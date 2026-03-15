Ganadores de los Oscar 2026: Actualización en VIVO de lo mejor de Hollywood

K-pop invade Hollywood: el triunfo que nadie esperaba
El premio a Mejor Película Animada fue para KPop Demon Hunters, la producción de Netflix dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans. Las guerreras ficticias del K-pop se impusieron sobre rivales de peso como Zootopia 2 y Elio.
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15-03-2026 22:20
40 años de espera: Amy Madigan y el triunfo más emotivo de la noche
El momento más conmovedor llegó con Amy Madigan, quien se alzó con el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por Weapons (estrenada en Argentina como La hora de la desaparición).
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15-03-2026 22:21
Frankestein de Del Toro metió doblete estético
Frankenstein, película de Guillermo del Toro, ganó a Mejor Diseño de Vestuario y también a mejor maquillaje. Ninguna sorpresa: totalmente merecido.
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15-03-2026 22:22
Insólito: empate en Mejor Cortometraje y dos ganadores en una misma categoría
Por primera vez en años, la Academia repartió el premio a Mejor Cortometraje de Ficción entre dos obras completamente opuestas.
El primero fue para The Singers, del director Sam Davis. Basado en un relato de Ivan Turgenev, el corto transcurre en un bar de barrio donde hombres buscan redención a través del canto. Rodado íntegramente en 35 mm con sonido directo, fue elogiado por su profunda humanidad.
El segundo ganador fue Two People Exchanging Saliva (Deux personnes échangeant de la salive), de Alexandre Singh y Natalie Musteata. Una sátira surrealista ambientada en una París distópica donde besarse es un crimen capital. Provocadora, extraña e irresistible.
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15-03-2026 22:23
Sean Penn gana su tercer Oscar... y ni aparece a buscarlo
El escándalo de la noche lo protagonizó Sean Penn, ganador del Oscar a Mejor Actor de Reparto por Una Batalla Tras Otra, de Paul Thomas Anderson. El actor igualó el récord histórico de Daniel Day-Lewis con tres estatuillas y pasó a la historia de Hollywood... desde lejos, porque directamente no fue a recoger el premio.
Penn se impuso sobre su compañero de reparto Benicio del Toro, en una categoría que tenía a dos pesos pesados compitiendo por la misma película.
En tanto, el primer Oscar a Mejor Dirección de Casting de la historia —nueva categoría este año— fue para Cassandra Kulukundis, también por Una Batalla Tras Otra. El galardón fue presentado por Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Chase Infiniti, Wagner Moura y Delroy Lindo.
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15-03-2026 22:23
Anderson le pidió perdón a sus hijos desde el escenario
El Oscar a Mejor Guion Adaptado fue para Una Batalla Tras Otra, de Paul Thomas Anderson. La terna fue presentada por nada menos que Robert Downey Jr. y Chris Evans, reunidos en el marco del estreno de Avengers: Doomsday.
El discurso de Anderson partió el corazón de la sala: "Escribí esta historia para mis hijos, para pedirles perdón por el mundo que les vamos a dejar. Pero también para motivarlas y motivarlos, para que sean la generación que tiene sentido común. Los amo, muchas gracias."
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15-03-2026 22:24
Ryan Coogler hace historia con Sinners
El Oscar a Mejor Guion Original fue para Ryan Coogler por Sinners, y el dato no es menor: se convierte en apenas el segundo escritor negro en ganar esta categoría, siguiendo los pasos de Jordan Peele, que lo logró en 2018 con Get Out.
Coogler superó una terna durísima que incluía a Ronald Bronstein y Josh Safdie por Marty Supreme, a Eskil Vogt y Joachim Trier por Sentimental Value, y a Robert Kaplow por Blue Moon.
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15-03-2026 22:24
El Mejor Diseño de Producción
Una vez más Frankestein sorprende la noche con su tercer premio.
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15-03-2026 22:30
James Cameron no falla: Avatar: Fuego y Cenizas se lleva Mejores Efectos Visuales
Era casi una formalidad, pero igual impresiona. Avatar: Fuego y Cenizas, de 20th Century Studios y dirigida por James Cameron, ganó el Oscar a Mejores Efectos Visuales, superando a F1, Jurassic World: Rebirth, The Lost Bus y Sinners. La saga sigue siendo el estándar global del realismo digital, y esta entrega no fue la excepción.
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15-03-2026 22:33
Orgullo argentino: Violeta Kreimer gana un Oscar
Un dato que en Argentina no pasó desapercibido: Violeta Kreimer es una de las productoras de Two People Exchanging Saliva, el cortometraje francés que empató en Mejor Cortometraje de Ficción. Junto a su colega Valentina Merli, subió al escenario del Teatro Dolby a levantar la estatuilla.
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15-03-2026 22:38
Ludwig Göransson hace historia con Sinners: tres Oscars y una broma que casi tapa el anuncio
El premio a Mejor Banda Sonora tuvo un arranque caótico. Las presentadoras fueron blanco de bromas del público —y de notas críticas que circulaban en la sala— antes de poder confirmar al ganador. Entre risas y tensión, el nombre que salió fue el de Ludwig Göransson por Sinners.
Es su tercer Oscar en la categoría. Antes lo logró con Oppenheimer y con Black Panther, consolidándose como uno de los compositores más premiados de su generación.
Sinners sigue imparable en la noche y acumula estatuillas a un ritmo que pocos esperaban.
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15-03-2026 22:38
Mejor Sonido fue para F1
El Oscar a Mejor Sonido quedó en manos de F1, la superproducción de Brad Pitt que llevó las cámaras a los circuitos reales de la Fórmula 1. Una elección lógica para una película construida, en gran parte, sobre la experiencia sensorial de la velocidad.
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15-03-2026 22:57
Una Batalla Tras Otra se lleva Mejor Edición con un desafío técnico enorme
Andy Jugersen ganó el Oscar a Mejor Edición por Una Batalla Tras Otra, filmada íntegramente para IMAX. Un reto descomunal: según trascendió, el editor trabajaba en las tomas durante el día y por las noches construía la película.
El resultado habla por sí solo.
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15-03-2026 22:58
Autumn Durald Arkapaw hace historia: primera mujer en ganar Mejor Fotografía
Demi Moore presentó la terna y el nombre que resonó en el Teatro Dolby fue el de Autumn Durald Arkapaw por Sinners. No es un dato menor: es la primera mujer de color en ganar el Oscar a Mejor Fotografía, en una categoría que históricamente fue territorio exclusivamente masculino.
Pero además es la primera persona en filmar para IMAX y alzarse con este galardón. Al subir al escenario, la ganadora pidió a todas las mujeres de la sala que se levantaran: "No estaría aquí sin ustedes", dijo, en uno de los momentos más emotivos de la noche.
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15-03-2026 23:23
Anderson se impuso a una terna de lujo y agradeció con humildad
Robert Pattinson y Zendaya —próximos a estrenar juntos The Drama— fueron los encargados de presentar el Oscar a Mejor Dirección, que terminó en manos de Paul Thomas Anderson por Una Batalla Tras Otra.
"Muchas gracias, me hicieron trabajar mucho por esto", arrancó el director entre risas. Luego agradeció a sus compañeros de categoría y cerró con una frase que resumió su manera de entender el cine: "Lo mejor de ser parte de este equipo es estar con personas. Gracias, esto es un regalo maravilloso."
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15-03-2026 23:24
Michael B. Jordan hace historia: primer actor en ganar el Oscar por interpretar a gemelos
El Oscar a Mejor Actor fue para Michael B. Jordan por Sinners, y los récords se acumulan. Es el sexto actor negro en ganar la categoría y el primero en la historia en llevarse el premio por encarnar a dos personajes gemelos —Elijah "Smoke" y Elias "Stack" Moore— en el mismo filme.
Jordan se impuso sobre una terna formidable: Timothée Chalamet por Marty Supreme, Ethan Hawke por Blue Moon y Leonardo DiCaprio por Una Batalla Tras Otra.
Es su primer Oscar. Sinners, la película de Ryan Coogler, sigue escribiendo su propio capítulo en la historia de Hollywood.
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15-03-2026 23:32
Jessie Buckley hace historia como primera irlandesa en ganar el Oscar a Mejor Actriz
Jessie Buckley se llevó el Oscar a Mejor Actriz por Hamnet, la adaptación de la novela de Maggie O'Farrell donde interpreta a Agnes, la esposa de Shakespeare.
No era una sorpresa: Buckley llegaba como favorita tras haber ganado en todas las ceremonias previas de la temporada. Pero el peso histórico del momento es innegable: es la primera actriz irlandesa en alzarse con esta estatuilla.
Su actuación como la mujer detrás del dramaturgo más famoso de la historia convenció a la Academia por encima de rivales de enorme nivel.
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15-03-2026 23:41
Una Batalla Tras Otra se lleva el Oscar a Mejor Película y corona una noche histórica
El broche de oro de los Oscar 2026 fue para Paul Thomas Anderson. Una Batalla Tras Otra ganó el Oscar a Mejor Película y cerró una noche monumental para su director, que se fue del Teatro Dolby con tres estatuillas: Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guion Adaptado.
Veinte años de trabajo. Tres Oscars en una noche. Un récord que va a costar mucho igualar.
La película, filmada en el formato casi olvidado VistaVision y protagonizada por Leonardo DiCaprio, se impuso sobre Sinners —que llegó como gran favorita con 16 nominaciones y récord histórico— y sobre el resto de una terna de altísimo nivel.