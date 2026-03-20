¿Quién castiga a ARCA? El gobierno no cumple sus obligaciones fiscales y las frutícolas disparan con todo

image Fernández advirtió sobre el "daño financiero" que sufren las pymes exportadoras ante los retrasos del organismo nacional ARCA.

"Necesitamos más empatía con nuestro proceso productivo, porque una demora de seis meses para una pyme que tiene que pagar sueldos, que representan el 50% del costo de cada kilo de fruta embalado, es una situación que no se puede sostener", agregó el funcionario en diálogo con 'Radio Noticias' de Viedma.

Destacó que hicieron el reclamo formal al Gobierno nacional y a las autoridades regionales de ARCA, a quienes presentaron el listado de todas las pymes que afrontan demoras en los pagos Destacó que hicieron el reclamo formal al Gobierno nacional y a las autoridades regionales de ARCA, a quienes presentaron el listado de todas las pymes que afrontan demoras en los pagos

Consideró que las empresas del sector "ya hacen un sacrificio pagando una carga de impuestos alta, por eso esta demora es muy dañina", y graficó:

Imagínese que una empresa que paga quinientos o seiscientos millones de pesos de sueldos necesita esos ciento cincuenta o doscientos millones de pesos que tiene que recuperar por exportación, y que siempre recuperó, y de golpe no le llegan y no le avisan. Es como pegarle en la espalda, es como pegar de atrás

Recaudación de febrero: El Estado no pagó devoluciones ni reintegros de IVA

Según la planilla oficial, en febrero de 2026 el casillero de "Devoluciones (-)" y "Reintegros (-)" aparece en cero, mientras que en febrero del año pasado figuraban pagos por unos 50.000 millones de pesos en cada concepto, según publicó el sitio 'La Política Online' hace unos días.

image Teléfono para Luis Caputo: Maslatón asegura que el incentivo al depósito bancario es una señal de que el Gobierno está "fundido". El consultor advierte sobre las consecuencias de las políticas de Caputo en el mercado local.

El número confirma lo que vienen denunciando desde fines del año pasado: el Gobierno continúa en default comercial con los exportadores.

Vale recordar que cuando una empresa exporta, el IVA que paga en la cadena de producción debe ser reintegrado por el Estado, porque las exportaciones no tributan ese impuesto. Ese recupero funciona, en la práctica, como una devolución de impuestos pagados previamente.

Pero cuando ese reintegro se demora, el exportador termina financiando al Estado. Y si directamente no se paga, el crédito fiscal se transforma en una deuda del fisco con el sector privado.

El Gobierno acumuló un stock de deuda creciente por recuperos de IVA y reintegros a exportadores, que se fue estirando mes a mes en medio de la caída de la recaudación, que se derrumbó 9,5% en febrero, y la necesidad oficial de sostener el superávit fiscal.

Y viene ocurriendo desde el último trimestre del año pasado.

El enojo, por supuesto, es transversal: Desde economías regionales hasta grandes exportadoras coinciden en que el atraso en los reintegros encarece el costo financiero de exportar, porque obliga a las empresas a financiar ese crédito fiscal durante meses.

Y el problema se vuelve más sensible en un contexto de caída de la actividad y márgenes más ajustados.

El "temor" por la versión que circula

Construcción

Para colmo, en medio de esta problemática circula un rumor: que el Gobierno repita con los exportadores el mismo esquema que evalúa para la deuda con constructoras por obra pública paralizada.

En ese caso, la versión dice que analizan entregar bonos para compensar parte de la deuda acumulada con la Cámara Argentina de la Construcción. O sea, que el Estado termine cancelando el recupero de IVA con algún instrumento financiero en lugar de efectivo...

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