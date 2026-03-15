Ganadores de los Oscar 2026: Actualización en VIVO de lo mejor de Hollywood

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Insólito: empate en Mejor Cortometraje y dos ganadores en una misma categoría

Por primera vez en años, la Academia repartió el premio a Mejor Cortometraje de Ficción entre dos obras completamente opuestas.

El primero fue para The Singers, del director Sam Davis. Basado en un relato de Ivan Turgenev, el corto transcurre en un bar de barrio donde hombres buscan redención a través del canto. Rodado íntegramente en 35 mm con sonido directo, fue elogiado por su profunda humanidad.

El segundo ganador fue Two People Exchanging Saliva (Deux personnes échangeant de la salive), de Alexandre Singh y Natalie Musteata. Una sátira surrealista ambientada en una París distópica donde besarse es un crimen capital. Provocadora, extraña e irresistible.

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