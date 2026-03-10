Yanina Latorre se comparó con Karina Mazzocco y se la pudrió a América TV

"Estoy enojadísima", manifestó más tarde. "Yo quiero la escenografía y media hora antes", aclaró en medio de su inesperado descargo. Sus palabras rápidamente generaron repercusión en redes sociales y volvieron a poner el foco en las internas y reclamos que suelen surgir detrás de cámara en la televisión.

Yanina Latorre fue comparada con Adolf Hitler

Hace algunos días, un tenso cruce ocurrió en La mañana con Moria, el ciclo conducido por Moria Casán, cuando una comparación entre Yanina Latorre y Adolf Hitler desató un fuerte escándalo al aire y la reacción de la conductora en redes sociales que no lo dejó pasar.

El polémico comentario lo hizo la panelista Amalia Díaz Guiñazú mientras en el ciclo televisivo que se emite por la pantalla de El Trece debatían a raíz de los dichos homofóbicos en el programa radial de Beto Casella sobre el bailarín Valentín Fresno.

Tras recibir mensajes de la conductora de Sálvese quien pueda, la locutora lanzó una frase que sorprendió a sus compañeros: “Llegar no significa que llegues de manera legítima. Llegar, llega cualquiera. Hitler también llegó".

Su colega Nazarena Di Serio quiso bajar el tono al señalar que la referencia había sido excesiva, pero la comunicadora redobló la apuesta y defendió su postura. El episodio no tardó en replicarse en las plataformas digitales donde la esposa de Diego Latorre escribió irónica más tarde: "Chicas tranquilas pegaron 2 portales".

