2021 viene contando cómo un ataque alienígena afecta a cinco personas comunes en distintos rincones del planeta.
El elenco principal está formado por Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Shane Zaza y Enver Gjokaj, cada uno con una historia dramática propia que se entrelaza lentamente a medida que avanza la trama.
La premisa es sencilla pero efectiva: "La Tierra es visitada por una especie alienígena que amenaza la existencia de la humanidad. Los eventos se desarrollan en tiempo real a través de los ojos de cinco personas comunes mientras intentan entender el caos que los rodea". El ritmo pausado de la serie permite conocer en profundidad a los personajes y ver cómo reaccionan ante situaciones extremas, en lugar de centrarse solo en la acción.
La tercera temporada, que se estrena el 22 de agosto en Apple TV+, traerá cambios importantes. Con la incorporación de Erika Alexander como nueva protagonista y la convergencia de los distintos puntos de vista, los personajes van a tener que unirse para infiltrarse en la nave nodriza alienígena. Serán 10 episodios semanales hasta el 24 de octubre, y el enfoque humano sigue siendo el corazón de la historia, incluso en medio de la amenaza mundial.
Lento pero atrapante: Cómo reaccionó la crítica a Invasión
Invasión no tiene la aclamación crítica de series como Severance o Fundación, pero eso no significa que pase desapercibida. CBR la definió como "uno de los shows más subestimados de Apple TV+". La crítica principal apunta al ritmo: "como melaza" dicen algunos, pero otros valoran justamente la lentitud porque permite explorar cada detalle humano y mantener la tensión de manera constante.
La segunda temporada generó cierto quiebre: The Verge sostuvo que sigue siendo "la misma 'Invasión' de la temporada 1, excepto que hay mucho más impulso hacia adelante, que a su vez, hace que sea mucho más emocionante". IGN señaló: "Puede que no esté a la altura de series contemporáneas como Silo y Foundation en términos de coherencia, pero compensa con creces su decepcionante primera temporada". Y Decider concluyó: "En general es un sólido gancho para mantenernos interesados, mientras esperamos que aporte más claridad a los grandes temas introducidos en la primera temporada".
A nivel de audiencia, la serie se coló entre las diez más vistas de Apple TV+ a nivel global, según FlixPatrol, y muestra que hay público dispuesto a seguir historias que priorizan personajes y contexto por sobre el espectáculo constante. Invasión demuestra que la ciencia ficción puede ser intensa, introspectiva y adictiva sin necesidad de grandes fuegos artificiales, y que a veces, mirar el mundo desde los ojos de cinco personas comunes puede resultar más inquietante que cualquier invasión alienígena.
