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Los looks de la alfombra roja de los Oscar 2026 que no podés dejar de ver

La alfombra roja de los Oscars nunca decepciona: hay de todo, desde lo bueno hasta lo malo. Acá te traemos un poco de cada uno.

15 de marzo de 2026 - 20:18
Emma Stone siempre brilla en toda alfombra roja.&nbsp;

Emma Stone siempre brilla en toda alfombra roja. 

La 98° entrega de los Oscars volvió a convertir la alfombra roja del Dolby Theatre en una pasarela de alto impacto. Entre los looks Oscar 2026, hubo elecciones que dejaron sin palabras y otras que generaron más de una mueca. Los diseñadores no se guardaron nada.

Los que arrasaron en la alfombra roja de los Oscars

Elle Fanning fue la gran ganadora de la noche en materia de moda. Apareció con un vestido strapless de tul blanco con bordados en hilos de seda y plata, cola imponente y una silueta que evocó la alta costura clásica. Los especialistas le dieron un 10 redondo.

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Elle nunca falla.

Elle nunca falla.

Demi Moore, por su parte, eligió un vestido negro de plumas con efecto pavo real que generó furor entre las celebridades Oscar 2026: teatral, dramático y absolutamente inolvidable para cualquier alfombra roja.

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Demi Moore brill&oacute; con un look de Gucci.

Demi Moore brilló con un look de Gucci.

Emma Stone apostó por una columna blanca tornasolada con bordados de canutillos que equilibró elegancia y modernidad.

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Emma Stone lo dej&oacute; todo por los brillos y texturas.

Emma Stone lo dejó todo por los brillos y texturas.

Y Jeremy Pope sacudió con un esmoquin blanco y negro de inspiración clásica que los expertos definieron como "maravilloso, joven y moderno".

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Jeremy Pope marc&oacute; presencia con un black and white.

Jeremy Pope marcó presencia con un black and white.

Los que no convencieron

No todo fue brillo en los looks Oscar 2026. Kathy Bates llegó con un vestido plateado en shantung de seda que los diseñadores calificaron sin piedad: corte antiguo, color aburrido y una confección que no estuvo a la altura del evento.

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La eterna Annie Wilkes en Misery del fallecido cineasta Rob Reinner.

La eterna Annie Wilkes en Misery del fallecido cineasta Rob Reinner.

Melissa McCarthy también generó dudas: su vestido bordado recibió elogios por las horas de trabajo artesanal, pero la combinación y el escote no terminaron de favorecer su figura.

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En la Oscar 2026 alfombra roja, como siempre, cada detalle cuenta. Y esta edición no fue la excepción.

Está nota se irá actualizando...

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