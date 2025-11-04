La nueva Universidad de AFA tiene inscripciones abiertas: conocé su oferta académica

image Alberto Barbieri es el Rector de UNAFA AFA

Sedes de UNAFA

La universidad tiene dos sedes: la principal es en CABA, en Rodríguez Peña 653. La otra sede es en el Predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza.

A quiénes está dirigida la oferta académica de UNAFA

La casa de estudios está dirigida a futbolistas profesionales y en formación, ex futbolistas, entrenadores, árbitros, dirigentes y trabajadores de clubes. También a aquellas personas que trabajan en el deporte pero desde áreas como medicina, psicología, comunicación, gestión deportiva y derecho deportivo.

Qué inscripciones abiertas tiene UNAFA por el momento

La institución no tiene toda su oferta académica a disposición todavía, ya que algunas abrirán en 2026. Pero hay varias propuestas a las que ya se puede inscribir. Son todas diplomaturas.

Dentro de la Gestión y Economía del Deporte, hay:

Diplomatura en Dirección Deportiva

Diplomatura en Finanzas y Estrategias Económicas del Deporte

Diplomatura en Dirección General y Recursos Humanos

Dentro de Administración, Derecho y Gobierno Deportivo, hay:

Diplomatura en Derecho y Regulación Deportiva Internacional

Dentro de Comunicación, Branding y Marketing Deportivo, hay:

Diplomatura en Marketing, Branding y Fan Engagement Deportivo

Diplomatura en Gestión y Producción de Eventos Deportivos Globales

