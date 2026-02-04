Hace algunos días Luis Caputo, ministro de Economía, estuvo como invitado en Radio Mitre y en diálogo con Eduardo Feinmann protagonizó un sincericidio al decir: "Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo". Su declaración no pasó desapercibida y Benito Fernández no tardó en salirle al cruce.
MOLESTO Y DESAFIANTE
Benito Fernández lapidó a Luis Caputo tras su ataque a la industria textil
El reconocido diseñador estalló de furia después de que el ministro Luis Caputo revelara que jamás compró ropa en la Argentina debido a sus altos precios.
En la tarde del martes (03/02) el reconocido diseñador habló con el programa Cortá por Lozano y dejó en claro su punto de vista al respecto de los dichos que atentaron contra la industria textil argentina. "No me gusta que se vea a esta industria como 'un robo'", señaló.
"Que me diga los diseñadores que tienen más de dos propiedades y después que me haga una lista de los políticos que tienen más de dos propiedades", lo desafió aunque luego aclaró que no se trata de "un ataque" al Gobierno y confesó: "Apoyo a este Gobierno y quiero que le vaya bien".
Y sumó tajante: "El Gobierno tiene que acompañar a esta industria como hicieron todos los países. Todos los países pusieron restricciones: Estados Unidos, Brasil. Todos los países". Asimismo, sostuvo que el presente del sector "es peor que en la pandemia" teniendo en cuenta la gran cantidad de locales cerrados.
Marixa Balli también criticó los dichos de Luis Caputo
Hace algunos días, Marixa Balli reveló que debió cerrar su local en el barrio porteño de Flores a causa de la crisis en la industria textil.
Luego de los dichos del ministro Luis Caputo, habló al respecto desde el programa A la Barbarossa por Telefe y expresó: ”Sos ministro, trabajás en la política argentina, no podés decir que nunca compraste ropa en la Argentina“.
"Para la gente que vive en la Argentina y que no puede viajar, que apenas puede pagar el boleto de colectivo, es ofensivo esto", sostuvo posteriormente.
A su vez, luego aclaró que se considera "apartidaria" y confesó: “Soy realista. Soy una ciudadana realista de lo que laburo y me rompo el alma".
