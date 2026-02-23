Marcelo Gallardo deja de ser el entrenador de River. El Muñeco anunció este lunes, a través de un video institucional, que le pone fin a su segundo ciclo como DT del Millonario. Dirigirá su último partido ante Banfield, el próximo jueves, por el Torneo Apertura.
ENTRE LOS ANHELOS Y LA REALIDAD
Reemplazar a Gallardo: de Coudet a Aimar, estos son los candidatos a DT de River
River le busca reemplazante a Marcelo Gallardo. Ideas, acercamientos, contactos y anhelos de todo Núñez.
Más allá de Gallardo: De Coudet a Aimar, de Crespo a Holan
Stéfano Di Carlo y la cúpula dirigencial de River ya trabajan en su reemplazo. No será sencillo, como tampoco lo fue la primera salida de Marcelo Gallardo, allá en 2022. No hay tiempo -en un club de fútbol no suele haber tiempo para estar sin entrenador, mucho menos en River-, ya que apremian los compromisos en un calendario apretado, con muchos partidos antes del Mundial 2026 y con torneos como la Copa Sudamericana en el horizonte.
Son varios los nombres que suenan en el mundo riverplatense, entre la realidad de los nombres en carpeta y aquellos que son apenas un anhelo de los hinchas.
A pesar de que se escucha mencionar a Ariel Holan, Santiago Solari y Jorge Sampaoli, los que tiene más fuerza por peso propio para suceder a Marcelo Gallardo son cuatro hombres de la casa: Eduardo Coudet -quien pica más en punta-, Pablo Aimar, Hernán Crespo y Diego Placente. Los cuatro están con trabajo, además de que sus salarios serían difíciles de igualar.
Eduardo Coudet, el nombre más fuerte
El Chacho es quien tiene más chances de ser el entrenador de River. Ni él ni los anteriormente señalados están demasiado cerca como para asegurar uno u otro, pero Eduardo Coudet es quien aparece con más posibilidades.
Actualmente dirige el Deportivo Alavés, de España, club al que llegó a fines de 2024. Le quedan cuatro meses de contrato. Mientras tanto, pelea por no descender con el equipo, que está cerca de los puestos rojos de la tabla de posiciones de LaLiga.
Su estilo ofensivo encaja muy bien con las formas que pregona el Millonario. Aunque parece lejano, ya hubo un primer contacto con su entorno desde las oficinas de Núñez.
Hernán Crespo, un candidato natural recién llegado a Brasil
Otro hombre de la casa, una figura histórica, cuyo estilo de juego también se mimetiza con esa identidad Millonaria. Siempre pareció un candidato natural a ser entrenador de River, pero acaba de llegar a Brasil.
Actualmente está en San Pablo, a donde arribó en junio de 2025. Tiene contrato hasta fines de 2026, y por ahora le está yendo bien en el conjunto paulista. Este año juega Copa Sudamericana, y tuvo un arranque correcto en la incipiente temporada del Brasileirao.
No hubo acercamiento de la dirigencia de River por ahora.
Pablo Aimar, el romance platónico
Escuchar hablar a Pablo Aimar de este deporte enamora a cualquiera. Un hombre que siente el fútbol tal como lo juega la Selección Argentina de Lionel Scaloni. Partenaire de su amigo, compinche y sostén, pensar en un Aimar lejos de Scaloni sería demasiado pretencioso, más teniendo en cuenta que juntos llevan adelante el ciclo más exitoso de la Albiceleste. Mucho más aun dado que el Mundial 2026 se asoma a tan solo unos meses.
Nunca dirigió a un primer equipo, más allá de su rol de liderazgo en la Selección Mayor y de haber dirigido a la Selección Sub 20 antes. En Núñez, Pablo Aimar gusta mucho. Pero no parece ser una opción real.
Diego Placente, una alternativa
Identificado con el juego asociativo y protagonista, también en la misma línea que Pablo Aimar y Lionel Scaloni, Diego Placente no es una mala idea para la sucesión de Gallardo.
Sucede que actualmente está haciendo una gran tarea en las juveniles de la Selección Argentina, tanto en la Sub 17 como en la Sub 20. Con un proyecto que comenzó hace ya algunos años, forma parte de la sólida línea de trabajo que realizan desde la Selección Mayor hasta la última categoría de la Albiceleste.
