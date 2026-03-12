SANTA FE. En el marco de Expoagro 2026, la Región Centro, junto con Corrientes y el sector privado, conformaron un frente unido contra el potencial bloqueo de exportaciones de la Unión Europea. La postura conjunta busca proteger un mercado de hasta 400 millones de dólares anuales y miles de empleos vinculados a la cadena productiva.
ANTE LA UE
La Región Centro encendió las alarmas en Expoagro: Se plantó por biodiésel
En el marco de Expoagro 2026, la Región Centro salió en defensa del biodiésel. "Queremos la apertura económica", expresaron.
De la jornada "Región Centro: el biodiésel como motor de futuro", fueron partícipes los ministros de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini; de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso; de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo; y de Producción de Corrientes, Walter Chávez, junto a representantes de la cadena de valor de la soja y del biodiésel.
Región Centro se plantó en defensa del Biodiésel
Sobre ese escenario, el funcionario santafesino fue quien abrió con firmeza: "Traemos una agenda de preocupación ante el análisis de la Unión Europea que, de prosperar, impediría a la Argentina exportar biodiésel. Eso significaría que dejarían de ingresar 400 millones de dólares al país. Hoy estuvimos con las cámaras, el sector privado, los productores y las Bolsas de Comercio, porque esta defensa es colectiva".
A su turno, Busso adhirió: "Poner la preocupación en agenda ya es un paso enorme, y el acompañamiento del sector privado es clave".
Por su parte, Bernaudo llevó la discusión al terreno productivo. "Se trata de cadenas de valor, y son esas cadenas las que sufren. En un momento en que el petróleo está complicado, el biodiésel argentino en Europa es un jugador importante. Hasta el productor más chico de soja se ve afectado", expresó.
Posterior a ello, Puccini volvió a intervenir indicando que "este es un equipo de trabajo de Nación y provincias" y recordó: "Acabamos de firmar un acuerdo con la Unión Europea que no debería estar en discusión, pero luego aparece un informe que califica a la soja como insumo de alto riesgo. Ya se hicieron los esfuerzos técnicos: Cancillería trabajó con todas las cámaras, y Santa Fe fue una de las provincias que se anotó para tener voz".
Más allá de la industria
En ese sentido, el presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Luis Zubizarreta, aseguró que "Esto va más allá de nuestra industria: afecta a toda la cadena. Vamos a trabajar juntos y llevar este reclamo a todas las instancias posibles para que la medida se revierta. La fuerza de la Región Centro es fundamental en este proceso".
A su vez, el director Ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario, Javier Servio, advirtió: "Celebramos dar visibilidad a un tema tan importante. Hoy lo que encontramos son cuestiones comerciales sin fundamentos técnicos. El acuerdo Unión Europea–Mercosur había significado un paso adelante y en pocos días retrocedimos muchísimo. Esperamos destrabar esta situación con diálogo".
En tanto, el presidente de Coninagro, Lucas Magnano, manifestó: "Primero quiero felicitar por estar todos en una mesa buscando soluciones. Cuidar este sector es muy importante. Desde Coninagro tenemos datos sólidos: nadie más que los productores queremos cuidar el recurso, y tenemos todo para demostrar que no es como plantea la Unión Europea. Si trabajamos juntos, vamos a encontrar una salida".
Al cierre, el presidente de Carsfe, Bernardo Vignatti, hizo lo propio. "Desde el sector sabemos las condiciones en las que producimos y contamos con las herramientas para desmitificar las acusaciones que plantea la Unión Europea", finalizó.
Los ministros remarcaron que detrás de cada tonelada exportada hay innovación y arraigo. Casi el 100 % de la soja santafesina se produce bajo siembra directa, un sistema que evita la erosión y captura carbono, alcanzando un ahorro superior al 70 % de gases de efecto invernadero frente al diésel fósil. “Europa castiga al producto más eficiente ambientalmente para proteger sus aceites vegetales, más caros y menos sustentables”, señalaron.
Hoja de ruta
El frente regional anunció que consolidará un dossier técnico-jurídico para denunciar este proteccionismo ante la OMC, retomando el antecedente favorable de 2016. Además desde el espacio Provincias Unidas, se impulsará en el Congreso una nueva Ley de Biocombustibles que eleve el corte obligatorio -hoy limitado al 7,5 %- y permita desplegar plenamente el potencial santafesino.
