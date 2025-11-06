En la tarde del martes (04/11) Eduardo Feinmann se enojó al aire cuando discutía con trabajadores del Hospital Garrahan, que habían ido a hablar sobre el reciente aumento salarial del 60%. La pregunta de Maximiliano Bares, trabajador administrativo del nosocomio, sobre cuánto cobraba lo hizo explotar de furia.
¿LO LLAMARON DE ARRIBA?
Eduardo Feinmann reculó y se disculpó tras estallar al aire: "No me gusté"
El periodista Eduardo Feinmann protagonizó un violento episodio por la pantalla de A24 con trabajadores el Hospital Garrahan y pidió disculpas al respecto.
“¿Qué carajo le importa a usted? ¿Cuánto yo gano? Yo gano la actividad, yo trabajo en la actividad privada. ¿Qué carajo le importa a usted? Usted es empleado público”, dijo visiblemente enojado y por ese motivo Norma Lezana, secretaria de la Asociación Profesionales Garrahan, le sugirió que fuera al psicólogo.
El hecho televisivo no pasó desapercibido y luego del revuelo ocasionado, el conductor decidió disculparse con sus televidentes: "Yo me vi y no me gusté. La verdad. Al principio sí, después no". Asimismo, dejó en claro que sus disculpas eran únicamente para su audiencia que lo acompaña a diario por la pantalla de A24, y no así para los entrevistados que había tenido el día anterior.
El periodista reconoció que pudo haber sido que se le "saltó la cadena" ante el intenso debate. "Le pido disculpas a usted, a quien me debo yo todos los días. A usted que está del otro lado. Le pido mil disculpas por ese mal momento", manifestó dejando en claro que sintió verguenza por su comportamiento en plena nota.
Qué tendría que hacer el Presidente para ser reelecto según Eduardo Feinmann
Hace algunos días, Eduardo Feinmann opinó sobre el Gobierno luego de arrasar en las elecciones legislativas nacionales.
El periodista durante el pase con su colega Pablo Rossi aseguró que el presidente Javier Milei tiene grandes chances de ser reeleco en 2027.
Mirando a cámara y con seriedad, consideró que "si Milei hiciese las cosas medianamente bien" cuando sean las presidenciales ganará rotundamente.
Además, agregó que "si la economía empieza a permear hacia los sectores más vulnerables" se encaminará sin inconvenientes a la reelección.
