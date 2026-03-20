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Manuel Adorni aguanta pero no es Chuck Norris: Allanamientos en AFA dan refugio al oficialismo

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES FEBRERO 18: El jefe de Gabinete Manuel Adorni, ingresa en Casa de Gobierno.

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CLAUDIO FANCHI/NA
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CLAUDIO FANCHI/NA

No termina la tormenta para Manuel Adorni. Falleció Chuck Norris a los 86 años. La Justicia avanza contra AFA con allanamientos en las sedes. No se ve salida en Medio Oriente.

20 de marzo de 2026 - 13:28
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VIERNES 20 DE MARZO DE 2026. FIn de una dura semana para Manuel Adorni, donde el escándalo por el viaje a Nueva York se multiplicó en denuncias complejas que provocaron un operativo contensión en la Casa Rosada. El jefe de Gabinete quedó expuesto por los señalamientos opositores y de la prensa, y tuvo que ser respaldado personalmente por Javier Milei, quien lo sostuvo a pesar de la presión interna para su desplazamiento.

Al mismo tiempo, la Casa Rosada desplegó toda su artillería comunicativa para acelerar la muestra de resultados en lo económico. Una tarea más que compleja con la principal variable de dominio, la inflación, marchando al alza fruto de la presión externa.

Ese combate de agenda tuvo un punto favorable para el oficialismo con el accionar de la Justicia contra la AFA. Con sendos allanamientos ordenados sobre las sedes de Viamonte y Ezeiza, la entidad madre del Fútbol Argentino volvió a quedar bajo la lupa ante la causa que investiga presuntos desvíos de aportes a manos privadas, con Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino como principales apuntados.

Mientras tanto, en el frente externo se estira la incursión militar de Estados Unidos e Israel en Irán. Con el Estrecho de Ormuz como foco de atención, la guerra se traslado a la infraestructura energética del Golfo Pérsico, afectando el flujo de petróleo y derivados a gran parte del mundo.

Por último, en Hawai, falleció el mítico actor y figura de acción Chuck Norris. La leyenda de Hollywood murió a los 86 años tras una severa complicación de salud y entristeció al mundo del espectáculo, llevándose consigo el mito de ser el hombre invencible.

Todo esto y mucho más en el vivo de Urgente24:

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Clima: Qué puede esperar el productor para el fin de semana

El fin de semana depara dos partes para la Región Centro. La primera, iniciando el viernes, trae fuerte inestabilidad para las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, con alerta naranja del SMN por posibles tormentas con granizo, gran acumulación de agua y fuertes vientos.

La segunda parte del fin de semana, a partir del domingo, se anotará una mejora del tiempo generalizado, con poca nubosidad. Las temperaturas ocilarán entre los 15 y los 27 grados a nivel general, elevando los perfiles de humedad en suelo en ciertas zonas.

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El PRO sin Macri es más atractivo para LLA

El relanzamiento político de Mauricio Macri no generó alarma en la Casa Rosada. Aunque el exmandatario volvió a posicionar al PRO como una alternativa de poder, en el Gobierno nacional optaron por relativizar su impacto y avanzar con una estrategia libertaria propia de cara al escenario electoral.

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Topo Rodríguez, mano a mano en Como en Casa

Javier Milei se aferra a una ilusión que cada día es menos popular: desempleo, morosidad de las familias, inflación muy superior a la esperada, tipo de cambio irreal. El triunfo electoral de 2025 ha sido consumido: así comenzó el diálogo con Topo Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal y referente del peronismo. Él conoce el GBA -fue 4 años jefe de Gabinete de La Matanza con Verónica Magario-, y las repercusiones de la crisis social -integra la Comisión de Justicia y Paz, del Episcopado católico argentino-, además de docente universitario -su orgullo-, llegó a la cita con Urgente24 a poco de regresar con Natalia de la Sota de la reunión con Fernando Haddad, ministro de Economía de Brasil.

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El adiós a Chuck Norris

Chuck Norris falleció. Tenía 86 años. La muerte del legendario artista marcial que se convirtió en estrella del cine de acción, con películas como "Delta Force" y "Missing in Action", ha sido repentina. La familia del actor confirmó la triste noticia. He aquí, lo que se sabe hasta ahora.

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ARCA y más problemas

"Si una pyme frutícola siempre recuperó el IVA a los 30 días, y de golpe no le llega ese dinero y no le avisan, es como pegarle en la espalda, es como pegar de atrás", dijo Facundo Fernández, Secretario de Fruticultura de Río Negro, tras varios días de recibir llamadas de los empresarios de la región, que no tienen novedades de los pagos que ARCA debe liberar, y que lleva retenidos por meses.

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Medicamentos en el PAMI

PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados, comunicó oficialmente la restitución de la cobertura del 100% de los medicamentos e insumos a los adultos mayores tras un fallo de la justicia. Este desenlace, que trae alivio a millones de afiliados en todo el país, es el resultado de una acción legal sostenida por el diputado nacional Carlos Cisneros y la asociación civil REDECU, con la intervención de la Justicia Federal.

La medida, que ya genera repercusiones en todo el país, vuelve a poner en el centro del debate el rol de la obra social y las políticas de acceso a la salud para adultos mayores, en un contexto económico que afecta directamente el poder adquisitivo de los jubilados.

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Infelicidad en Argentina

La Argentina cayó en el ranking mundial de felicidad que mide factores como libertad, ingresos económicos, entorno social, salud, corrupción gubernamental, etc. En el caso argentino el PBI per cápita es el más importante, pero ¿se puede vincular a la gestión de Javier Milei?

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