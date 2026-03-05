El conflicto en Medio Oriente impulsó el precio internacional de un fertilizante clave para el campo que proviene de esa región. Se trata de la urea cuyo precio llegó hasta US$590 por tonelada y anticipa un fuerte impacto en los costos agrícolas.
US$590 POR TONELADA
Un insumo clave presiona al campo argentino por el conflicto en Medio Oriente
Un fertilizante clave para el campo argentino proviene del Medio Oriente; por el conflicto, su precio ya llegó hasta los US$590 por tonelada y presiona los costos agrícolas.
Es que trepó más de US$100 en un mes, impulsado por la tensión geopolítica en torno al estrecho de Ormuz, un punto crítico para el comercio mundial de energía y fertilizantes.
Se trata de una zona del mundo central en lo que respecta a la producción y comercialización de fertilizantes nitrogenados, lo que implica que, si la contienda bélica se extiende por varias semanas (o meses) más allá de los precios, también la accesibilidad a ese insumo agropecuario básico puede llegar a estar comprometida...
Datos oficiales muestran que el 63% de la urea granulada importada por la Argentina en 2025 provino de la zona actualmente en conflicto, lo que plantea un panorama desafiante para el abastecimiento del fertilizante de cara a la campaña de granos 2026/27.
Una pésima noticia cuando la relación grano/fertilizante ya venía siendo desfavorable antes del inicio de los ataques contra Irán.
Se disparan los precios por el conflicto en Medio Oriente
Según explicó Jeremías Battistoni, especialista de la consultora AZGroup, el precio FOB en el Mar Negro pasó de US$485 a US$590 por tonelada en pocas semanas. El salto responde tanto a la interrupción de flujos comerciales en la región como a las coberturas que realizan los grandes compradores ante posibles subas en energía y logística.
Antes del agravamiento del conflicto, el mercado ya mostraba señales de firmeza por la demanda internacional. India había licitado 1,5 millones de toneladas de urea, mientras que Egipto concretó ventas a la Unión Europea a valores cercanos a US$506 por tonelada. Incluso con el gas natural más barato, la expectativa de consumo mantuvo los precios en niveles elevados.
En Argentina, la suba todavía no se trasladó plenamente al mercado interno, pero la paridad teórica de importación ya ronda los US$752 por tonelada, muy por encima de los US$ 550-580 que se registraban el mes pasado.
Por eso, con la campaña 2026/27 en el horizonte y un volumen de importaciones todavía bajo, los analistas advierten que el país podría comenzar a sentir el impacto de los nuevos precios en las próximas semanas, si la tensión geopolítica se mantiene.
Según el ex subsecretario de Mercados Agropecuarios y director de RIA Consultores, Javier Preciado Patiño: "Este problema que ocurre con la guerra en Irán afectaría más que nada el flujo de urea desde los países del Golfo hacia el mundo cuando nosotros los argentinos estamos levantando la cosecha gruesa".
Ahora, si el conflicto se prolonga o genera restricciones logísticas en el Golfo Pérsico, la consecuencia más inmediata además de la suba del precio internacional de la urea, son los costos de producción agrícola.
En pocas palabras, el especialista explicó: "Vamos a tener urea, pero va a ser una urea mucho más cara".
