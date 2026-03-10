Hallazgo sobre señales de extraterrestres perdidas paraliza a todos

Desde que Barack Obama sugirió que existían los extraterrestres, y luego trató de aclarar sus dichos, ha vuelto a los titulares el tema de los alienígenas y los ovnis. Ahora, un estudio del SETI, revela qué es lo que podría estar distorsionando los mensajes que envían los extraterrestres (si es que en verdad existen)
El SETI, acrónimo de Search for ExtraTerrestrial Intelligence o, Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, es una organización enfocada en la búsqueda y la comprensión de la vida extraterrestre. Recientemente, científicos han hecho un descubrimiento que impacta a todos.
El último estudio del SETI encontró que se podrían haber estado pasando por alto mensajes de extraterrestres debido a una complicación silenciosa: el clima espacial estelar.
El clima espacial se define como las condiciones ambientales en el espacio, impulsadas por la actividad del Sol.
Dependiendo de la actividad se pueden producir fenómenos que afectan la tecnología y la infraestructura en la Tierra.
Según el estudio, el "clima espacial" estelar podría haber estado difuminando las señales de extraterrestres o convirtiéndolas en débiles señales de radio que generalmente el SETI pasa por alto o no son tan relevantes.
"El estudio sugiere que el clima espacial estelar podría dificultar la detección de señales de radio de inteligencia extraterrestre", indica el SETI.
Y explican: "La actividad estelar y la turbulencia de plasma cerca de un planeta transmisor pueden ampliar una señal que de otro modo sería ultraestrecha, distribuyendo su potencia en más frecuencias y dificultando su detección en las búsquedas tradicionales de banda estrecha".
De acuerdo con el estudio, las fluctuaciones de densidad en los vientos estelares y las erupciones, como las eyecciones de masa coronal, pueden distorsionar las ondas de radio del planeta transmisor y hacer que las señales no sean detectadas tradicionalmente.
El hallazgo se basó en transmisiones de radio de naves espaciales que luego los científicos extrapolaron a otros entornos estelares.
“Al cuantificar cómo la actividad estelar puede remodelar las señales de banda estrecha, podemos diseñar búsquedas que se ajusten mejor a lo que realmente llega a la Tierra, no solo a lo que podría transmitirse”, dijo Grayce C. Brown, coautor del estudio y asistente de investigación en el Instituto SETI.
El estudio fue publicado en The Astrophysical Journal.
Lo orden de Trump sobre extraterrestres y ovnis
Vale recordar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la publicación de archivos federales relacionados con ovnis y extraterrestres, después de que el expresidente Barack Obama llamara la atención de todos al sugerir que los extraterrestres "son reales".
Específicamente, en una publicación en Truth Social, el presidente escribió el 19/02:
“Basándome en el tremendo interés mostrado, daré instrucciones al secretario de Guerra y a otros Departamentos y Agencias relevantes para que comiencen el proceso de identificar y liberar archivos gubernamentales relacionados con seres alienígenas y vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI o UAP, por sus siglas en inglés) y objetos voladores no identificados (ovnis), así como cualquier y toda otra información conectada con estos asuntos sumamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes".
Hay expectativa sobre lo que se podría encontrar, y lo que no, pero algunos ya creen que en realidad podría no satisfacer por completo la curiosidad sobre la existencia de extraterrestres.
