Escándalo sexual en los Oscars: Acusaron al director de Marty Supreme

El dilema de Chalamet

Ahora, la gran pregunta es si Timothée Chalamet —favorito al Oscar como Mejor Actor— saldrá ileso de esta tormenta. Algunos expertos creen que su imagen no sufrirá daños, como ocurrió con Zoe Saldaña cuando Emilia Pérez colapsó el año pasado por los tuits polémicos de Karla Sofía Gascón.

image

Otros, sin embargo, temen que la sombra de Safdie lo arrastre.

