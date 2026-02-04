El Gobierno aplicó medidas antidumping a termotanques de China

Importaciones 2P Los termotanques chinos, objeto de sanciones del Gobierno argentino.

China, el segundo mercado de intercambio

Según datos proporcionados por el INDEC, China representó el segundo mercado de intercambio comercial con Argentina durante el 2025. A diciembre pasado, el acumulado de importaciones desde ese origen se acercó a los 18.000 millones de dólares, en una balanza comercial dispar con exportaciones por poco más de 9.000 millones de dólares.

Bajo ese contexto, China se situó tan solo por detrás de Brasil entre los principales destinos de intercambio internacional de Argentina. A noviembre pasado, el acumulado interanual de importaciones chinas había crecido un 57%, algo que se condice con la quita de trabas burocráticas e impuestos al comercio exterior.

Los electrodomésticos protagonizaron buena parte de ese “boom”, con lavarropas automáticos, heladeras y calentadores eléctricos explicando buena parte del flujo. En el caso de los primeros dos aparatos, el crecimiento fue exponencial con ingresos de más de 80.000 unidades mensuales.

El efecto en el mercado del ingreso de esa oferta empujó los precios a la baja y animó el consumo en buena medida. El crecimiento estimado por el INDEC fue de hasta el 23%.

Sin embargo, esto último no se tradujo en mejoras para el sector industrial. La producción de electrodomésticos cayó en más del 4% desde el 2023 y se produjeron cierres de alto impacto, como la fábrica de Whirlpool, marca que se reorientar a la importación en sus operaciones locales.

Lo que viene

Para el 2026, el flujo de intercambio de bienes de consumo con China podría ser aún mayor. Algo acorde a la apuesta del Gobierno nacional por la explosión del sector primario y el relego de la industria y la manufactura.

