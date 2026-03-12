Javier Milei afirmó que él es "el Presidente más sionista del mundo", bravata inútil que sólo podría festejar una Lilia Lemoine o similar. El problema es que los argentinos no son sionistas -la mayoría, muy probablemente, no tenga ni idea de qué significa- y están en contra del conflicto de USA e Israel contra Irán, que respalda Milei. Corolario: El Presidente no representa a los representados.
UN PRESIDENTE QUE YA 'NO LA VE'
Javier Milei, los argentinos no son sionistas: 72,7% contra la guerra
Increíble como Javier Milei dilapida su capital octubre 2025. Ejemplo: 72,7% contra la guerra USA / Israel contra Irán.
La encuesta de Zuban Córdoba expone al Presidente: sus manifestaciones corren por su cuenta pero los argentinos van por otro lado. A medida que este comportamiento se traslade a otros temas, su anhelada reelección comenzará a entrar en 'Zona de Peligro'.
- El 53,4% de quienes votaron por Javier Milei en 2023 -su famoso balotaje ganador- rechazan el conflicto que Milei reivindica.
- El 66,4% de los argentinos cree que la opinión de Milei, al menos en este tema, no los representa.
Su odiado Carlos Maslatón integra la minoría que respalda a Milei. Pero ha recibido una andanada tremenda.
En sus días mejores, Manuel Adorni habría finalizado este texto: FIN.
Histórico castigo de Santiago Cúneo a Carlos Maslatón:
-----------------------
