"La crisis energética mundial producto de la guerra en Medio Oriente es una oportunidad", dijo el cordobés Carlos Gutiérrez, uno de los diputados de Provincias Unidas que consideraron "imperativo" aumentar el porcentaje de biocombustibles en los combustible en medio del conflicto.
CRECE LA PRESIÓN
Biocombustibles: La crisis energética mundial es la gran oportunidad para la nueva Ley
En medio del conflicto en Medio Oriente que disparó los precios del petróleo, desde algunas provincias aprovecharon para presionar a Milei para que eleve el corte de los biocombustibles.
Así lo expresaron legisladores del bloque federal en un proyecto de resolución encabezado por el socialista santafesino Pablo Farías, y acompañado por los cordobeses Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Juan Brügge, Alejandra Torres y Carolina Basualdo, alineados al gobierno de Martín Llaryora.
En este marco, también reclamaron a Cancillería que gestione ante la Unión Europea para evitar que se restrinja el comercio de biocombustibles argentinos.
La iniciativa fue presentada luego de que se constituyera este jueves la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja, donde el schiarettista Gutiérrez renovó su puesto de secretario. Como presidente asumió Martín Ardohain, del PRO de La Pampa.
Los diputados instan al Poder Ejecutivo a que, "en virtud del artículo 8 de la Ley 27.640, se adopten las medidas necesarias para incrementar el porcentaje de corte de biocombustibles en los combustibles líquidos utilizados a nivel nacional, con el objetivo de diversificar la matriz energética nacional y hacerla más resiliente a los eventos internacionales de precios de los hidrocarburos".
Además, solicitan a Cancillería "que impulse, en coordinación con las provincias, las gestiones diplomáticas correspondientes ante la Unión Europea para que no se adopten medidas restrictivas que limiten el comercio de biocombustibles argentinos y faciliten un marco regulatorio que fortalezca sus exportaciones".
La crisis, una gran oportunidad
"La crisis energética mundial producto de la guerra en Medio Oriente es una oportunidad y también una contribución hacia un perfil energético del planeta más sustentable. Eso vuelve absolutamente necesaria una flexibilidad que el Gobierno Nacional no ha tenido hasta el momento, rindiéndose ante el sesgo y el negocio de las petroleras (empezando por YPF) que se han negado sistemáticamente a elevar los cortes de los biocombustibles", afirmó Gutiérrez, y agregó:
"Esta resolución representa un paso importante hacia la sostenibilidad energética en el país, promueve el desarrollo económico en el sector agrícola y busca garantizar el acceso a los mercados internacionales, crucial para el crecimiento y fortalecimiento del sector de biocombustibles argentinos", explicaron.
Cabe recordar que, en 2024, Gutiérrez encabezó la presentación de un proyecto que modifica la Ley de Biocombustibles, vigente desde 2021, para incrementar de manera progresiva el porcentaje mínimo obligatorio de biodiesel hasta llegar al 15% en 2027, y en el caso del bioetanol, alcanzar el mismo nivel en 2026.
Sin embargo, no hay consenso al respecto de la nueva ley: por caso, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), que nuclea a las productoras de biocombustibles, se plantó ante el proyecto que impulsa la Liga de Provincias Bioenergéticas porque, según afirma, podría concentrar la actividad en Santa Fe y dejar fuera del mercado a las plantas del centro y sur argentino.
Sostienen que la iniciativa que favorecería la concentración productiva en Santa Fe, lo haría en detrimento de las plantas ubicadas en Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis
El tema estuvo presente más recientemente en la feria Expoagro, donde autoridades políticas y entidades rurales y agroindustriales de la Región Centro rechazaron un potencial bloqueo al biodiesel por parte de la Unión Europea.
Fuerte pedido a Cancillería
La Región Centro encendió las alarmas en Expoagro: Se plantó por biodiésel
El bloque de Provincias Unidas señaló que "la relación comercial con la Unión Europea es fundamental, ya que representa un mercado importante para los biocombustibles argentinos. Sin embargo, en el último tiempo, se ha observado la introducción de medidas restrictivas que amenazan nuestro acceso a este mercado", motivo por el cual pidieron a Cancillería que gestione "para asegurar que no se tomen decisiones unilaterales" que perjudiquen el comercio.
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