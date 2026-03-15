Los looks de la alfombra roja de los Oscar 2026 que no podés dejar de ver

image Emma Stone lo dejó todo por los brillos y texturas.

Y Jeremy Pope sacudió con un esmoquin blanco y negro de inspiración clásica que los expertos definieron como "maravilloso, joven y moderno".

image Jeremy Pope marcó presencia con un black and white.

Los que no convencieron

No todo fue brillo en los looks Oscar 2026. Kathy Bates llegó con un vestido plateado en shantung de seda que los diseñadores calificaron sin piedad: corte antiguo, color aburrido y una confección que no estuvo a la altura del evento.

image La eterna Annie Wilkes en Misery del fallecido cineasta Rob Reinner.

Melissa McCarthy también generó dudas: su vestido bordado recibió elogios por las horas de trabajo artesanal, pero la combinación y el escote no terminaron de favorecer su figura.

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En la Oscar 2026 alfombra roja, como siempre, cada detalle cuenta. Y esta edición no fue la excepción.

Está nota se irá actualizando...

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