Cuenta regresiva en el Senado: El próximo miércoles se debate la reforma laboral

Reforma Laboral y el acelerador que metió el Gobierno

La presentación del pedido de sesión se dio un día después de una extensa reunión entre Bullrich y referentes de los bloques dialoguistas, en la que el Gobierno ratificó que la reforma laboral está “en un 95% cerrada”. El encuentro se realizó en las oficinas de la Unión Cívica Radical en el Senado y se extendió por más de dos horas.

Participaron también autoridades del PRO y de Provincias Unidas, además de senadores provinciales de distintos espacios. Según coincidieron los asistentes, hubo avances en varios puntos que generaban dudas, aunque todavía quedan aspectos por ajustar antes de llegar a una versión definitiva del texto.

“Estamos firmando el pedido de sesión para el día 11 y la idea es llegar a esa fecha con el mayor consenso posible”, afirmó Vischi al término del encuentro. Desde el oficialismo, Bullrich se mostró confiada y aseguró que, de no existir una base sólida de apoyos, no se habría impulsado la convocatoria al recinto.

Mientras tanto, el bloque peronista trabaja en una estrategia coordinada con Diputados, aunque con malestar creciente por la falta de información sobre los cambios que se están negociando. “Si no hay definiciones previas, nos enteraremos de las modificaciones directamente en el recinto”, deslizó un senador del PJ que sigue de cerca las negociaciones.

Con los plazos en marcha y las conversaciones todavía abiertas, el Senado se prepara para un debate que podría marcar el primer gran avance legislativo del Gobierno en el año y redefinir el mapa de alianzas en la Cámara alta.

