ESTÉTICA HOLLYWOOD
Los looks de la alfombra roja de los Oscar 2026 que no podés dejar de ver
La alfombra roja de los Oscars nunca decepciona: hay de todo, desde lo bueno hasta lo malo. Acá te traemos un poco de cada uno.
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Los que arrasaron en la alfombra roja de los Oscars
Elle Fanning fue la gran ganadora de la noche en materia de moda. Apareció con un vestido strapless de tul blanco con bordados en hilos de seda y plata, cola imponente y una silueta que evocó la alta costura clásica. Los especialistas le dieron un 10 redondo.
Demi Moore, por su parte, eligió un vestido negro de plumas con efecto pavo real que generó furor entre las celebridades Oscar 2026: teatral, dramático y absolutamente inolvidable para cualquier alfombra roja.
Emma Stone apostó por una columna blanca tornasolada con bordados de canutillos que equilibró elegancia y modernidad.
Y Jeremy Pope sacudió con un esmoquin blanco y negro de inspiración clásica que los expertos definieron como "maravilloso, joven y moderno".
Los que no convencieron
No todo fue brillo en los looks Oscar 2026. Kathy Bates llegó con un vestido plateado en shantung de seda que los diseñadores calificaron sin piedad: corte antiguo, color aburrido y una confección que no estuvo a la altura del evento.
Melissa McCarthy también generó dudas: su vestido bordado recibió elogios por las horas de trabajo artesanal, pero la combinación y el escote no terminaron de favorecer su figura.
En la Oscar 2026 alfombra roja, como siempre, cada detalle cuenta. Y esta edición no fue la excepción.
Está nota se irá actualizando...
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