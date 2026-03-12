Javier Milei, los argentinos no son sionistas: 72,7% contra la guerra

Javier Milei afirmó que él es "el Presidente más sionista del mundo", bravata inútil que sólo podría festejar una Lilia Lemoine o similar. El problema es que los argentinos no son sionistas -la mayoría, muy probablemente, no tenga ni idea de qué significa- y están en contra del conflicto de USA e Israel contra Irán, que respalda Milei. Corolario: El Presidente no representa a los representados.