Eduardo Feinmann recordó su nota con trabajadores del Hospital Garrahan tras el anuncio de cesantías

Asimismo, posteriormente aseguró que con respecto a la nutricionista "poco le importaba los chicos, poco le importaba el hospital, porque le importaba hacer política". "Terminó siendo candidata en las elecciones", añadió posteriormente y sumó: "A partir de esos hechos el hospital decidió avanzar con esas cesantías y se dispuso la cesantía de 11 personas, diez de ellos delegados gremiales, entre los que se encuentra la señora Norma Lezana, esa dirigente de APyT".

Eduardo Feinmann reculó y se disculpó tras estallar al aire

Por otro lado, es preciso recordar que Eduardo Feinmann tras la polémica nota con los trabajadores del Hospital Garrahan le pidió disculpas a su audiencia por su comportamiento.

La pregunta de Maximiliano Bares, trabajador administrativo del nosocomio, al respecto de cuánto cobraba por su labor lo hizo explotar de furia.

“¿Qué carajo le importa a usted? ¿Cuánto yo gano? Yo gano la actividad, yo trabajo en la actividad privada. ¿Qué carajo le importa a usted? Usted es empleado público”, expresó visiblemente enojado y por ese motivo Norma Lezana, secretaria de la Asociación Profesionales Garrahan, le sugirió que fuera al psicólogo.

El hecho televisivo no pasó desapercibido y después del revuelo ocasionado, el conductor decidió disculparse con sus televidentes: "Yo me vi y no me gusté. La verdad. Al principio sí, después no".

