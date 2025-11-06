Eduardo Feinmann reculó y se disculpó tras estallar al aire: "No me gusté"

Qué tendría que hacer el Presidente para ser reelecto según Eduardo Feinmann

Hace algunos días, Eduardo Feinmann opinó sobre el Gobierno luego de arrasar en las elecciones legislativas nacionales.

El periodista durante el pase con su colega Pablo Rossi aseguró que el presidente Javier Milei tiene grandes chances de ser reeleco en 2027.

Mirando a cámara y con seriedad, consideró que "si Milei hiciese las cosas medianamente bien" cuando sean las presidenciales ganará rotundamente.

Además, agregó que "si la economía empieza a permear hacia los sectores más vulnerables" se encaminará sin inconvenientes a la reelección.

