Biocombustibles: La crisis energética mundial es la gran oportunidad para la nueva Ley

Biodiésel

Además, solicitan a Cancillería "que impulse, en coordinación con las provincias, las gestiones diplomáticas correspondientes ante la Unión Europea para que no se adopten medidas restrictivas que limiten el comercio de biocombustibles argentinos y faciliten un marco regulatorio que fortalezca sus exportaciones".

La crisis, una gran oportunidad

"La crisis energética mundial producto de la guerra en Medio Oriente es una oportunidad y también una contribución hacia un perfil energético del planeta más sustentable. Eso vuelve absolutamente necesaria una flexibilidad que el Gobierno Nacional no ha tenido hasta el momento, rindiéndose ante el sesgo y el negocio de las petroleras (empezando por YPF) que se han negado sistemáticamente a elevar los cortes de los biocombustibles", afirmó Gutiérrez, y agregó:

Si no aprovechamos esta oportunidad, lo van a hacer otros países, como Brasil, que hace rato han ido a cortes superiores en un 200% a los de la Argentina, sin ninguna afectación de su matriz petrolera o energética en general. Es imperioso que el Gobierno Nacional dé cuenta de la necesidad de modificar la Ley de Biocombustibles, como lo venimos planteando desde las provincias bioenergéticas Si no aprovechamos esta oportunidad, lo van a hacer otros países, como Brasil, que hace rato han ido a cortes superiores en un 200% a los de la Argentina, sin ninguna afectación de su matriz petrolera o energética en general. Es imperioso que el Gobierno Nacional dé cuenta de la necesidad de modificar la Ley de Biocombustibles, como lo venimos planteando desde las provincias bioenergéticas

"Esta resolución representa un paso importante hacia la sostenibilidad energética en el país, promueve el desarrollo económico en el sector agrícola y busca garantizar el acceso a los mercados internacionales, crucial para el crecimiento y fortalecimiento del sector de biocombustibles argentinos", explicaron.

Cabe recordar que, en 2024, Gutiérrez encabezó la presentación de un proyecto que modifica la Ley de Biocombustibles, vigente desde 2021, para incrementar de manera progresiva el porcentaje mínimo obligatorio de biodiesel hasta llegar al 15% en 2027, y en el caso del bioetanol, alcanzar el mismo nivel en 2026.

Sin embargo, no hay consenso al respecto de la nueva ley: por caso, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), que nuclea a las productoras de biocombustibles, se plantó ante el proyecto que impulsa la Liga de Provincias Bioenergéticas porque, según afirma, podría concentrar la actividad en Santa Fe y dejar fuera del mercado a las plantas del centro y sur argentino.

Sostienen que la iniciativa que favorecería la concentración productiva en Santa Fe, lo haría en detrimento de las plantas ubicadas en Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis

El tema estuvo presente más recientemente en la feria Expoagro, donde autoridades políticas y entidades rurales y agroindustriales de la Región Centro rechazaron un potencial bloqueo al biodiesel por parte de la Unión Europea.

Fuerte pedido a Cancillería

image Autoridades y entidades de la Región Centro plantaron bandera contra el proteccionismo europeo en la ExpoAgro.

La Región Centro encendió las alarmas en Expoagro: Se plantó por biodiésel

El bloque de Provincias Unidas señaló que "la relación comercial con la Unión Europea es fundamental, ya que representa un mercado importante para los biocombustibles argentinos. Sin embargo, en el último tiempo, se ha observado la introducción de medidas restrictivas que amenazan nuestro acceso a este mercado", motivo por el cual pidieron a Cancillería que gestione "para asegurar que no se tomen decisiones unilaterales" que perjudiquen el comercio.

Otras noticias de Urgente24

Petróleo: Arabia Saudita trabaja con un escenario de US$180 el barril (para muy pronto)

"Mandriles, caraduras, cavernícolas y salvajes": un Milei en llamas cargó contra opositores en Tucumán

Los Adorni cerca de un récord: sumaron 4 escándalos diferentes en apenas una semana

Experimento Argentina: otra prueba más de la mentira del efecto derrame