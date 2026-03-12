Adornigate: La bola de nieve que empezó con una foto y arrastra al jefe de Gabinete

Hay puntos opacos que generan muchas dudas.

En primer lugar, a la hora de aclarar que la presencia de su esposa en Nueva York no le insumió ningún costo al erario público, Adorni dijo que ella tenía previsto viajar a la ciudad estadounidense con un pasaje que ya tenía comprado y cuyo valor era de US$5. 348.

El monto llamó la atención por tratarse de una tarifa de la costosa 1ra clase. Además, el funcionario dijo que los gastos en Nueva York que no eran de alojamiento salieron de su propio bolsillo. Otra luz amarilla sobre la capacidad de gasto de Adorni, cuyo salario congelado no alcanza los $4 millones.

"Aparecerá la factura"

Pero lo más denso se iba a conocer después. Fue una versión que comenzó como una "minucia" que contó Carlos Pagni en su programa 'Odisea Argentina': que había un interés por supuesto un viaje de Adorni a Punta del Este en el fin de semana de Carnaval. El dato llamativo era que el traslado fue en un avión privado.

Fue el mismo jefe de Gabinete el que confirmó que hizo esa visita, pero evitó dar detalles resguardándose en que se trataba de un aspecto de su vida privada. Aclaró, no obstante, que no se pagó con recursos públicos sino por él mismo "de punta a punta".

Más tarde se conocieron los detalles: fecha de los vuelos, modelo del jet, quienes viajaron, cuánto supuestamente costó (US$10.000), y hasta una filmación hecha por un 3ero del embarque en el aeropuerto de San Fernando.

Tras als denuncias por la presencia de Bettina Angeletti -pareja de Adorni- en la comitiva oficial del gobierno en Nueva York, una serie de documentos de vuelo y declaraciones juradas revelados por elDiarioAR detallan la lujosa escapada del… pic.twitter.com/D6eeLfgeHa — Tiempo Argentino (@tiempoarg) March 11, 2026

Lo que no se sabe a ciencia cierta es quién pagó por ese servicio. La sospecha es que pudiera tratarse de un caso de dádivas, tipificado en el Código Penal.

En su columna de este jueves en el diario La Nación, Pagni retoma el tema y anticipa: "En las próximas horas aparecerá, sin dudas, la factura de esos vuelos y la transferencia de su pago".

Adorni dijo que todo lo pagó él. Pero el costo de un traslado en jet privado choca de nuevo contra la última declaración jurada que hizo ante la Oficina Anticorrupción, en 2024.

Allí declaro un patrimonio de casi $108 millones, que incluye propiedades y dinero en efectivo. La revalorización de los inmuebles y la devaluación a los largo de 2025 seguramente incrementaron el valor de esos bienes.

La periodista Mariel Fitz Patrick, que indagó en la declaración jurada de Adorni, puso foco en las deudas que incluyó en esa documentación:

US$42.500 ($43.860.000) de un préstamo de su madre y otra familiar ya fallecida, que no figuraba en la declaración de 2023)

US$ 50.000 ($51.600.000) de 2 deudas hipotecarias con 2 particulares que trabajan en la Policía Federal.

-50% de un depto en CABA

-1 depto en La Plata (Donación)

-Renault Captur (2019) y Jeep Compass Sport (2021)

-Dinero en cuentas/efectivo $2,4 millones

-Caja de ahorro en EEUU: USD 6.220

-4 préstamos x USD 92.500 en total que… pic.twitter.com/Dur6aelb0O — Mariel Fitz Patrick (@marielfitz) March 12, 2026

Ante la consulta de la periodista, Adorni no dio precisiones sobre estos dos préstamos hipotecarios ni el destino del préstamo familiar. Luego, en diálogo con Urbana Play, introdujo otra sospecha: "Si queremos pensar mal, un el préstamo tambien se utiliza para blanquear un dinero que no estaba declarado. Decís 'me prestó mi padre', con eso entra al sistema".

El amigo

En el HondaJet, matrícula LVHWA, contratado al operador Alpha Centauri, también viajó Marcelo Grandio, amigo del jefe de Gabinete, al que considera "un hermano", y quien lo alojó en su casa en Punta del Este. Grandio, que después de la llegada de Adorni al Gobierno accedió a un espacio en la TV Pública y su canal de streaming, dijo en la noche del martes al canal C5N que había sido el funcionario el que pagó todo el costo del avión (un servicio de taxi aéreo), incluso su parte. Minutos más tarde, se comunicó con la misma emisora para aclarar que el ministro coordinador pagó solo la parte correspondiente a su familia (4 personas), por un valor de unos US$3.600.

Al día siguiente, Grandio hizo un fenomenal raid mediático seguramente tendiente a hacer un control de ese daño, con la mala suerte de que se le escapó. "(Adorni) lo pagó con plata del Estado, me lo pagó a mi y tengo recibo del recibo", le dijo a LN+. Se interpretó como un furcio.

Si este tipo da una entrevista más lo manda preso a Adorni. Sigan llamándolo.



pic.twitter.com/6Q8SCQE94l — Marian Herrera (@marianherrrera) March 12, 2026

Lo que comenzó con una foto accidental en Nueva York siguió con sospechas sobre el patrimonio, los gastos y la forma de vida del jefe de Gabinete.

