La nueva Universidad de AFA tiene inscripciones abiertas: conocé su oferta académica

AFA inauguró la primera universidad de su historia. La entidad que preside Chiqui Tapia lanzó UNAFA y ya hay inscripciones abiertas. Conocé su oferta académica.

04 de noviembre de 2025 - 22:21
La AFA tiene su propia universidad. Se trata de UNAFA, la primera institución de su tipo en América Latina, que fue lanzada oficialmente en la última Asamblea y cuyo objetivo está destinado a formar, investigar y proyectar el conocimiento del fútbol argentino en el mundo.

La entidad que preside Chiqui Tapia presentó uno de sus proyectos más novedosos del último tiempo. La AFA tiene su propia institución universitaria y está abierta para todos los que deseen servirse de su oferta académica.

image
"Buscamos generar que el estudio esté antes que el deporte, que los chicos entiendan que primero hay que estudiar. La educación es un derecho. No hay edad para estudiar. Los argentinos y argentinas tienen que entender que es la base principal para formar personas con valores", dijo Tapia en el lanzamiento oficial de UNAFA.

  • Formación y Profesionalización
  • Investigación y Producción de Conocimiento
  • Inserción Social y Territorial
  • Internacionalización
  • Legitimidad y Prestigio Institucional

Las autoridades de la universidad son: Rector Dr. Alberto Barbieri; Vice Rector Dr. Juan Bautista Mahiques; Vice Rector de Asuntos Académicos Gustavo Montaini; Vice Rector de Relaciones Institucionales Mgtr. Manuel Cotado; Vice Rector de Ciencia, Tecnología e Innovación Lic. Aurelia Lupis; Vice Rector de Extensión Universitaria Lic. Alejandro Burgos.

image
Sedes de UNAFA

La universidad tiene dos sedes: la principal es en CABA, en Rodríguez Peña 653. La otra sede es en el Predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza.

A quiénes está dirigida la oferta académica de UNAFA

La casa de estudios está dirigida a futbolistas profesionales y en formación, ex futbolistas, entrenadores, árbitros, dirigentes y trabajadores de clubes. También a aquellas personas que trabajan en el deporte pero desde áreas como medicina, psicología, comunicación, gestión deportiva y derecho deportivo.

Qué inscripciones abiertas tiene UNAFA por el momento

notebook-2386034_1920

La institución no tiene toda su oferta académica a disposición todavía, ya que algunas abrirán en 2026. Pero hay varias propuestas a las que ya se puede inscribir. Son todas diplomaturas.

Dentro de la Gestión y Economía del Deporte, hay:

  • Diplomatura en Dirección Deportiva
  • Diplomatura en Finanzas y Estrategias Económicas del Deporte
  • Diplomatura en Dirección General y Recursos Humanos

Dentro de Administración, Derecho y Gobierno Deportivo, hay:

  • Diplomatura en Derecho y Regulación Deportiva Internacional

Dentro de Comunicación, Branding y Marketing Deportivo, hay:

  • Diplomatura en Marketing, Branding y Fan Engagement Deportivo
  • Diplomatura en Gestión y Producción de Eventos Deportivos Globales

