La obsesión de Javier Milei naufraga en el calendario y expone un fracaso

El artículo 106 del reglamento de la Cámara establece que “una vez instaladas (las comisiones), sólo podrán dictaminar sobre los asuntos sometidos a su estudio hasta el 20 de noviembre de cada año, salvo resolución de la Cámara tomada por las dos terceras partes de los votos emitidos. Para el caso de las sesiones extraordinarias o de prórroga esta limitación se fijará en diez (10) días antes de la fecha prevista para la culminación de las mismas“.

Así las cosas, el miércoles 18 (el primer día hábil después de los feriados de Carnaval) sería la fecha límite para que Diputados dictamine el proyecto laboral, de conseguir aprobación en el Senado, ya que Javier Milei por decreto estableció que las extraordinarias finalizan el 27/02.

Si el Senado le da media sanción el miércoles 11 (ya aclaramos: si todo resulta perfecto para el Gobierno), a Diputados sólo le quedarían 2 días para sacar dictamen en comisión y luego ir al recinto, dado que lunes y martes son feriados y el Congreso permanece cerrado.

Con todo el viento a favor, podrían conseguir dictamen el viernes 13/02 pero también luce muy complicado: el Senado debe girar el texto definitivo de la media sanción a Diputados, asentando las modificaciones que se incorporarían durante el debate, algo que suele demorar al menos de 48 horas.

Los tiempos no dan, y más allá de que se puede retomar el tratamiento en sesiones ordinarias a partir de marzo, esto implicaría un gran fracaso para Javier Milei, que no logró la aprobación de la reforma que lo "obsesiona" en el lapso previsto de extraordinarias. Si para una reforma laboral el Gobierno necesita 4 meses, teniendo en cuenta la amplia victoria en las elecciones legislativas (con el consiguiente aumento de bancas en ambas Cámaras), y encima será una reforma diezmada por los cambios que tendrán que introducirle para lograr el respaldo de los dialoguistas, suena más a bochorno que a otra cosa... Con este contexto de triunfo electoral y más bancas - además de más aliados- demorar tantos meses en sacar una reforma tiene gusto a poco: ¿cuántas reformas podrá aprobar en un año?

También en este fracaso se podría incluir a Patricia Bullrich, jefa de la bancada libertaria en el Senado, que no logró cerrar acuerdos en el tiempo previsto, para que la sesión se realice antes y garantizar así que den los tiempos...

El panorama se le complica al Presidente, teniendo en cuenta que 2027 es año electoral y ahí entran a jugar otras cartas. 2026 es el año en el que Javier Milei debe concretar las reformas que pretende, ¿podrá?

--------------------------

Otras noticias en Urgente24:

Oleoducto, dólares y poder: Techint gana la obra que define el futuro de Vaca Muerta

Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas

China prepara la tormenta perfecta para las automotrices argentinas

Laboratorios nacionales descorchan con Milei por el récord histórico de exportaciones de medicamentos

El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó