Manuel Adorni aguanta pero no es Chuck Norris: Allanamientos en AFA dan refugio al oficialismo

VIERNES 20 DE MARZO DE 2026. FIn de una dura semana para Manuel Adorni, donde el escándalo por el viaje a Nueva York se multiplicó en denuncias complejas que provocaron un operativo contensión en la Casa Rosada. El jefe de Gabinete quedó expuesto por los señalamientos opositores y de la prensa, y tuvo que ser respaldado personalmente por Javier Milei, quien lo sostuvo a pesar de la presión interna para su desplazamiento.
Clima: Qué puede esperar el productor para el fin de semana
El fin de semana depara dos partes para la Región Centro. La primera, iniciando el viernes, trae fuerte inestabilidad para las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, con alerta naranja del SMN por posibles tormentas con granizo, gran acumulación de agua y fuertes vientos.
La segunda parte del fin de semana, a partir del domingo, se anotará una mejora del tiempo generalizado, con poca nubosidad. Las temperaturas ocilarán entre los 15 y los 27 grados a nivel general, elevando los perfiles de humedad en suelo en ciertas zonas.
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