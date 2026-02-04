Eduardo Feinmann expuso la cocina del INDEC y Toto Caputo incendió el relato oficial

Embed

Repasemos algo. La canasta actual del IPC tiene 22 años y subpondera servicios. La nueva metodología (base 2025=100) les sumaba 12 puntos porcentuales, quitándoselos a bienes como alimentos. Con tarifas que subieron fuerte en 2025 por la quita de subsidios, era lógico que enero diera arriba del 3 %. En el INDEC circulaba 3,4 % (incluso habían confirmado otros medios como La Política Online y Clarín que el nuevo índice marcaba "más de 3 %").

Lavagna empujaba ese cambio desde hacía años para "reflejar mejor la realidad". Pero Caputo y Milei decidieron frenarlo "hasta que la desinflación esté consolidada". Ese mismo día, Lavagna se fue.

El tuit de Luis Caputo y el autogol que nadie pudo atajar

Hasta ahí, la versión de Feinmann cerraba. Pero a la tarde, Luis Caputo salió a X a desmentirlo y terminó haciendo exactamente lo contrario: "Eso es falso @edufeiok. De hecho daba una décima menos que el índice actual. Al menos eso me dijo Marco y también Pedro Lines. Podes chequearlo con ellos mismos." Listo. Gol en contra.

tweet-2018681648850575506 Luis Caputo quiso desmentir a Eduardo Feinmann pero admitió conocer el dato confidencial. Su tuit confirmó información privilegiada, destruyó la versión oficial y dejó expuesto un freno político al IPC.

Primero, porque admite que tanto Lavagna como Pedro Lines (quien toma el lugar de Lavagna) le informaron el número antes de su publicación oficial. El IPC está protegido por la Ley 17.622, que estipula en su 10° artículo que este tipo de datos "son estrictamente secretos y sólo se utilizarán con fines estadísticos. No podrán ser comunicadas a terceros —aunque se trate de autoridades judiciales o de servicios oficiales ajenos al Sistema Estadístico Nacional—, ni utilizadas, difundidas o publicadas en forma tal que permitan identificar a la persona o entidad que las formuló". No se comparte, no se comenta, no se anticipa.

Segundo, porque si realmente daba "una décima menos", no se entiende nada: ni la renuncia, ni el freno indefinido del nuevo índice, ni el enojo feroz de Lavagna.

Tercero, porque horas antes él mismo había hablado de "2,5 %" en Mitre. O sea: ya tenía datos preliminares en la cabeza cuando habló al aire. En entrevistas posteriores con Infobae y Ámbito, Caputo intentó cerrar el tema diciendo: "La visión nuestra es que no hay que cambiar el índice ahora. De hecho, da prácticamente igual".

Las redes no se lo dejaron pasar. Su tuit se llenó de respuestas que señalaban información privilegiada y posible especulación con bonos CER. Feinmann siguió martillando en su programa que la inflación de servicios es muchísimo más alta que la de bienes, y que eso es lo que siente la gente cuando paga luz, el gas o el transporte.

Feinmann expuso una interna real, con cifras y contexto. Caputo quiso desmentirlo y terminó reconociendo que el Gobierno frenó un índice porque daba mal y que el ministro ya sabía el número antes de que saliera. Un papelón comunicacional enorme, justo cuando el relato oficial depende, más que nunca, de que la inflación parezca domada.

