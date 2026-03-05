Un insumo clave presiona al campo argentino por el conflicto en Medio Oriente

Una pésima noticia cuando la relación grano/fertilizante ya venía siendo desfavorable antes del inicio de los ataques contra Irán.

Se disparan los precios por el conflicto en Medio Oriente

Según explicó Jeremías Battistoni, especialista de la consultora AZGroup, el precio FOB en el Mar Negro pasó de US$485 a US$590 por tonelada en pocas semanas. El salto responde tanto a la interrupción de flujos comerciales en la región como a las coberturas que realizan los grandes compradores ante posibles subas en energía y logística.

Antes del agravamiento del conflicto, el mercado ya mostraba señales de firmeza por la demanda internacional. India había licitado 1,5 millones de toneladas de urea, mientras que Egipto concretó ventas a la Unión Europea a valores cercanos a US$506 por tonelada. Incluso con el gas natural más barato, la expectativa de consumo mantuvo los precios en niveles elevados.

En Argentina, la suba todavía no se trasladó plenamente al mercado interno, pero la paridad teórica de importación ya ronda los US$752 por tonelada, muy por encima de los US$ 550-580 que se registraban el mes pasado.

Este aumento preocupa al campo porque la urea es un insumo central para los cultivos de trigo y maíz

Por eso, con la campaña 2026/27 en el horizonte y un volumen de importaciones todavía bajo, los analistas advierten que el país podría comenzar a sentir el impacto de los nuevos precios en las próximas semanas, si la tensión geopolítica se mantiene.

Según el ex subsecretario de Mercados Agropecuarios y director de RIA Consultores, Javier Preciado Patiño: "Este problema que ocurre con la guerra en Irán afectaría más que nada el flujo de urea desde los países del Golfo hacia el mundo cuando nosotros los argentinos estamos levantando la cosecha gruesa".

Ahora, si el conflicto se prolonga o genera restricciones logísticas en el Golfo Pérsico, la consecuencia más inmediata además de la suba del precio internacional de la urea, son los costos de producción agrícola.

En pocas palabras, el especialista explicó: "Vamos a tener urea, pero va a ser una urea mucho más cara".

