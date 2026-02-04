Colapsa misión en glaciar Thwaites de la Antártida y la ciencia se frustra

¿Qué esconde el 'Glaciar del Juicio Final?

Los investigadores trabajaron para instalar instrumentos oceanográficos de larga duración bajo el glaciar Thwaites.

De acuerdo con el BAS, lograron perforar con éxito un pozo de aproximadamente 1000 m (3300 pies) a través del hielo, de tan solo 30 cm de diámetro, usando agua calentada a unos 80 °C.

El pozo requería mantenimiento continuo, ya que comenzaría a congelarse de nuevo en aproximadamente 48 horas, detallaron.

Los científicos lograron obtener las primeras mediciones bajo el tronco principal del glaciar.

Estos datos revelaron, según el centro de investigación británico, condiciones oceánicas turbulentas y agua relativamente cálida capaz de provocar un derretimiento considerable en la base del hielo.

Sin embargo, los instrumentos sólo pudieron permanecer temporalmente.

Los instrumentos quedaron sepultados en el hielo

La misión colapsó cuando los científicos intentaron bajar un sistema de amarre que debía permanecer bajo el glaciar durante uno o dos años, para transmitir datos satelitales: los instrumentos se atascaron, indicaron.

Se cree que esto pudo haber pasado por la recongelación del hielo o a la deformación del pozo causada por el rápido movimiento del glaciar, según BAS.

Debido a múltiples factores, no pudo ser posible un segundo intento y, finalmente, los instrumentos de los científicos se perdieron dentro del glaciar.

“El fracaso siempre es una opción cuando se está llevando al límite la exploración científica”, dijo Peter Davis, oceanógrafo de BAS y miembro del equipo de perforación.

“Sabemos que el calor bajo el glaciar Thwaites está impulsando la pérdida de hielo. Estas observaciones representan un importante avance, aunque nos decepciona que no se haya podido lograr el despliegue completo”, añadió.

De todos modos, los investigadores no ven esto como el final, sino más bien como una experiencia que proporciona lecciones valiosas para nuevas misiones en el futuro.

El profesor Won Sang Lee, científico jefe de Corea del Sur, enfatizó la importancia de la perseverancia: "Este no es el final".

"Los datos demuestran que este es exactamente el lugar adecuado para estudiar, a pesar de los desafíos. Lo que hemos aprendido aquí refuerza los argumentos para regresar", agregó.

