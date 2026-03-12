La Región Centro encendió las alarmas en Expoagro: Se plantó por biodiésel

Por su parte, Bernaudo llevó la discusión al terreno productivo. "Se trata de cadenas de valor, y son esas cadenas las que sufren. En un momento en que el petróleo está complicado, el biodiésel argentino en Europa es un jugador importante. Hasta el productor más chico de soja se ve afectado", expresó.

Posterior a ello, Puccini volvió a intervenir indicando que "este es un equipo de trabajo de Nación y provincias" y recordó: "Acabamos de firmar un acuerdo con la Unión Europea que no debería estar en discusión, pero luego aparece un informe que califica a la soja como insumo de alto riesgo. Ya se hicieron los esfuerzos técnicos: Cancillería trabajó con todas las cámaras, y Santa Fe fue una de las provincias que se anotó para tener voz".

image Además de representantes de las provincias, estuvieron dirigentes de entidades productivas. Foto: Gobierno de Santa Fe

Más allá de la industria

En ese sentido, el presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Luis Zubizarreta, aseguró que "Esto va más allá de nuestra industria: afecta a toda la cadena. Vamos a trabajar juntos y llevar este reclamo a todas las instancias posibles para que la medida se revierta. La fuerza de la Región Centro es fundamental en este proceso".

A su vez, el director Ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario, Javier Servio, advirtió: "Celebramos dar visibilidad a un tema tan importante. Hoy lo que encontramos son cuestiones comerciales sin fundamentos técnicos. El acuerdo Unión Europea–Mercosur había significado un paso adelante y en pocos días retrocedimos muchísimo. Esperamos destrabar esta situación con diálogo".

image El aliento desde el Coninagro.

En tanto, el presidente de Coninagro, Lucas Magnano, manifestó: "Primero quiero felicitar por estar todos en una mesa buscando soluciones. Cuidar este sector es muy importante. Desde Coninagro tenemos datos sólidos: nadie más que los productores queremos cuidar el recurso, y tenemos todo para demostrar que no es como plantea la Unión Europea. Si trabajamos juntos, vamos a encontrar una salida".

Al cierre, el presidente de Carsfe, Bernardo Vignatti, hizo lo propio. "Desde el sector sabemos las condiciones en las que producimos y contamos con las herramientas para desmitificar las acusaciones que plantea la Unión Europea", finalizó.

Los ministros remarcaron que detrás de cada tonelada exportada hay innovación y arraigo. Casi el 100 % de la soja santafesina se produce bajo siembra directa, un sistema que evita la erosión y captura carbono, alcanzando un ahorro superior al 70 % de gases de efecto invernadero frente al diésel fósil. “Europa castiga al producto más eficiente ambientalmente para proteger sus aceites vegetales, más caros y menos sustentables”, señalaron.

Hoja de ruta

El frente regional anunció que consolidará un dossier técnico-jurídico para denunciar este proteccionismo ante la OMC, retomando el antecedente favorable de 2016. Además desde el espacio Provincias Unidas, se impulsará en el Congreso una nueva Ley de Biocombustibles que eleve el corte obligatorio -hoy limitado al 7,5 %- y permita desplegar plenamente el potencial santafesino.

