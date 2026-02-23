¿Qué pasaría si mañana confirmaran los extraterrestres? La respuesta es que nadie sabe bien qué hacer. Nick Pope, quien manejó el tema OVNI para el Ministerio de Defensa Británico en los años 90, lo dice sin rodeos: no existe un plan para enfrentar ese escenario.
ESCENARIO REALISTA
Experto en defensa OVNI revela que no hay ningún plan si los extraterrestres llegan a la Tierra
La humanidad no tiene un protocolo real ante los extraterrestres. Lo que se sabe genera más preguntas que respuestas... como los OVNI.
Quizás te interese leer: ¿Y cómo fue que apareció E.T. en el año electoral de Trump? Ovnis para bloquear a Epstein
¿Quién hablaría en nombre de la Tierra?
En los últimos años, Estados Unidos convirtió el tema en asunto de seguridad nacional. El Pentágono creó la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) y el Congreso realizó audiencias públicas sobre los llamados fenómenos anómalos no identificados (UAP). Sin embargo, todo ese movimiento no generó un protocolo de acción concreto ante un eventual contacto.
Según la nota de la BBC, uno de los problemas más espinosos es la representación. Ningún líder político ni religioso puede hablar en nombre de toda la humanidad. La ONU, a través de su Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre (UNOOSA), sería la candidata lógica, pero en 2010 su entonces directora mostró poco entusiasmo por asumir ese rol.
Gran Bretaña intentó algo en 2023: el Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología elaboró un borrador de ocho páginas sobre cómo responder al descubrimiento de vida más allá de la Tierra. El proyecto quedó suspendido en 2024.
El riesgo real: no todos vienen en paz
Stephen Hawking advirtió que un encuentro con alienígenas podría parecerse a lo que vivieron los pueblos originarios cuando llegó Colón a América. El resultado ya lo conocés.
La llamada "hipótesis del bosque oscuro" sugiere que las civilizaciones avanzadas se mantienen en silencio precisamente para no atraer depredadores cósmicos más poderosos.
El consenso entre expertos es claro: si llegaron hasta acá dominando los viajes interestelares, su tecnología nos supera por varios órdenes de magnitud. Olvidate de Independence Day.
Es decir, seríamos el equivalente a hormigas y ellos al hombre moderno... o más.
------------------------------------------------------------------------------------------
Más noticias en Urgente24
Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...
ARCA va por todo y ya tiene en la mira a los contribuyentes
Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate
Ayelén Paleo no sabía que estaba en vivo y se le 'chispoteó': "Abrirte de piernas..."
Destapan la posible relación gay de Pedro Pascal: Las fotos que arden en redes