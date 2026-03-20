Manuel Adorni aguanta pero no es Chuck Norris: Allanamientos en AFA dan refugio al oficialismo

VIERNES 20 DE MARZO DE 2026. FIn de una dura semana para Manuel Adorni, donde el escándalo por el viaje a Nueva York se multiplicó en denuncias complejas que provocaron un operativo contensión en la Casa Rosada. El jefe de Gabinete quedó expuesto por los señalamientos opositores y de la prensa, y tuvo que ser respaldado personalmente por Javier Milei, quien lo sostuvo a pesar de la presión interna para su desplazamiento.

Al mismo tiempo, la Casa Rosada desplegó toda su artillería comunicativa para acelerar la muestra de resultados en lo económico. Una tarea más que compleja con la principal variable de dominio, la inflación, marchando al alza fruto de la presión externa.

Ese combate de agenda tuvo un punto favorable para el oficialismo con el accionar de la Justicia contra la AFA. Con sendos allanamientos ordenados sobre las sedes de Viamonte y Ezeiza, la entidad madre del Fútbol Argentino volvió a quedar bajo la lupa ante la causa que investiga presuntos desvíos de aportes a manos privadas, con Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino como principales apuntados.

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Mientras tanto, en el frente externo se estira la incursión militar de Estados Unidos e Israel en Irán. Con el Estrecho de Ormuz como foco de atención, la guerra se traslado a la infraestructura energética del Golfo Pérsico, afectando el flujo de petróleo y derivados a gran parte del mundo.

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