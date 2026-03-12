urgente24
¿Presencia humana en la Luna?: fuerte avance para extraer oxígeno

La presencia humana en la Luna parece que, cada vez, empieza a cristalizarse debido a que científicos de la NASA lograron extraer oxígeno de su suelo.

12 de marzo de 2026 - 13:10
Cuando ya pasó más medio siglo de la llegada del hombre a la Luna el 20 de julio de 1969, la presencia humana en el satélite natural parece que, cada vez, empieza a avanzar debido a que científicos de la NASA lograron extraer oxígeno de su suelo.

Más allá de todos los relatos de ficción que fueron publicados acerca de la conquista de la especie humana en la luna, siempre recordando los escritos de Julio Verne y hasta series de televisión de la década del 60, uno de los requisitos para conseguir una presencia humana sostenible en el satélite natural es el uso de recursos que ya estén disponibles en ella, como por ejemplo materiales de construcción para edificar bases en las que puedan vivir y trabajar los miembros de las sucesivas expediciones, y oxígeno que pueda emplearse como comburente para propulsión, en el sistema de soporte vital y para otros fines.

El descubrimiento de la NASA que refuerza la presencia humana en la Luna

De este modo, se evitaría tener que traer esos recursos desde la Tierra y se facilitaría el establecimiento de las bases lunares y la exploración por astronautas de la superficie de nuestro satélite natural.

Diversas entidades en muchas partes del mundo trabajan en tecnología que ayude a conseguir eso. Uno de los proyectos en marcha, que ahora ha alcanzado una meta decisiva, es el CaRD (Carbothermal Reduction Demonstration) de la NASA, centrado en extraer oxígeno de la tierra lunar (regolito) empleando la luz solar.

La presencia de oxígeno en suelo lunar

El regolito lunar contiene aproximadamente un 45% de oxígeno, por masa. La mayor parte de este oxígeno está ligado a minerales de silicato.

Se sabe que un proceso conocido como reducción carbotérmica es bastante eficaz para extraer oxígeno de materiales similares al regolito lunar.

¿En qué consiste el proyecto CaRD?

El proyecto CaRD se basa en un sistema de reducción carbotérmica y en un concentrador de luz solar.

CaRD completó recientemente un paso importante. El equipo del CaRD realizó una serie de pruebas con un prototipo en las que se utilizó energía solar concentrada para extraer oxígeno de un sucedáneo de tierra lunar.

Las pruebas tuvieron éxito, demostrando la validez de la tecnología y que es factible conseguir el nivel de eficiencia necesario para que un aparato así pueda prestar sus servicios en un escenario real, fuera del laboratorio.

