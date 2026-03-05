Argentina está lejos de la guerra pero sueña con misiles propios

Desde ese año y hasta el 2015, Gradicom registró varios hitos con distintos lanzamientos de prueba a gran escala. El objetivo central del programa fue reactivar una parte histórica de la industria de desarrollo aeroespacial argentino tras la desprogramación de la fabricación en los años 90’.

Dentro de esos lanzamientos, se encontraron los proyectiles Gradicom I (PCX o PCX900), Gradicom II (PCX2) y el experimental Gradicom III que no voló pero fue probado en banco. En los tres casos, las pruebas estuvieron centradas en la performance de los motores, elemento central del sistema.

Ahora bien, Gradicom enfrenta la crisis presupuestaria que abarca a casi todas las reparticiones del Estado. Con desinversión continua sobre el desarrollo para la Defensa en los últimos 20 años, el desafío parece estar centrado en generar avances contundentes rumbo a productos finalizados.

Con los recursos de la Jurisdicción 45 reducidos en el Presupuesto 2026, y necesidades más urgentes relativas a los salarios del personal militar, la recuperación activa de capacidades básicas y otras, la aceleración del desarrollo de un misil argentino parece lejana.

Misil 3P En Medio Oriente, los misiles son protagonistas de la guerra.

Argentina y los misiles

Desde la década de 1950, Argentina registró un fuerte desarrollo propio de distintos proyectiles balísticos que la asomaron a la vanguardia mundial en la materia. Con ingenieros extranjeros transfiriendo conocimientos, el país desarrolló toda una escuela que derivó en diversos programas.

Proyectos como el Cóndor I y Cóndor II fueron el pico del desarrollo en ese sentido, que captó incluso la atención internacional tanto en Europa como en Medio Oriente y África. Aunque, claro, todo quedó atravesado a partir del conflicto bélico con Inglaterra en 1982.

A partir de ese entonces, la industria bélica argentina quedó condicionada en su totalidad a las sanciones internacionales impulsadas por Londres. Algo que aún tiene efecto en los planes argentinos de recuperación de capacidades.

La llegada de la década de 1990 marcó el fin del desarrollo acelerado de los proyectos balísticos argentinos. Por pedido de Washington y presión del Gobierno británico, se puso fin a los principales programas de financiación.

Más noticias en Urgente24:

Industria argentina ante los datos de Naciones Unidas, que echan más leña al fuego

Javier Milei vs. Axel Kicillof: Arrecia la batalla por el modelo de país

¿Quiebra?: Empresa vinculada a la familia de Marcos Galperín al borde del abismo

Irán lanzó un masivo ataque con drones y misiles sobre las ciudades de Jerusalem y Tel Aviv