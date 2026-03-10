Cometa 3I/ATLAS: Científicos hacen extraño descubrimiento que los desconcierta

El descubrimiento fue hecho a través del radiotelescopio Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), del cual es socio el Observatorio Nacional de Radioastronomía de la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU. (NSF NRAO).

Lo último del cometa 3I/ATLAS

Mientras los astrónomos usaban el radiotelescopio más grande del mundo, no sólo detectaron alcohol en el 3I/ATLAS, sino que confirmaron que la cantidad de este compuesto en el cometa es "extremadamente abundante" o "extraordinariamente alta", así lo apuntan los comunicados de prensa de ALMA y NRAO.

Los científicos observaron al cometa en distintas fechas, a finales de 2025, mientras el objeto cósmico se acercaba al Sol. Al analizar la coma del cometa, los astrónomos revelaron las huellas químicas del material que la compone, indican.

Se enfocaron, entonces, en las huellas submilimétricas de metanol (CHOH) y cianuro de hidrógeno (HCN).

De acuerdo con los científicos, los nuevos datos revelan que 3I/ATLAS está muy enriquecido en metanol en comparación con cianuro de hidrógeno.

Específicamente hallaron lo siguiente:

El equipo midió proporciones de metanol a HCN de aproximadamente 70 y 120, lo que sitúa a 3I/ATLAS entre los cometas del sistema solar más ricos en metanol jamás estudiados.

El metanol parece provenir tanto del núcleo como de partículas de hielo en la coma. Estos diminutos granos de hielo actúan como minicometas: a medida que el objeto se acerca al Sol, donde el hielo se convierte en gas, también liberan metanol.

Se ha observado un comportamiento similar en algunos cometas del sistema solar, pero esta es la primera vez que se ha trazado la física de una desgasificación tan detallada en un objeto interestelar.

Estas mediciones dan señales sobre de qué está hecho el cometa.

Los científicos creen que el material helado de 3I/ATLAS se formó (o experimentó) en condiciones muy diferentes a las que dan forma a la mayoría de los cometas de nuestro sistema solar. Por algo, este cometa, no deja de llamar la atención del mundo entero.

