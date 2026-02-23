Reemplazar a Gallardo: de Coudet a Aimar, estos son los candidatos a DT de River

Eduardo Coudet - Foto NA MARCELO CAPECE El Chacho, en España Foto NA MARCELO CAPECE

Actualmente dirige el Deportivo Alavés, de España, club al que llegó a fines de 2024. Le quedan cuatro meses de contrato. Mientras tanto, pelea por no descender con el equipo, que está cerca de los puestos rojos de la tabla de posiciones de LaLiga.

Su estilo ofensivo encaja muy bien con las formas que pregona el Millonario. Aunque parece lejano, ya hubo un primer contacto con su entorno desde las oficinas de Núñez.

Hernán Crespo, un candidato natural recién llegado a Brasil

Otro hombre de la casa, una figura histórica, cuyo estilo de juego también se mimetiza con esa identidad Millonaria. Siempre pareció un candidato natural a ser entrenador de River, pero acaba de llegar a Brasil.

Hernán Crespo - FOTO NA DOPACIOCAPECE Crespo, DT de San Pablo FOTO NA DOPACIOCAPECE

Actualmente está en San Pablo, a donde arribó en junio de 2025. Tiene contrato hasta fines de 2026, y por ahora le está yendo bien en el conjunto paulista. Este año juega Copa Sudamericana, y tuvo un arranque correcto en la incipiente temporada del Brasileirao.

No hubo acercamiento de la dirigencia de River por ahora.

Pablo Aimar, el romance platónico

Escuchar hablar a Pablo Aimar de este deporte enamora a cualquiera. Un hombre que siente el fútbol tal como lo juega la Selección Argentina de Lionel Scaloni. Partenaire de su amigo, compinche y sostén, pensar en un Aimar lejos de Scaloni sería demasiado pretencioso, más teniendo en cuenta que juntos llevan adelante el ciclo más exitoso de la Albiceleste. Mucho más aun dado que el Mundial 2026 se asoma a tan solo unos meses.

c8afbdec-096b-4611-9ab7-3863fa1e9ad2 Scaloni y Aimar, compañeros y compinches Foto NA: AFA

Nunca dirigió a un primer equipo, más allá de su rol de liderazgo en la Selección Mayor y de haber dirigido a la Selección Sub 20 antes. En Núñez, Pablo Aimar gusta mucho. Pero no parece ser una opción real.

Diego Placente, una alternativa

Identificado con el juego asociativo y protagonista, también en la misma línea que Pablo Aimar y Lionel Scaloni, Diego Placente no es una mala idea para la sucesión de Gallardo.

La mujer de Diego Placente sorprendió con una profunda reflexión post Mundial Sub 20 Diego Placente, en la Selección Foto: AFA

Sucede que actualmente está haciendo una gran tarea en las juveniles de la Selección Argentina, tanto en la Sub 17 como en la Sub 20. Con un proyecto que comenzó hace ya algunos años, forma parte de la sólida línea de trabajo que realizan desde la Selección Mayor hasta la última categoría de la Albiceleste.

