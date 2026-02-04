El conflicto entre el Gobierno y el Hospital Garrahan escaló luego de que la dirección del establecimiento solicitara el levantamiento de la tutela gremial de diez dirigentes para avanzar con sus despidos, en el marco del sumario iniciado por la ocupación de oficinas administrativas ocurrida en octubre de 2025 y Eduardo Feinmann no se la perdió.
"QUEDARON EXPUESTOS"
Eduardo Feinmann recordó su nota con trabajadores del Hospital Garrahan tras el anuncio de cesantías
El periodista Eduardo Feinmann hizo énfasis en la entrevista que les hizo a los representantes del nosocomio en la que terminó a los gritos.
En la tarde del martes (03/02) el conductor recordó cuando a inicios de noviembre del 2024 recibió en su programa a Norma Lezana y Maximiliano Bares, dos trabajadores del reconocido nosocomio, donde en un determinado momento la entrevista se puso tensa.
Asimismo, posteriormente aseguró que con respecto a la nutricionista "poco le importaba los chicos, poco le importaba el hospital, porque le importaba hacer política". "Terminó siendo candidata en las elecciones", añadió posteriormente y sumó: "A partir de esos hechos el hospital decidió avanzar con esas cesantías y se dispuso la cesantía de 11 personas, diez de ellos delegados gremiales, entre los que se encuentra la señora Norma Lezana, esa dirigente de APyT".
Eduardo Feinmann reculó y se disculpó tras estallar al aire
Por otro lado, es preciso recordar que Eduardo Feinmann tras la polémica nota con los trabajadores del Hospital Garrahan le pidió disculpas a su audiencia por su comportamiento.
La pregunta de Maximiliano Bares, trabajador administrativo del nosocomio, al respecto de cuánto cobraba por su labor lo hizo explotar de furia.
“¿Qué carajo le importa a usted? ¿Cuánto yo gano? Yo gano la actividad, yo trabajo en la actividad privada. ¿Qué carajo le importa a usted? Usted es empleado público”, expresó visiblemente enojado y por ese motivo Norma Lezana, secretaria de la Asociación Profesionales Garrahan, le sugirió que fuera al psicólogo.
El hecho televisivo no pasó desapercibido y después del revuelo ocasionado, el conductor decidió disculparse con sus televidentes: "Yo me vi y no me gusté. La verdad. Al principio sí, después no".
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Revolución en América Latina: el uso de criptomonedas se disparó a 57 millones de usuarios
Volkswagen anunció una nueva pick up para el Mercosur y Argentina
China prepara la tormenta perfecta para las automotrices argentinas
Accionista de ELEA dueño el Bell 407GX que usaban en la AFA
Grok rumbo a Marte: SpaceX absorbió xAI consolidando ambiciones de Elon Musk