Industria argentina ante los datos de Naciones Unidas, que echan más leña al fuego

Industria

Para Audemus, en el caso europeo las causas son "bien identificables y, en parte, exógenas". Sobre este punto, cita el shock energético, la competencia china en ramas como la automotriz y las tensiones comerciales con Estados Unidos.

En cambio, en Argentina la crisis manufacturera "no es importada, está fabricada en casa" y enumera el tipo de cambio apreciado que erosiona la competitividad, la apertura comercial acelerada sin selectividad sectorial y la ausencia de instrumentos de política industrial.

Brasil crece, Argentina cae

Industria textil

Otro dato que resalta es contraste con el desempeño de otros países de la región: En Brasil, por caso, el sector tuvo una expansión del 3,5% promedio, impulsada por la defensa del mercado interno, la competitividad del tipo de cambio y los planes de fomento, como el programa 'Mover' vinculado al sector automotriz y 'Nova Indústria', que abarca también a otras actividades.

Chile creció 5,2%, Perú 6,5% y Uruguay 3,7%. Solo Colombia y México retrocedieron, pero con bajas poco representativas: 0,7% y 0,4%, respectivamente.

"El contraste con Brasil merece una reflexión adicional. Ambos países comparten el Mercosur y enfrentan condicionantes similares en materia de acceso a mercados y competencia china. Sin embargo, mientras Brasil logró que su manufactura creciera, Argentina la destruyó", sintetiza el informe.

En la cima del ranking se encuentran los principales polos manufactureros del este asiático, como Taiwán, Vietnam, China y Singapur, que concentran los mayores crecimientos industriales del período y siguen consolidando su liderazgo global. También crecieron con fuerza Egipto y Costa Rica, traccionados por la expansión de zonas francas vinculadas al mercado estadounidense.

Caídas en todas las ramas...

En cuanto al empleo, los datos son alarmantes: el empleo sectorial cayó en 16 de los últimos 24 meses, se perdieron 73.000 puestos de trabajo y unas 2.400 empresas -equivalentes al 5% del total- dejaron de operar en los últimos dos años.

Según Audemus, "la crisis actual está generando un daño sobre el entramado empresarial industrial comparable, o incluso superior, al de los episodios más disruptivos de las últimas décadas".

En tanto, si bien hay rubros que encabezan la lista de deterioro, como el textil e indumentaria y el metalúrgico, todas las ramas de la industria, sin excepción, presentan caídas en los últimos dos años.

