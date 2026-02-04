Benito Fernández lapidó a Luis Caputo tras su ataque a la industria textil

Marixa Balli también criticó los dichos de Luis Caputo

Hace algunos días, Marixa Balli reveló que debió cerrar su local en el barrio porteño de Flores a causa de la crisis en la industria textil.

Luego de los dichos del ministro Luis Caputo, habló al respecto desde el programa A la Barbarossa por Telefe y expresó: ”Sos ministro, trabajás en la política argentina, no podés decir que nunca compraste ropa en la Argentina“.



"Para la gente que vive en la Argentina y que no puede viajar, que apenas puede pagar el boleto de colectivo, es ofensivo esto", sostuvo posteriormente.

A su vez, luego aclaró que se considera "apartidaria" y confesó: “Soy realista. Soy una ciudadana realista de lo que laburo y me rompo el alma".



---------------------

Más noticias en Urgente24:

Revolución en América Latina: el uso de criptomonedas se disparó a 57 millones de usuarios

Volkswagen anunció una nueva pick up para el Mercosur y Argentina

China prepara la tormenta perfecta para las automotrices argentinas

Accionista de ELEA dueño el Bell 407GX que usaban en la AFA

Grok rumbo a Marte: SpaceX absorbió xAI consolidando ambiciones de Elon Musk