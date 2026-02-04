urgente24
Eduardo Feinmann recordó su nota con trabajadores del Hospital Garrahan tras el anuncio de cesantías

El periodista Eduardo Feinmann hizo énfasis en la entrevista que les hizo a los representantes del nosocomio en la que terminó a los gritos.

04 de febrero de 2026 - 10:26
Eduardo Feinmann recordó su nota con trabajadores del Hospital Garrahan luego del anuncio de cesantías.

El conflicto entre el Gobierno y el Hospital Garrahan escaló luego de que la dirección del establecimiento solicitara el levantamiento de la tutela gremial de diez dirigentes para avanzar con sus despidos, en el marco del sumario iniciado por la ocupación de oficinas administrativas ocurrida en octubre de 2025 y Eduardo Feinmann no se la perdió.

Al respecto, luego de conocer la medida establecida, el periodista no lo dejó pasar y recordó en su noticiero por la pantalla de A24 la conversación que mantuvo con "gremialistas de izquierda" en la que según su criterio "quedaron expuestos".

Asimismo, posteriormente aseguró que con respecto a la nutricionista "poco le importaba los chicos, poco le importaba el hospital, porque le importaba hacer política". "Terminó siendo candidata en las elecciones", añadió posteriormente y sumó: "A partir de esos hechos el hospital decidió avanzar con esas cesantías y se dispuso la cesantía de 11 personas, diez de ellos delegados gremiales, entre los que se encuentra la señora Norma Lezana, esa dirigente de APyT".

Eduardo Feinmann reculó y se disculpó tras estallar al aire

Por otro lado, es preciso recordar que Eduardo Feinmann tras la polémica nota con los trabajadores del Hospital Garrahan le pidió disculpas a su audiencia por su comportamiento.

La pregunta de Maximiliano Bares, trabajador administrativo del nosocomio, al respecto de cuánto cobraba por su labor lo hizo explotar de furia.

“¿Qué carajo le importa a usted? ¿Cuánto yo gano? Yo gano la actividad, yo trabajo en la actividad privada. ¿Qué carajo le importa a usted? Usted es empleado público”, expresó visiblemente enojado y por ese motivo Norma Lezana, secretaria de la Asociación Profesionales Garrahan, le sugirió que fuera al psicólogo.

El hecho televisivo no pasó desapercibido y después del revuelo ocasionado, el conductor decidió disculparse con sus televidentes: "Yo me vi y no me gusté. La verdad. Al principio sí, después no".

