¿Presencia humana en la Luna?: fuerte avance para extraer oxígeno

Se sabe que un proceso conocido como reducción carbotérmica es bastante eficaz para extraer oxígeno de materiales similares al regolito lunar.

¿En qué consiste el proyecto CaRD?

El proyecto CaRD se basa en un sistema de reducción carbotérmica y en un concentrador de luz solar.

CaRD completó recientemente un paso importante. El equipo del CaRD realizó una serie de pruebas con un prototipo en las que se utilizó energía solar concentrada para extraer oxígeno de un sucedáneo de tierra lunar.

Las pruebas tuvieron éxito, demostrando la validez de la tecnología y que es factible conseguir el nivel de eficiencia necesario para que un aparato así pueda prestar sus servicios en un escenario real, fuera del laboratorio.

Más notas de Urgente24

¿Adiós calvicie? Científicos logran lo que parecía imposible en ratones

El nuevo cometa que emociona a científicos y que podría verse a plena luz del día

La conexión entre la energía de la Tierra y cerebro humano: La hipótesis que inquieta a la ciencia

Hallazgo sobre señales de extraterrestres perdidas paraliza a todos

Cometa 3I/ATLAS: Científicos hacen extraño descubrimiento que los desconcierta

Científicos copiaron el cerebro de una mosca, lo metieron en una PC y cobró vida