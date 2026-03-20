Chuck Norris falleció. Tenía 86 años. La muerte del legendario artista marcial que se convirtió en estrella del cine de acción, con películas como "Delta Force" y "Missing in Action", ha sido repentina. La familia del actor confirmó la triste noticia. He aquí, lo que se sabe hasta ahora.
COMUNICADO OFICIAL
Repentina muerte del actor Chuck Norris conmociona al mundo: Últimos detalles
El famoso artista marcial y actor Chuck Norris ha muerto tras una "emergencia médica". He aquí, todo lo que sabemos sobre la noticia que sacude al mundo.
De qué murió Chuck Norris
El actor Chuck Norris falleció el pasado jueves 19/03 dejando gran conmoción en el mundo.
Fue este viernes 20/03 cuando su familia confirmó la noticia a través de un comunicado publicado en la cuenta de Instagram del actor.
"Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana", informaron.
Acerca de la causa de muerte, señalaron que desean "mantener la privacidad de las circunstancias".
Aunque, también aseguraron que el ícono del cine "estuvo rodeado de su familia y que descansaba en paz".
De acuerdo con algunos informes de medios, Norris habría sido hospitalizado de emergencia..
"Según fuentes con conocimiento directo, en las últimas 24 horas se produjo una emergencia médica en la isla de Kauai que llevó a Chuck al hospital", apunta TMZ.
No se conocen más detalles sobre el motivo del fallecimiento del actor.
Películas de Chuck Norris
Chuck Norris forjó una identidad única en el cine y la televisión, empezando como rival de Bruce Lee.
El primer papel recordado de Norris fue en “El camino del dragón” (1972), precisamente, como oponente de Bruce Lee. Luego llegó su primer papel protagónico en “¡Breaker! ¡Breaker!”.
A lo largo de las décadas de 1970 y 1980, Norris consolidó su carrera como actor con películas como “Missing in Action” y “Delta Force”,
Luego vino su exitosa serie “Walker, Texas Ranger”, que se emitió de 1993 a 2001. Y más recientemente participó en "Los Indestructibles 2".
“Me retiré como campeón mundial de kárate y buscaba algo en lo que involucrarme, una nueva meta personal. Y pensé en la actuación”, declaró Norris a CNN en 1982.
“Hablé con Steve McQueen al respecto, y me animó a intentarlo. Me dijo que, si me esforzaba como lo hacía en las artes marciales, tal vez tendría una oportunidad”.
Datos que desconocías de Chuck Norris
Uno de los datos más curiosos de Chuck Norris es que, a lo largo del tiempo, había sido comparado con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, debido a que compartían una misma pasión.
Y es que, ambos tenían en común el amor por las artes marciales. Putin siempre se identificó con Norris. De hecho, muchos se preguntaban ¿Quién ganaría en un combate?
Norris, "Durante seis años consecutivos fue campeón mundial de karate y en 1990 recibió el octavo grado de Taekwondo. Además, creó que propia arte marcial, el Chun Kuk Do", apunta Perú.com.
Por su parte, Putin ha practicado artes marciales desde muy joven, ha ganado campeonatos en Rusia y ha logrado el sexto dan de judo.
Además, en 2013, el presidente ruso fue galardonado con el rango más alto en taekwondo. Durante una visita a Corea del Sur, recibió el cinturón negro de noveno dan, reseña la BBC, es decir un nivel más que Chuck Norris.
Ahora bien, Norris también fue veterano de guerra en combate y republicano de larga data, de hecho, participó en campañas políticas republicanas.
CNN apunta que apoyó dos veces a Mike Huckabee para presidente y que, con la ayuda de George H. W. Bush en 1990, fundó Kickstart Kids, un programa escolar que utiliza el karate para “enseñar valores transformadores” a estudiantes de secundaria y preparatoria.
Comunicado oficial sobre muerte de Chuck Norris
Finalmente, he aquí el doloroso comunicado de la familia del actor Chuck Norris anunciando su fallecimiento:
"Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estuvo rodeado de su familia y que descansaba en paz.
Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba.
A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas. Aunque nuestros corazones están destrozados, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la dicha de compartir con él.
El amor y el apoyo que recibió de sus fans en todo el mundo significaron mucho para él, y nuestra familia le está profundamente agradecida. Para él, no eran solo fans, eran sus amigos. Sabemos que muchos de ustedes se enteraron de su reciente hospitalización, y les agradecemos sinceramente las oraciones y el apoyo que le enviaron. En estos momentos de profundo dolor, les pedimos amablemente que respeten la privacidad de nuestra familia.
Gracias por compartir su amor con nosotros.
Con cariño, La familia Norris".
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