La inclusión de la esposa de Manuel Adorni en la comitiva presidencial que acompañó a Javier Milei al 'Argentina Week' en Nueva York se convirtió en una bola de nieve cuyo desenlace aún es incierto.
SOSPECHAS
Adornigate: La bola de nieve que empezó con una foto y arrastra al jefe de Gabinete
La confesión de un pasaje en 1ra clase había encendido el alerta. Siguieron los gastos en Nueva York y el viaje en avión privado a Punta del Este con un patrimonio que no sería consecuente.
La presencia de Bettina Angeletti en el avión presidencial y actividades de la comitiva, aunque no es funcionaria pública, es anecdótica en términos del gasto que implicó (aunque derivó en 2 denuncias penales por malversación de fondos). Pero tiene una potencia simbólica en el marco del relato libertario, contra el despilfarro y los privilegios de la política, del que el jefe de Gabinete ha sido un vocero enfático.
Adorni, un hombre de confianza de Karina Milei, se convertía en eso que criticaba.
Pero el caso Angeletti, que se conoció accidentalmente por una foto de Radio Jai, resultó apenas un disparador de un foco que ahora se traslada a la transparecia del ministro coordinador.
Hay puntos opacos que generan muchas dudas.
En primer lugar, a la hora de aclarar que la presencia de su esposa en Nueva York no le insumió ningún costo al erario público, Adorni dijo que ella tenía previsto viajar a la ciudad estadounidense con un pasaje que ya tenía comprado y cuyo valor era de US$5. 348.
El monto llamó la atención por tratarse de una tarifa de la costosa 1ra clase. Además, el funcionario dijo que los gastos en Nueva York que no eran de alojamiento salieron de su propio bolsillo. Otra luz amarilla sobre la capacidad de gasto de Adorni, cuyo salario congelado no alcanza los $4 millones.
"Aparecerá la factura"
Pero lo más denso se iba a conocer después. Fue una versión que comenzó como una "minucia" que contó Carlos Pagni en su programa 'Odisea Argentina': que había un interés por supuesto un viaje de Adorni a Punta del Este en el fin de semana de Carnaval. El dato llamativo era que el traslado fue en un avión privado.
Fue el mismo jefe de Gabinete el que confirmó que hizo esa visita, pero evitó dar detalles resguardándose en que se trataba de un aspecto de su vida privada. Aclaró, no obstante, que no se pagó con recursos públicos sino por él mismo "de punta a punta".
Más tarde se conocieron los detalles: fecha de los vuelos, modelo del jet, quienes viajaron, cuánto supuestamente costó (US$10.000), y hasta una filmación hecha por un 3ero del embarque en el aeropuerto de San Fernando.
Lo que no se sabe a ciencia cierta es quién pagó por ese servicio. La sospecha es que pudiera tratarse de un caso de dádivas, tipificado en el Código Penal.
En su columna de este jueves en el diario La Nación, Pagni retoma el tema y anticipa: "En las próximas horas aparecerá, sin dudas, la factura de esos vuelos y la transferencia de su pago".
Patrimonio
Adorni dijo que todo lo pagó él. Pero el costo de un traslado en jet privado choca de nuevo contra la última declaración jurada que hizo ante la Oficina Anticorrupción, en 2024.
Allí declaro un patrimonio de casi $108 millones, que incluye propiedades y dinero en efectivo. La revalorización de los inmuebles y la devaluación a los largo de 2025 seguramente incrementaron el valor de esos bienes.
La periodista Mariel Fitz Patrick, que indagó en la declaración jurada de Adorni, puso foco en las deudas que incluyó en esa documentación:
- US$42.500 ($43.860.000) de un préstamo de su madre y otra familiar ya fallecida, que no figuraba en la declaración de 2023)
- US$ 50.000 ($51.600.000) de 2 deudas hipotecarias con 2 particulares que trabajan en la Policía Federal.
Ante la consulta de la periodista, Adorni no dio precisiones sobre estos dos préstamos hipotecarios ni el destino del préstamo familiar. Luego, en diálogo con Urbana Play, introdujo otra sospecha: "Si queremos pensar mal, un el préstamo tambien se utiliza para blanquear un dinero que no estaba declarado. Decís 'me prestó mi padre', con eso entra al sistema".
El amigo
En el HondaJet, matrícula LVHWA, contratado al operador Alpha Centauri, también viajó Marcelo Grandio, amigo del jefe de Gabinete, al que considera "un hermano", y quien lo alojó en su casa en Punta del Este. Grandio, que después de la llegada de Adorni al Gobierno accedió a un espacio en la TV Pública y su canal de streaming, dijo en la noche del martes al canal C5N que había sido el funcionario el que pagó todo el costo del avión (un servicio de taxi aéreo), incluso su parte. Minutos más tarde, se comunicó con la misma emisora para aclarar que el ministro coordinador pagó solo la parte correspondiente a su familia (4 personas), por un valor de unos US$3.600.
Al día siguiente, Grandio hizo un fenomenal raid mediático seguramente tendiente a hacer un control de ese daño, con la mala suerte de que se le escapó. "(Adorni) lo pagó con plata del Estado, me lo pagó a mi y tengo recibo del recibo", le dijo a LN+. Se interpretó como un furcio.
Lo que comenzó con una foto accidental en Nueva York siguió con sospechas sobre el patrimonio, los gastos y la forma de vida del jefe de Gabinete.
