La miniserie que todos subestimaron y ahora no podés dejar de mirar

Lento pero atrapante: Cómo reaccionó la crítica a Invasión

Invasión no tiene la aclamación crítica de series como Severance o Fundación, pero eso no significa que pase desapercibida. CBR la definió como "uno de los shows más subestimados de Apple TV+". La crítica principal apunta al ritmo: "como melaza" dicen algunos, pero otros valoran justamente la lentitud porque permite explorar cada detalle humano y mantener la tensión de manera constante.

image La serie recibe críticas mixtas por su ritmo pausado, pero el desarrollo de personajes la distingue. A pesar de eso, se mantiene entre las más vistas de Apple TV+ a nivel global.

La segunda temporada generó cierto quiebre: The Verge sostuvo que sigue siendo "la misma 'Invasión' de la temporada 1, excepto que hay mucho más impulso hacia adelante, que a su vez, hace que sea mucho más emocionante". IGN señaló: "Puede que no esté a la altura de series contemporáneas como Silo y Foundation en términos de coherencia, pero compensa con creces su decepcionante primera temporada". Y Decider concluyó: "En general es un sólido gancho para mantenernos interesados, mientras esperamos que aporte más claridad a los grandes temas introducidos en la primera temporada".

A nivel de audiencia, la serie se coló entre las diez más vistas de Apple TV+ a nivel global, según FlixPatrol, y muestra que hay público dispuesto a seguir historias que priorizan personajes y contexto por sobre el espectáculo constante. Invasión demuestra que la ciencia ficción puede ser intensa, introspectiva y adictiva sin necesidad de grandes fuegos artificiales, y que a veces, mirar el mundo desde los ojos de cinco personas comunes puede resultar más inquietante que cualquier invasión alienígena.

