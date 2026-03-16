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La miniserie de solo 8 episodios que la crítica aclama

Una miniserie de Netflix se convirtió en una de las más vistas de la plataforma y todos la recomiendan.

16 de marzo de 2026 - 14:13
Una miniserie que todos aclaman en Netflix.

Una miniserie que todos aclaman en Netflix.

Netflix tiene en su catálogo una miniserie increíble que alcanzó millones de visualizaciones en muy poco tiempo. Hoy en día es de las más vistas en la plataforma y la crítica la sigue recomendando por su excelente trama, la cual atrapa a cualquiera.

Si no tenés idea de qué ver en Netflix, hay una miniserie que todos recomiendan y se convirtió en una de las más aclamadas por los usuarios. La misma posee una trama que te envuelve desde el primer minuto y sigue con la línea de que la plataforma apuesta a lo grande por este tipo de contenido.

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Una miniserie muy aclamada en Netflix.

Una miniserie muy aclamada en Netflix.

La miniserie que todos aclaman y recomiendan

Con solo ocho episodios, la miniserie Engaños se convirtió en un furor de Netflix. La misma fue estrenada en 2024 y para el año siguiente cosechó 131 millones de visualizaciones. De esta manera, a la fecha, está por detrás del éxito que fue Adolescencia.

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La cantidad de visualizaciones no son al azar, esta miniserie promete y mucho. La serie en cuestión, como su nombre lo dice, se trata de un engaño muy grande que sale a la luz enseguida. La misma trata sobre una mujer que ve a su marido supuestamente difunto en una cámara de vigilancia.

Esta exsoldado llamada Maya destapa una conspiración familiar que data de los años 90. Una serie de engaños, secretos y muchísimas aristas se desencadenan a partir de esta cámara de vigilancia. Sin duda una serie que te mantiene alerta en todo momento.

La miniserie en cuestión es una adaptación británica de la novela homónima de Harlan Coben, de quien también basaron otras producciones en Netflix y tuvieron gran éxito como es el caso de "En fuga". Imperdible e ideal para ver en una sola tarde sin pausa.

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