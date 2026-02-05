Apenas cuatro días después de que Marty Supreme consiguiera nueve nominaciones a los Oscar 2026, Page Six publicó un informe demoledor sobre Josh Safdie, el director detrás del film protagonizado por Timothée Chalamet. Realmente desastrozo.
"MENOR DE EDAD"
Escándalo sexual en los Oscars: Acusaron al director de Marty Supreme
La polémica explotó días después de las nominaciones a los Oscars de la Academia y genera dudas sobre el futuro de "Marty Supreme".
¿Campaña sucia o periodismo legítimo? Los Oscars lucen turbios
Según el reporte, Josh Safdie se enteró de la edad de la joven el mismo día de la filmación, pero recién después de grabar la escena. Su hermano Benny Safdie, en cambio, no supo nada hasta 2022. La revelación habría sido el detonante de la ruptura entre los hermanos, que llevó a cada uno a dirigir proyectos por separado.
El timing de la publicación generó sospechas en la industria. Muchos ven en esto una "campaña de desprestigio" típica de la época dorada de Harvey Weinstein, cuando los ataques entre competidores eran moneda corriente. Sin embargo, Page Six defendió su trabajo y rechazó las acusaciones de estar al servicio de intereses ocultos.
Lo cierto es que Marty Supreme ya venía siendo cuestionado por supuestas inexactitudes históricas. La familia del verdadero Marty Reisman, el campeón de ping-pong en el que se basa el film, denunció que la película lo retrata como un "delincuente de poca monta".
El dilema de Chalamet
Ahora, la gran pregunta es si Timothée Chalamet —favorito al Oscar como Mejor Actor— saldrá ileso de esta tormenta. Algunos expertos creen que su imagen no sufrirá daños, como ocurrió con Zoe Saldaña cuando Emilia Pérez colapsó el año pasado por los tuits polémicos de Karla Sofía Gascón.
Otros, sin embargo, temen que la sombra de Safdie lo arrastre.
