Crisis sin precedentes: Panaderos anticipan que van hacia un récord de cierres en 2026

abrir-una-panaderia.webp El sector panadero anticipa una crisis sin precedentes este 2026.

Aumento de insumos y caída en ventas

Según explicó, durante los primeros tres meses de 2026 las ventas registran una caída del 45% en comparación con el mismo período de 2025. El dirigente panadero añadió que el sector enfrenta aumentos permanentes en los insumos, en los servicios y en el combustible, lo que complica cada vez más la continuidad de muchos comercios.

"Si seguimos así, lamentablemente en lo que va de este 2026 vamos a tener un récord de cierres de panaderías", avisó.

Este reclamo tiene como antecedente el que realizó el propio Pinto en enero de este año, donde denunció las mismas problemáticas. En dos días se conoce la inflación de febrero y, con ella, el aumento de los panificados.

Desde el sector insisten en que sin medidas que reactiven el consumo y alivien los costos productivos, la crisis seguirá profundizándose y afectará a más comercios y trabajadores del rubro.

El precio del pan está congelado

pan-medialunas-facturas-panaderia.jpg Los panaderos afirman que si bien lo que más se vende es el pan, la suba de costos impacta también en el precio de las facturas.

Si bien los aumentos en los insumos continúa, la recomendación de las cámaras regionales que agrupan a la actividad recomiendan no subir el precio del pan que se encuentra congelado hace seis meses.

Según las estimaciones del sector, en el primer trimestre del año bajó un 45% las ventas en panaderías del país, siendo el tercer año consecutivo de baja.

"Estamos muy complicados, llevamos un 60% de caída de ventas en 3 años, cerraron 2000 panaderías y más de 15000 empleos afectados de forma directa", calculó en diálogo con un medio porteño.

Por supuesto, el problema no es exclusivo de ese municipio por lo que el contacto entre los titulares de las centrales panaderiles es permanente, y ayer en un zoom compartieron la realidad que atraviesan en distintos distritos y provincias.

"El panadero está resignado. Esto es mes a mes. El pan que amasamos lo tenemos que vender si o si al otro día porque si no es perdida. Ya no podemos producir menos", explicó Pinto.

"La gente ya no compra por kilos sino por unidad y elige ciertos productos. Eso va a seguir. Las ventas han bajado en todos lados, es por la falta de efectivo", explicó Omar Acosta, del centro de panaderos de Misiones.

"Los empleados cuentan que viene más gente a pedir que a comprar. El que viene te dice ‘¿qué me alcanza con esta plata?’ El que viene a comprar también te pregunta si sobró pan de ayer. Compra 500 pesos de pan y completa con lo que sobró de ayer", reveló otro panadero.

