El Senado se encamina a una semana decisiva para la agenda del Gobierno. El bloque de La Libertad Avanza presentó formalmente el pedido de sesión para debatir en el Senado la reforma laboral el próximo miércoles 11, un paso clave que confirma la intención del oficialismo de avanzar con la media sanción del proyecto.
Cuenta regresiva en el Senado: El próximo miércoles se debate la reforma laboral
El miércoles 11 arranca el debate por la polémica reforma laboral. El oficialismo está confiado en que en el Senado tiene los votos para la media sación.
La solicitud fue acompañada por firmas de distintos espacios políticos, lo que refuerza la idea de que el Ejecutivo logró articular un respaldo transversal. Entre quienes avalaron la convocatoria figuran Patricia Bullrich, Luis Juez, el titular del bloque radical Eduardo Vischi, Carlos Espínola, Enrique Martín Goerling Lara y Beatriz Ávila, entre otros.
Los votos estarían asegurados en el Senado
Aunque el pedido no especifica el horario de inicio de la sesión, en la Cámara alta descuentan que el debate comenzará cerca del mediodía, siguiendo la práctica habitual. Desde el oficialismo sostienen que el respaldo alcanzado hasta el momento permite proyectar un escenario favorable para aprobar la iniciativa.
Del lado del peronismo, en cambio, reconocen que aún hay incertidumbre. Se habla de entre diez y quince senadores que todavía no definieron su voto, en un contexto de tensiones internas dentro del interbloque del PJ. Las miradas se concentran especialmente en integrantes de Convicción Federal, un sector clave para inclinar la balanza en una votación ajustada.
Entre los nombres que generan expectativa aparecen Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza. En el caso de Moisés, su enfrentamiento con la conducción del bloque y la reciente intervención del PJ jujeño alimentan versiones de un eventual quiebre. Andrada y Mendoza, en tanto, responden a gobernadores que mostraron predisposición a dialogar con la Casa Rosada.
Reforma Laboral y el acelerador que metió el Gobierno
La presentación del pedido de sesión se dio un día después de una extensa reunión entre Bullrich y referentes de los bloques dialoguistas, en la que el Gobierno ratificó que la reforma laboral está “en un 95% cerrada”. El encuentro se realizó en las oficinas de la Unión Cívica Radical en el Senado y se extendió por más de dos horas.
Participaron también autoridades del PRO y de Provincias Unidas, además de senadores provinciales de distintos espacios. Según coincidieron los asistentes, hubo avances en varios puntos que generaban dudas, aunque todavía quedan aspectos por ajustar antes de llegar a una versión definitiva del texto.
“Estamos firmando el pedido de sesión para el día 11 y la idea es llegar a esa fecha con el mayor consenso posible”, afirmó Vischi al término del encuentro. Desde el oficialismo, Bullrich se mostró confiada y aseguró que, de no existir una base sólida de apoyos, no se habría impulsado la convocatoria al recinto.
Mientras tanto, el bloque peronista trabaja en una estrategia coordinada con Diputados, aunque con malestar creciente por la falta de información sobre los cambios que se están negociando. “Si no hay definiciones previas, nos enteraremos de las modificaciones directamente en el recinto”, deslizó un senador del PJ que sigue de cerca las negociaciones.
Con los plazos en marcha y las conversaciones todavía abiertas, el Senado se prepara para un debate que podría marcar el primer gran avance legislativo del Gobierno en el año y redefinir el mapa de alianzas en la Cámara alta.
