Experto en defensa OVNI revela que no hay ningún plan si los extraterrestres llegan a la Tierra

El riesgo real: no todos vienen en paz

Stephen Hawking advirtió que un encuentro con alienígenas podría parecerse a lo que vivieron los pueblos originarios cuando llegó Colón a América. El resultado ya lo conocés.

La llamada "hipótesis del bosque oscuro" sugiere que las civilizaciones avanzadas se mantienen en silencio precisamente para no atraer depredadores cósmicos más poderosos.

image Para muchos, la hipótesis del bosque oscuro tiene bastante mérito propio.

El consenso entre expertos es claro: si llegaron hasta acá dominando los viajes interestelares, su tecnología nos supera por varios órdenes de magnitud. Olvidate de Independence Day.

Es decir, seríamos el equivalente a hormigas y ellos al hombre moderno... o más.

