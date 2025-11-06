Chiqui Tapia se cobró, ahora, a Nazareno Arasa tras 'limpiar' a Nicolás Lamolina

Tras esta dura derrota en el estadio Monumental, el equipo liderado por el director técnico Marcelo Daniel Gallardo se quedó con el sexto lugar del Grupo B. Mientras que el “Lobo” concretó el noveno lugar de la grilla.

CHIQUITAPIASECOBROAHORANAZARENOARASATRASLIMPIARANICOLASLAMOLINAFOTO3 Claudio Chiqui Tapia castigó, ahora, al árbitro Nazareno Arasa tras su polémica actuación en el partido River y Gimnasia y Esgrima de La Plata.

El único gol del compromiso por el campeonato llegó de la mano del centro delantero Luis Marcelo Torres.

En los instantes finales, en el medio de la desesperación, el conjunto liderado por Marcelo Gallardo generó diversas jugadas claras de gol, las cuales finalizaron con definiciones imprecisas.

En el último minuto del encuentro, con la revisión del árbitro Nazareno Arasa, el Millonario tuvo una oportunidad de lujo desde los doce pasos para cerrar el partido con un empate. El centro delantero colombiano Miguel Ángel Borja tomo la responsabilidad de sellar la igualdad, pero no pudo realizar un disparo con confianza y el arquero Nelson Insfrán despejó el peligro.

De esta forma, con un penal atajado en el último minuto, Gimnasia ganó después de 20 años de espera en el Monumental y alivió su situación con el descenso a la segunda categoría del fútbol argentino.

Mariano Closs expone a Chiqui Tapia por “limpiar” a Nicolás Lamolina

Mariano Closs explotó contra el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, por aplicarle un duro castigo al árbitro Nicolás Lamolina luego de que expulsara a su hijo Iván Tapia en el partido que Boca le ganó a Barracas Central 1-3 que correspondió a la duodécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025.

“Lo limpiaron a Lamolina. No lo designaron ni para sacar un lateral. Cuando vi que no lo llamaron, revisé si el árbitro del VAR para ver si Trucco estaba: será VAR en River vs. Gimnasia. Quiere decir que no le reprochan esa jugada a Lamolina porque quiere decir que Trucco no debió llamarlo”, arrancó el periodista de 55 años.

Mariano Closs disparó que a Nicolás Lamolina: “Lo limpiaron por echar a Tapia”

Luego, llegó a una conclusión con sus compañeros de equipo en el clásico F12 de ESPN y comentó: “Deducción, lo limpiaron por echar a Tapia”.

Por último, cerró: “Tiene mala suerte Lamolina con los veedores. Los veedores de Galeano, de Arasa, De Merlos y de Zunino son siempre buenos. Oh casualidad limpiaron a Lamolina”.

Polémica en la Liga Profesional: un árbitro fue parado tras una expulsión en Barracas – Boca

El árbitro Nicolás Lamolina quedó fuera de las designaciones para la próxima fecha del Torneo Clausura tras su polémico rendimiento en Barracas Central-Boca.

Lamolina no fue incluido por decisión del director nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, luego de las críticas por la expulsión del mediocampista Iván Tapia, hijo del presidente de la AFA, Claudio Tapia, a los 13’ del primer tiempo.

En Boca festejan la picardía de Leandro Paredes y Úbeda mira para otro lado

Boca se enfoca en el Superclásico frente a River tras la goleada que le propinó a Barracas Central 1-3 de visitante y festeja la avivada de Leandro Paredes luego de recibir su quinta tarjeta amarilla, no estará presente en el duelo ante Estudiantes de La Plata.

En el comienzo del partido, Rafael Barrios fue amonestado en el conjunto local mientras que el segundo fue el capitán del Xeneize. Una decisión que para algunos fue considerada desacertada, pero que no tuvo ninguna incidencia en el desarrollo de su juego que fue clave para conseguir una victoria que permite recuperar una posición de privilegio en la tabla anual.

Boca le apunta al Superclásico ante River y Leandro Paredes no se lo quiere perder

La amonestación a Paredes le permite frenar un partido, debido a que acumula cinco tarjetas amarillas en el Torneo Clausura. Esto lo deja afuera del encuentro ante Estudiantes de La Plata, pero le permitirá asegurarse la titularidad de cara al Superclásico con River en el marco de la fecha 15. Un duelo que está reservado para el campo de juego de la Bombonera.

Había una gran expectativa de si el capitán iba a optar o no por la búsqueda de una amonestación que le permita cumplir la fecha de suspensión. Algo que en algunos casos es advertido por los árbitros que pueden decidir no presentar la tarjeta o dejar que se acumulen infracciones para luego exponer en el aire la presencia de la credencial roja. Una sanción que puede decantar en varias fechas de sanción.

¿Qué fue lo que dijo Claudio Úbeda de la amonestación a Leandro Paredes?

Tras el partido, el técnico Claudio Úbeda habló sobre la sanción a Paredes que cumplirá ante el Pincha el próximo fin de semana. “No tener a Leandro en campo es una lástima. Sabíamos que ese riesgo lo íbamos a tener y lamentablemente ocurrió hoy”, deslizó Úbeda.

Boca goleó a Barracas Central 1-3 y se metió en puestos de Copa Libertadores

Boca se impuso 3-1 ante Barracas Central en el partido postergado de la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, en un encuentro que cambió completamente en el segundo tiempo.

El marcador lo abrió Rodrigo Insúa para el “Guapo” a los 20’ del primer tiempo y en el complemento, Milton Giménez marcó un doblete a los ocho y diez minutos, mientras que Miguel Merentiel culminó la victoria a los 21’ para el “Xeneize”.

Con este triunfo, Boca logró revertir un partido que se había complicado en el arranque y volvió a meterse en la pelea por los puestos de clasificación al playoff con 20 unidades en la tercera posición. Además, también se encuentra dentro de los puestos de Copa Libertadores en la Tabla Anual.

Barracas, por su parte, se queda en la décima posición con 18 unidades y a falta de tres fechas está afuera de los playoffs.

Más notas de Golazo24

Un jugador de Deportivo Madryn contra Caruso Lombardi y la AFA lo acusó de "extorsionador"

Cuánta plata ganó Independiente Rivadavia de Mendoza por conquistar la Copa Argentina

Independiente Rivadavia es campeón de Copa Argentina luego de una final para el infarto

Messi sorprendió con sus planes tras el retiro: "Me gusta, quiero aprender"

Champions League: Manchester City 4-1 Borussia Dortmund, goleada de los de Guardiola

Neymar abandona el barco ante Palmeiras y el Santos se hunde