El FBI se sumó a la búsqueda del general que investigó OVNIS y desapareció

Las autoridades emitieron una Alerta Plateada por McCasland, un sistema reservado para personas con problemas médicos. "Debido a sus problemas de salud, la policía tiene preocupación por su seguridad", indicaron.

El hombre que sabía demasiado sobre OVNIs

El dato que dispara todas las alarmas: McCasland comandó el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea en la Base Aérea Wright-Patterson de Ohio, el mismo lugar donde supuestamente llegaron los restos del famoso accidente de Roswell en 1947.

En 2016, correos filtrados por WikiLeaks revelaron que Tom DeLonge, guitarrista de Blink-182 y reconocido investigador de OVNIs, le escribió al exjefe de gabinete de la Casa Blanca John Podesta mencionando al general como una pieza clave en proyectos relacionados con fenómenos aéreos no identificados.

McCasland nunca confirmó ni desmintió ese vínculo. Ahora, su paradero es un misterio que involucra al FBI, al Ejército del Aire y a todo aquel que siga de cerca el expediente OVNI más largo de la historia norteamericana.

